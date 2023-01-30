FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Sıfır otomobil için heyecanlandıran görüntü! Çin Başkosolosluğu sözcüsü paylaştı: Geliyorlar…

Sıfır otomobil için heyecanlandıran görüntü! Çin Başkosolosluğu sözcüsü paylaştı: Geliyorlar…

30.01.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobilde bulunurluk sorununa Çin’den takviye geliyor. 4 bine yakın otomobil Çin'in Shanghai Limanı’ndan Türkiye'nin Derince Limanı’na ulaşmak için yola çıktı. Heyecan yaratan o görüntüyü Çin Türkiye Başkonsolosluğu Sözcüsü Twitter hesabından paylaştı.

Sıfır otomobil için heyecanlandıran görüntü! Çin Başkosolosluğu sözcüsü paylaştı: Geliyorlar…

Otomotiv sektöründe pandemiyle birlikte başlayan çip krizi birçok marka için ana gündem olmaktan çıktı. Hatta Opel gibi bazı markalarda bu sorun neredeyse tamamen ortadan kalktı. Ancak üretim kaynaklı sıkıntıları aşan otomotivciler, bu kez de lojistik engeller nedeniyle biriken talebi karşılamakta büyük güçlük yaşıyor. Uzakdoğu'dan getirilen otomobiller için gemilerde yer sorunu yaşanırken, Avrupa’da üretilen araçlar ise yeterli sayıda TIR şoförü bulunamadığı için fabrikalardan zamanında çıkarılamıyor. Türkiye’deki talebin güçlü olması nedeniyle markalar ek maliyetlere katlanıp araçları farklı yollardan getirme savaşı veriyor.

iStock-1193027522

OTODA ÇİN ATAĞI

Ekonomi Gazete’sinden Aysek Yücel’in haberine göre, Uzakdoğu’dan gelen araçlarda da gemilerde yer sorunu yaşanıyor. Bazı markalar, daha fazla navlun ödeyerek araçları konteyner gemisiyle getirmeye başlamıştı. Lojistik, markalar arasında yeni rekabet kozu olmuş görünüyor. Clarksons Research'in raporuna göre, Çin geçen yıl ülkedeki tersanelere yaklaşık 58 yeni araç taşıyıcı gemi siparişi verdi. Bu sayı, Çin’in mevcut filosunun tamamından daha fazla. Çin, bu yatırımlarla elektrikli araçlarla büyüyen otomobil ihracatında maliyetleri kontrol etmeyi ve daha rekabetçi fiyatlar sunmayı hedefliyor. Araba taşıyıcı gemilerde uzun yıllardır Japonya’nın hakimiyeti vardı. Çin bu dezavantajı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

iStock-1373210791

İŞTE OTOMOBİLLERİN GETİRİLME ANI

Diğer yandan Çin Türkiye Başkonsolosluğu Sözcüsü, sosyal medya hesabından 4 bin araçlık bir geminin Şangay’dan yola çıktığını gösteren bir görüntü yayınladı. Bu araçların bir kısmı Türkiye’deki Derince Limanı'na bir kısmı ise İtalya’ya gidecek. Araçların kaçının Türkiye’ye geleceği konusunda görüştüğümüz konsolosluk ve liman yetkilileri henüz net rakam veremeyeceklerini söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep! 2019 yılında son bulmuştu: Hurda araç teşviki yeniden gündemde15 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep! 2019 yılında son bulmuştu: Hurda araç teşviki yeniden gündemde
EYT'de sona gelindi, düzenleme yarın Meclis'e geliyorEYT'de sona gelindi, düzenleme yarın Meclis'e geliyor
Kadro kapsamı genişliyor! Kadro kapsamı genişliyor!
Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil

En Çok Okunan Haberler

EYT için tüm gözler o saatte! İlk maaş tarihinde sürpriz...

EYT için tüm gözler o saatte! İlk maaş tarihinde sürpriz...

EYT'lilere promosyon ödemesi! 4 banka vereceği rakamı açıkladı...

EYT'lilere promosyon ödemesi! 4 banka vereceği rakamı açıkladı...

Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!

Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

Araba alırken kandırılmak istemiyorsanız bunları atlamayın

Araba alırken kandırılmak istemiyorsanız bunları atlamayın

Yüzde 61.5 zamlanmıştı! Yarın son gün...

Yüzde 61.5 zamlanmıştı! Yarın son gün...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.