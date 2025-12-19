FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

'Sıfır' otomobil kampanyaları sürüyor! 240 bin TL indirim için son günler

Otomobil sektöründe 2025 model araçlar ve sınırlı sayıda stoklarla devam eden kampanyalarda son günlere girildi. Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları arasında yer alan Renault, Fiat, Hyundai ve Toyota’da da dikkat çeken indirimler öne çıkıyor.

'Sıfır' otomobil kampanyaları sürüyor! 240 bin TL indirim için son günler
Cansu Akalp

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) verilerine göre Türkiye’de otomobil satışları yılın 11 aylık döneminde 938 bin 177 adet olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım 2025 döneminde otomobil satışlarında artış ise %10,96 olarak gerçekleşti.

240 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM

Sektör, aralık ayına da geleneksel yıl sonu kampanyaları ile giriş yaptı. 2025 model araçlar ve sınırlı sayıda stoklarla devam eden kampanyalarda da son günlere girildi. Yılın bitmesine 11 gün kala, bayilerde 240 bin TL’ye varan indirimler otomobil severleri bekliyor.

RENAULT KAMPANYALARI

2025 yılının pazar lideri olan Renault; aralık ayında Cilo, Megan ve Captur modellerinde sırasıyla 65 bin TL, 50 bin TL ve 220 bin TL indirime gitti.

2025 modelleri ve sınırlı sayıda aracı kapsayan kampanya kapsamındaki araçlar ve kampanyalı satış fiyatları şöyle:

Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp: 1.536.000 TL
Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg: 1.699.000 TL
Renault Captur Techno mild hybrid EDC 140 hp: 2.050.000 TL

FİAT KAMPANYALARI

Fiat’ta da Egea modellerinde 200 bin TL’lik indirim devam ediyor.

Sıfır otomobil kampanyaları sürüyor! 240 bin TL indirim için son günler 1

Kampanya kapsamındaki araçlar ve satış fiyatları şöyle:

1.6 M.Jet 130 HP GSR Easy Manuel Dizel: 1.299.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP GSR Urban Manuel Dizel: :1.359.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP GSR Lounge Manuel Dizel: 1.419.900 TL

HYUNDAI KAMPANYALARI

i10 1.2 MPI 79PS Jump Otomatik: 1.215.000 TL
i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump Otomatik: 1.478.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump Otomatik: 1.599.000 TL
TUCSON 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT: 2.326.000 TL
Tablodaki modellerde TUCSON için 58 bin TL’ye varan indirim öne çıkıyor.

Sıfır otomobil kampanyaları sürüyor! 240 bin TL indirim için son günler 2

TOYOTA KAMPANYALARI

Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.750.000 TL
Yaris Hybrid 1.5 Flame e-CVT: 1.771.500 TL
C-HR Hybrid 1.8 Flame e-CVT: 1.995.000 TL
Tablodaki modellerde Corolla için 239 bin 500 bin TL’ye varan indirim öne çıkıyor.

Kaynak:Türkiye Gazetesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya trafiğine nefes aldıracak proje! Milyarlık tasarrufAlanya trafiğine nefes aldıracak proje! Milyarlık tasarruf
Emekliler dikkat: Maaşınızdan kesilecekEmekliler dikkat: Maaşınızdan kesilecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Otomobil sektör
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.