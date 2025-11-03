FİNANS

Sıfır otomobilde fiyatları düşürdüler! Sıfır araçta kampanya yarışı 'Sıfır faiz...'

Araç sahibi olmak isteyen pek çok kişi sıfır araç fiyatlarını araştırırken bir yandan da markaların sıfır otomobil kampanyalarını takip ediyor. Otomobil firmalarının, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte stokları eritmeye çalıştığı aktarıldı. İşte sunulan kampanyalardan örnekler...

Hande Dağ

Sene sonunun yaklaşmasıyla beraber otomobil firmaları da sıfır araçlarda düzenledikleri kampanyalarla stokları eritmeye çalışıyor. Çünkü yıl sonu hedef 1,5 milyonun üstünde araç satabilmek. İşte dikkat çeken sıfır otomobil kampanyaları...

YIL SONU YAKLAŞTIKÇA KAMPANYA YARIŞINA GİRDİLER

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; sıfır araçlarda kampanya fırsatı devam ediyor. Yıl sonu yaklaştıkça markalar ellerindeki stokları eritmek için kampanya yarışına girdi. Markalar müşteriyi kaçırmamak için sıfır otomobilde fiyatları düşürdü. Sektör temsilcisi Aykan Ceylan "Marka bazında değişiklik gösteriyor ama minimum yüzde 5, maksimum yüzde 9'a kadar çıkan kampanyalar mevcut" dedi.

Örneğin; kampanya öncesi fiyatı 2 milyon 350 bin TL olan bir aracın kampanyadan sonra fiyatının 2 milyon 180 bin TL'ye düştüğü belirtildi. Yani 170 bin TL indirim yapıldığı aktarıldı.

"SIFIR FAİZ VEREN MARKALAR VAR"

Araç almak isteyenler için sıfır ve düşük faizli kredi imkanı da sunuluyor. Ceylan "Mesela 6 aya 300 bin TL sıfır faiz veren var, 6 aya 600 bin TL sıfır faiz veren markalar var. 350 bin TL'ye 12 ay 0.89'la kredi veren markalar var" ifadelerini kullandı.

Ancak bir sınır olduğu da vurgulandı. Örnek olarak da; 2 milyon TL'nin altındaki araçlarda kullanabilecek kredinin aracın yüzde 20'sini geçemediği aktarıldı. Ceylan "12 ayı geçemiyor vade ve yüzde 20'sinden fazlasına kredi alamıyorlar" dedi.

Şirketler için hazırlanan kampanyalara da dikkat çekildi. Ceylan "Otomobilin veya hafif ticari aracın tamamına kredi kullanabilir, 36 aya kadar vadelendirebilirler" ifadelerini kullandı. Bu kampanyalarla firmaların yıl sonu beklentisinin toplam 1,5 milyon araç satışı gerçekleştirmek olduğu aktarıldı.

