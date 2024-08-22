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Sıfır otomobil alanlar dikkat! Siz de aynı sorunu yaşıyorsanız... Mahkemeden 'emsal' karar: Yenisiyle değiştirilsin!

22.08.2024 10:12
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Sıfır otomobil satışlarında yüzde 20'ye varan indirim içeren kampanyalar devam ederken, Ankara'da sıfır araç alan bir vatandaşın alım serüveni kabusa döndü. Araçta ağır bir koku hisseden adam, firma yetkililerinden istediği yanıtı alamayınca dava açtı. Yerel mahkeme davayı reddederken, vatandaş dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı. Yargıtay, aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti.

Sıfır otomobil alanlar dikkat! Siz de aynı sorunu yaşıyorsanız... Mahkemeden 'emsal' karar: Yenisiyle değiştirilsin!

Sıfır otomobillerde 31 Ağustos'ta başlayacak olan yeni güvenlik önlemi standartları zorunluluğu öncesi bayiler ellerinde kalan otomobilleri satmaya çalışırken adeta kampanya yarışına girdi. Yüzde 20'ye yakın indirimleri bulan kampanyalar nedeniyle vatandaşlar, sıfır araç alımına yöneldi. Ankara'da sıfır kilometre araç alan bir vatandaş ise hiç beklemediği sorunlarla karşılaştı.

ARACIN İÇİNDE AĞIR KOKU HİSSETTİ

Aracı kullanmaya başladığında çok ağır bir koku hisseden şahıs, firma yetkililerine ulaştığında ‘Zamanla koku kaybolacak’ cevabını aldı.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE BAŞBURDU

Kokunun devam etmesi üzerine vatandaş, kansorejen etki göstererek hayatının riske girebileceği düşüncesiyle Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaptı. Tüketici Hakem Heyeti, aracın ayıplı olduğuna, bu nedenle yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

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Firma bu kararı yerine getirmeyince mağdur vatandaş aracının yeni araçla değiştirilmesini, aksi takdirde araç bedelinin tarafına verilmesini talep ederek dava açtı. Adliyeye taşınan olayda, mahkeme araçtaki kokunun kansorejen etkisi olup olmadığı hususunda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ndeki laboratuvara müzekkere yazdı.

Mahkeme, aracın plastik koku ölçüm incelemesi yapılması sonrası araçla ilgili kesin raporunu hazırlayacağını taraflara iletti. TUBİTAK, gelen evraka ilişkin araç içinde koku ölçümünün çevre ölçüm ve analizleri yeterlilik belgesi kapsamı dışında bulunması nedeniyle kendileri tarafından yapılamadığını belirtti.

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Mahkemeyse araçta koku bulunduğuna yönelik iddiaların ispatlanamadığı gerekçesiyle ve ayıp malın ihbar süresi içerisinde bulunulmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yerel mahkemenin davayı reddetmesinin ardından vatandaş, dosyayı bir üst mahkeme olan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanlığına taşıdı. Yerel mahkemenin verdiği red kararını inceleyen Daire, mahkemece yargılama sırasında davacının iddiası ile ilgili kesin nitelikte bilirkişi raporu tanzimi sağlanmadan eksik inceleme ile hüküm kurulduğunu belirtti.

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"YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLSİN" KARARI

Daire, araçtaki koku iddiası üzerine biri kimya alanında olmak üzere teknik üniversiteden 3 kişilik uzman bilirkişi heyetinden araç üzerinde inceleme de yaptırılarak, rapor tanzimi sağlanmasına karar verdi. Yargıtay, eksik inceleme ve yanlış gerekçe ile yazılı şekilde davanın reddine karar verildiğini ifade ederek, dosyayı bozdu. Yargıtay, aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti.

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(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Express
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay sıfır otomobil
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