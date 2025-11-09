FİNANS

İkinci el arabada bir dönem bitti! 'Fiyatı çok uygun olmasına rağmen elde kalıyor'

Araba sahibi olmak isteyenler ikinci el araç piyasasındaki son durumu yakından takip ediyor. Ancak vatandaşların ikinci el araba alırken tercihleri de öncelikleri de değişmeye başlıyor. Uzmanlara göre; artık her araba satılır dönemi sona erdi. Öyle ki fiyatı uygun olmasına rağmen bazı kriterler nedeniyle araçlar elde kalabiliyor. İşte detaylar...

Hande Dağ

İkinci el otomobil piyasasında 'her araba satılır' dönemi sona erdi. Alıcı da satıcı da bilinçlendi. Artık tercihler sadece fiyata göre yapılmıyor. Arabanın donanımına, geçmişine, garantisine ve kilometresine bakılıyor. İşte detaylar...

"İŞİMİZ ESKİSİNE GÖRE ÇOK DAHA ZOR ARTIK"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan ve "Alırken neye dikkat ettiniz?" diye sorulan bir vatandaş "Ben alırken eksperine dikkat ettim. Yakıtı düşük olan bir araç seçmeye çalıştım" dedi. Oto galeri uzmanı Mesut Şahin "En yüksek donanımı talep ediyor. İşimiz eskisine göre çok daha zor artık" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ ÇOK DAHA FAZLA KRİTER BELİRLEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ MÜŞTERİNİN"

Alıcıların artık daha bilinçli olduğuna vurgu yapılırken satın almadan önce envai çeşit özellik aradıkları belirtildi. Buna göre; artık arabanın ucuz olması yani ayağı yerden kesmesi de yetmiyor, alıcılar birçok faktöre bakıyor. Oto galeri uzmanı Mesut Şahin "Şimdi çok daha fazla kriter belirlediğini görüyoruz müşterinin"

"ARTIK HER ARABA SATILIR DÖNEMİ SONA ERDİ"

Buna göre ikinci el otomobilde bir dönem kapandı. Oto galeri uzmanı Mesut Şahin "Artık her araba satılır dönemi sona erdi. Sadece fiyat bir belirleyici faktör değil burada" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar elindeki parayı sadece fiyatına göre değil donanımına göre de değerlendiriyorlar. Oto galeri uzmanı Mesut Şahin "Aracı alırken şeffaf geçmişine, kilometresine, yaşına birçok faktörü artık göz önünde bulunduruyor" dedi.

"FİYATI ÇOK UYGUN OLMASINA RAĞMEN ELDE KALAN ARAÇLAR OLABİLİYOR"

Bir arabadan örnek verilirken sunroof'u olduğu, otomatik vites olduğu, yani donanımlı olduğu belirtildi. Piyasadaki ortalama fiyatının ise 2,5 milyon TL olduğu aktarıldı. Fakat aynı donanımlara sahip olmayan ama daha uygunları yerine o arabanın tercih edildiği kaydedildi. Oto galeri uzmanı Mesut Şahin "Fiyatı çok uygun olmasına rağmen elde kalan araçlar olabiliyor. Yedek parçanın ulaşılabilirliği ve servis ağını da göz önünde bulunduruyor artık" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba ikinci el ikinci el araba fiyatları ikinci el araç ikinci el otomobil
