Sıfır otomobil satışında 21 günde tarihi rekor! Zirve uzun süre sonra el değiştirdi: Listede Togg detayı…

9 günü bayram olan Haziran ayında otomotiv pazarından yeni rekor geldi. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,3 oranında artarak 555 bin 867 adet olarak gerçekleşti. Böylece tüm zamanların en iyi ilk 6 ayı olarak kayıtlara geçti.

RENAULT YENİDEN FİAT’I GEÇTİ

Haziran ayında hem toplam satışlarda hem de otomobil satışlarında Renault atağa kalkarak uzun bir süre sonra Fiat'ı geçip, zirveye oturdu. Ama ilk 6 ay sonunda hem toplam satışlarda hem otomobil satışlarında Fiat’ın açık ara liderliği devam ediyor. Haziran’da Opel, Peugeot ve Citroen markalarındaki çıkış ise devam etti. Opel 3.sırada yer aldı.

6 AYDA YÜZDE 54,5’LİK ARTIŞ

Otomotiv Distribütörleri Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yapılan açıklamada, “Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 54,5 oranında artarak 429.870 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 58,2 artarak 125.997 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Haziran ayında yüzde 37,5, otomobil pazarı yüzde 40,1, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 27,3 oranında arttı. 2023 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Haziran ayına göre yüzde 37,5 artarak 110.861 adet oldu. 2023 Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,1 artarak 89.833 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 27,3 artarak 21.028 adet oldu” denildi.

“TOGG SATIŞ BİLDİRMEDİ”

Ancak EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin’in aktardığı bilgiye göre, Mayıs ayında teslimine başlanan yerli otomobil Togg’un Haziran ayı için satış bildirmediği ifade edildi. Şahin, Togg’ın satış adetlerinin daha sonra göndereceğini kaydetti.

ODMD açıklamasının devamında şu bilgiler paylaşıldı:

“Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 53,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 57,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 40,8 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre;

• Pazarın yüzde 89,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

• C segmenti otomobiller 231.265 adetle yüzde 53,8 pay,

• B segmenti otomobiller 150.577 adetle yüzde 35 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

• Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 45,9 pay, 197.425 adet) oldu.

• SUV otomobilleri, yüzde 29,1 pay ve 125.185 adet satış ile Sedan,

• yüzde 22,7 pay ve 97.529 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre;

• Benzinli otomobil satışları 296.079 adetle yüzde 68,9 pay,

• Dizel otomobil satışları 72.458 adetle yüzde 16,9 pay,

• Hibrit otomobil satışları 43.649 adetle yüzde 10,2 pay,

• Elektrikli otomobil satışları 12.792 adetle yüzde 3 pay ve

• Otogazlı otomobil satışları 4.892 adetle yüzde 1,1 pay aldı.

Otomobil pazarı motor hacmine göre;

• 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 51,5 artarak yüzde 86 pay,

• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 39,3 artarak yüzde 0,6 pay,

• 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 95,3 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;

• 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 185.594 adetle yüzde 43,2 pay,

• 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 95.213 adetle yüzde 22,1 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 335.655 adetle yüzde 78,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 94.215 adetle yüzde 21,9 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;

• Van gövde tipi yüzde 80,1 pay ve 100.869 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;

• Kamyonet gövde tipi yüzde 8,1 pay ve 10.147 adetle 2. sırada yer aldı."



