Sıfır otomobilde indirim 'Takip eden görecek' Tarih verdi! Sıfır araç 'fiyat indirimi' ve 'faiz kampanyası'

Yıl sonunun yaklaşmasıyla beraber otomobil bayilerinde kampanya rüzgarı esmeye başladı. Birçok marka hem stoklarını eritmek de pazardaki daralmayı telafi etmek için sıfır araçlarda indirim ve finansman kampanyaları düzenliyor. Peki, sıfır otomobil almak için doğru zaman mı?

KAMPANYA SÜRECİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

A Haber'de yer alan haberde; Otomotiv Sektörü Uzmanı Güksel Erkoyuncu "Şu an firmaların özellikle yıl sonu hedeflerini tutturmak için elindeki stokları fazla stokları eritebilmek adına ve yeni yıla da belli bir adete ulaşmak için bir kampanya süreci söz konusu ki bu her sene olan bir şey. Kasım aralıkta bu aralık sonuna kadar devam edecek bir şey. Muhtemelen ki ekim sonunda 1 milyon gibi rakamlar aşıldı. Belki de tüm zamanların rekoru diye adlandırsak yanlış söylemiş olmam. Hedef 1 milyon 300 bin gibi total bir rakama ulaşmak ki ulaşacak gibi duruyor şu anki satışlarla. Burada tabii markaların bariz belki de birkaç modelinde insanlar bunu takip ettiklerinde zaten görecekler. Keza kampanya adı altında keza fiyat indirimleri keza faiz kampanyasıyla bu hedefle tutturabilmek için şu an ciddi bir pazarlama aşamasındalar. Tabii bu süreç Aralık sonuna kadar bu şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.

Sıfır araçlardaki kampanya ve indirimler devam ediyor. Bunun yanı sıra ikinci elde de tam da bu dönem içerisinde çeşitli fırsatlar ortaya çıkıyor. Uzmanlar bu fırsatların da değerlendirilmesi yönünde karar kılıyor.

"İKİNCİ EL FİYATLARI DA ARAŞTIRILSIN"

Erkoyuncu "İkinci elde de şu an esasında sıfıra göre baktığımız zaman mutlaka ikinci el fiyatları da araştırılsın. Keza şöyle bir örnek verebilirim; 2025 model X bir arabanın sıfırı 10 bin lirayken şu an normal piyasa şartlarında olduğumuz için belki 3 binde 5 binde bir arabanın 8 bin lira gibi - rakamları sembolik söylüyorum - 8 bin lira gibi rakamlar görebilirler. Yani odaklanıp buralara bakarken bunu da ihmal etmesinler. Orada da ikinci elde de bu manada ciddi fırsatlar doğabiliyor" ifadelerini kullandı. Uzmanların acil ihtiyacı olmayan tüketicilerin yıl sonuna yakın açıklanacak yeni kampanyaları takip etmesini de önerdiği belirtildi.