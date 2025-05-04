Sıfır otomobil fiyat listelerinde güncelleme! Mayıs zammı belli oldu... İşte en ucuz aracın fiyatı

Araç sahibi olmak isteyenler, hem sıfır araç piyasasında hem de ikinci el otomobil piyasasındaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Satış rakamlarının yanı sıra fiyatlardaki değişim de araştırılıyor. Son olarak sıfır otomobillerle ilgili zam haberi geldi.

Nefes'te yer alan habere göre; otomotiv firmaları mayıs ayına yeni fiyatlarla girdi. 16 marka ortalama yüzde 6 ile yüzde 2 arasında fiyat artırdı. Zam oranı modellere göre değişirken 330 modelde yüzde 10’lara varan artışlar yaşandı. 2 modelde ise fiyat değişimi yüzde 16 ve yüzde 11’i buldu.

Araç almayı düşünenler en düşük aracın fiyatını da merak ediyor. Buna göre; en düşük aracın fiyatı 1.2 milyon TL'ye çıktı. 22 modelde de 1 milyon liranın üzerinde fiyat farkı oluştu.

"FİYAT ARTIŞLARININ YALNIZCA DÖVİZ KURUNA BAĞLI OLMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Otomotiv veri analiz şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Nisan boyunca Euro/TL kuru ortalama 42.75 TL seviyesindeydi. Euro 43.45 TL civarında seyrediyor. Yani yaklaşık yüzde 1.6’lık bir artış söz konusu. Ancak markaların yaptığı zam oranlarına baktığımızda, kur artışının çok üzerinde oranlar görüyoruz. Bu da bize, fiyat artışlarının yalnızca döviz kuruna bağlı olmadığını net bir şekilde gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'ÖTV MATRAHINDA KRİTİK EŞİKLERDE BULUNAN MODELLER' İÇİN UYARI

Yalçın, otomobil fiyatlarını belirleyen ÖTV dilimlerine de dikkat çekip "Yapılan her zam, bazı modellerin bir üst vergi dilimine geçmesine neden olabiliyor. Özellikle ÖTV matrahında kritik eşiklerde bulunan modeller, küçük bir zamla bile ciddi fiyat artışlarına sahne olabiliyor" dedi.

Kurdaki yüzde 1.6’lık çıkışa rağmen bazı modellerde artışın yüzde 10’u aştığını vurgulayan Yalçın, mayıs zammının, hem döviz kurundaki artışın hem de markaların fiyat pozisyonlama stratejilerinin bir sonucu olduğunu belirtti.

"DAHA DA HİSSEDİLİR HALE GELECEK"

Yalçın, "Önümüzdeki dönemde, özellikle ÖTV matrah düzenlemeleri yapılmadığı sürece, bu artışlar tüketici nezdinde daha da hissedilir hale gelecek" ifadelerini kullandı. Yalçın, önümüzdeki günlerde diğer markalardan da zam açıklamalarının gelmesini beklediklerini de aktardı.

"İKİNCİ ELİ BASKI ALTINDA TUTUYOR"

Hüsamettin Yalçın, ikinci el otomobil piyasasının mayısa durağan başladığını belirtti. Yalçın, "Nisana göre fiyatlarda belirgin bir değişim yaşanmazken, genel ortalamada yüzde 1.5’lik sınırlı bir artış görüldü" şeklinde konuştu. Yalçın, sıfır araçtaki kampanyaların ve taşıt kredisine erişimde yaşanan zorlukların ikinci eli baskı altında tuttuğunu söyledi.

"PİYASADA 'FİYATLAR DAHA DA DÜŞER Mİ?' ALGISI ETKİLİ"

4 ayda 1.6 milyon civarında araç satışı gerçekleştiğini aktaran Yalçın, "Piyasada hâlâ 'Fiyatlar daha da düşer mi?' algısı etkili olduğu için tüketici alım kararını erteliyor. Yatırım amaçlı alımlar ise neredeyse durdu. İkinci el araçların pazarda kalma süresi 40 güne kadar çıktı" ifadelerini kullandı.

MARKALARA GÖRE ORTALAMA FİYAT ARTIŞLARI (%)

Mercedes-Benz: 6.1

BYD: 5.9

Toyota: 5.5

KG Mobility: 5.4

Citroën: 4.7

Land Rover: 4.2

Volkswagen: 4.1

Skoda: 3.6

DS Automobiles: 2.8

Chery: 2.7

Suzuki: 2.7

BMW: 2.5

Peugeot: 2.4

Kia: 2.4

Opel: 2.1

Honda: 2.0