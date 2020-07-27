Sıfır km otomobile verilen Yeşil Işık Taşıt Kredisi nedir, başvuru şartları neler? Otomobil alacaklara 3 ay erteleme ile 0.89 faizli kredi!

Satışları düşen sıfır km otomobiller için kampanyalar bitmiyor. Kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte araba almak isteyen ama karar veremeyenler için Halkbank'tan bir kampanya haberi geldi! Halkbank sıfır araçlar için 0.89 faiz oranı ile 3 ay ertelemeli taşıt kredisi imkanı sunuyor. Üstelik şartları da uygun, 18 yaşından büyük ve diğer krediler için başvuru yapabilenler başvurabiliyor. İkinci ve sıfır araç güncel faiz oranları ile birlikte yeşil ışık taşıt kredisi detayları haberimizde...

Yeşil Işık Taşıt Kredisi nedir?

Halkbankası'nın sıfır araçlar için başlattığı kampanyası ilgi görmeye başladı. olarak isimlendirilen otomobil kredisi hem sıfır araçlar Yeşil Işık Taşıt Kredisi hem de ikinci el araçlar için de kullanılacak.

Yeşil Işık Taşıt Kredisi'nin avantajları nelerdir?

0 km araçlarda Yeşil Işık Taşıt Kredisi

Halkbank otomobil alacaklara, 0 km araçlarda hemen teslim imkanı sunarken, ödemeleri ise ertelemeli olarak yapacak. Sıfır km araçlarda 3 ay ertelemeden sonra ödemeler başlayacak.

Örnek olarak, 30 bin TL Yeşil Işık Taşıt Kredisi ödemesi ve oranları nasıl olur?