Sıfır km otomobile verilen Yeşil Işık Taşıt Kredisi nedir, başvuru şartları neler? Otomobil alacaklara 3 ay erteleme ile 0.89 faizli kredi!

Satışları düşen sıfır km otomobiller için kampanyalar bitmiyor. Kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte araba almak isteyen ama karar veremeyenler için Halkbank'tan bir kampanya haberi geldi! Halkbank sıfır araçlar için 0.89 faiz oranı ile 3 ay ertelemeli taşıt kredisi imkanı sunuyor. Üstelik şartları da uygun, 18 yaşından büyük ve diğer krediler için başvuru yapabilenler başvurabiliyor. İkinci ve sıfır araç güncel faiz oranları ile birlikte yeşil ışık taşıt kredisi detayları haberimizde...
Halkbankası'nın sıfır araçlar için başlattığı kampanyası ilgi görmeye başladı. olarak isimlendirilen otomobil kredisi hem sıfır araçlar Yeşil Işık Taşıt Kredisi hem de ikinci el araçlar için de kullanılacak.
0 km araçlarda Yeşil Işık Taşıt Kredisi
Halkbank otomobil alacaklara, 0 km araçlarda hemen teslim imkanı sunarken, ödemeleri ise ertelemeli olarak yapacak. Sıfır km araçlarda 3 ay ertelemeden sonra ödemeler başlayacak.
Örnek olarak, 30 bin TL Yeşil Işık Taşıt Kredisi ödemesi ve oranları nasıl olur?
Kredi Tutarı 30 bin TL olan Kredi Vadesi (60 ay) Aylık Faiz Oranı (% 0.89) Tahsis Ücreti (158 TL) Taksit Tutarı (679,77 TL) Yıllık Maliyet Oranı (%13,8593 )
Halkbank'ın resmi web sitesinde bulunan bilgilerde;
120.001 TL üzeri tutarlarda kredi vadesi için 48 ay belirlenmiştir.
121.
Yıllık maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.
Tahsis ücretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.
Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve krediyi durdurma hakkını saklı tutar.
Avantajlı Halkbank Bireysel Kredilerinden faydalanmak için gerekli belgeler ile en yakın Halkbank Şubesine başvurabilirsiniz.
Yeşil Işık Taşıt Kredisi için başvurmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan birisi de Yeşil Işık Taşıt Kredisi başvuru koşulları nelerdir sorusunun cevabı oldu. Yeşil Işık Taşıt Kredisi başvurularında diğer kredi başvurulurda da olduğu gibi aynı şartlar aranmaktadır.
Tüketici kredilerinde olduğu gelir belgelemek,
SGK kaydı,
18 Yaşından büyük olmak,
Son iş yerinde 6 aylık bir süreyi doldurmuş olmak,
Kredi notunun taşıt kredisine uygun olması gerekir.
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