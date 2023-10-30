Sıfır otomobilde rüzgâr terse döndü: “En fazla birkaç hafta” diyerek açıkladılar: Gelecek yıl yüzde 15'i...

Hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatları gerilemeye devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 15’e varan geri çekilmeler yaşandığını dile getirirken, ikinci el araba fiyatlarında da düşüşler yüzde 10’u buldu. Sektör temsilcileri düşüşün yüzde 30’lara yaklaşacağını ifade ediyor.

“TALEPTE AZALMA YOK”

Otomotiv sektöründe yaşanan son duruma ilişkin değerlendirmede bulunan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, otomobile olan talebin hiçbir yere gitmediğini vurgularken, Türkiye otomotiv pazarına yeni giren oyuncular olduğunu, tedarik konusunun biraz daha mevcut oyuncularla rahatladığını ve rekabetin arttığını anlattı.

Reyhanoğlu, "Evet, kredilere erişimlerde zorluklar var ama yılbaşında da vardı, hep vardı. Evet araç fiyatları biraz yükseldi. Onun için müşterinin alabilme gücü belli bir kitle müşteri için, en azından biraz daha düştü ama talep orada duruyor. Açıkçası talep olduğu sürece de aslında bu talebin de pandeminin başından itibaren süregeldiğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz üretim ve tedarikçilerde kırılmalar oldu. Bu talebi henüz karşılayabilmiş değiliz sektör olarak. Talep devam ettikçe de adetlerimizin, hedeflerimizin de devam edeceğini düşünüyoruz. Daha talebi doyuramadık, bize göre öyle" dedi.

ARAÇ SATIŞI 1 MİLYONU AŞACAK

Toplam pazar beklentilerini 780-800 bin bandında açıkladıklarını anımsatan Reyhanoğlu, "O dönemde de her zamanki iyimserliğimizi korumuştuk. Eylül ayı sonu itibarıyla ise pazar 857 bin adeti geçerek beklentilerin ötesinde bir performans sergiledi. Son birkaç aydır pazarın 1 milyon adetin üstünde kapanacağına tüm sektör olarak hemfikiriz. Bununla birlikte biz Stellantis Türkiye olarak pazarın 2023 yılında 1 milyon 150 bin adet civarında tamamlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ORTALAMA BEKLEME SÜRESİ EN FAZLA BİRKAÇ HAFTA"

Araç bulma konusundaki sorunların azaldığını aktaran Reyhanoğlu, "Şu anda müşterimiz araç bulabilir. Bir sıkıntı olmaz. Tabii ki spesifik bir versiyon, bir renk, bir motor seçeneği istiyordur, o zaman birkaç hafta bekleme süresi olabilir ama pandemi dönemindeki gibi araç bulamamakla ilgili bir sıkıntımız yok diyebiliriz şu an. Ortalama bekleme süresi en fazla birkaç hafta..." ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçlar konusunda bu yıl çok agresif olmadıklarını belirten Gülin Reyhanoğlu, elektrikli konusunda gelecek yıl bir atak yapacaklarını ve seneye toplam satışların yüzde 15’inin elektrikli araçlardan oluşmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.







