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Sıfır otomobilde yeni yıl zammı endişesi: Daha gemideyken satıldılar! Fiyat garantisi vermeden Ocak stokları bile ön siparişte…

19.12.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobilde ÖTV matrah güncellemesi sonrasında piyasa hareketlendi. Yeni yıl zamları öncesi araç almak isteyen vatandaşlar bayilerdeki tüm araçları bitirdi. Talep o kadar fazla ki araçlar daha gemideyken bile satıldı. Hatta bazı bayiler fiyat garantisi vermeden ocak ayında gelecek araçlar için de liste yapmaya başladı.

Sıfır otomobilde yeni yıl zammı endişesi: Daha gemideyken satıldılar! Fiyat garantisi vermeden Ocak stokları bile ön siparişte…

ÖTV güncellemesi konusunda belirsizliğin ortadan kalkmasıyla hareketlenen otomotiv satışları, yılın son günlerine girilmesiyle beklentilerin de üzerinde hızlandı. Birçok bayide araçlar tükendi. Markalar, talebi karşılamak için yolda olan, henüz gümrükten geçmeyen araçları da satışa çıkarmaya başladı. 2023'te kurun yükseleceği ve fiyatların artacağı endişesiyle tüketicinin alımını öne çekmesi, talebin artmasındaki ana etken oldu.

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ÖTV BELİRSİZLİĞİNİN BİTİŞİ PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, olağan dönemde en yüksek satış adetlerini çoğunlukla yılın son ayı olan aralıkta gerçekleştiriyor. Çünkü bu dönemde bir yandan filo satışları hızlanırken, diğer yandan tüketiciler yeni model yılı zamları gelmeden otomobil ihtiyacını karşılama eğiliminde oluyor. Son 10 yılın aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç satış ortalaması 116 bin adet olarak gerçekleşmişti. Piyasanın iyi olduğu yıllarda aralık ayında 150 bin adet satışın aşıldığı da oldu. Geçen yıl ise kurdaki hızlı yükseliş nedeniyle aralıkta otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020'in aynı dönemine göre, göre yüzde 40,3 azalarak 62 bin 243 oldu. Aralığın ilk haftasında bu ay için 100 bine yakın bir satış tahmini yapılıyordu. Çünkü enflasyonist baskının yanı sıra krediye erişimde yaşanan zorluklar, talebi baskılamaya devam ediyor. Ancak geçen hafta talep beklentilerin de üzerinde hızlandı. Sektör temsilcileri ÖTV’deki belirsizliğin ortadan kalkmasıyla satışların 120 bin adedi geçebileceği belirtiliyor.

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TÜKETİCİ ALIMI ÖNE ÇEKTİ

Ekonomi Gazetesi’nden Aysel Yücel’in haberine göre, otomobilde talebin çok yüksek olduğunu ve bayilerinde bulunan tüm araçları sattıklarını söyleyen sektör temsilcilerinden Oğuz Güner, “Hatta birçok bayide olduğu gibi, Türkiye’ye gelmek üzere yola çıkan ve ay sonuna yetişecek olan gemideki araçları da satmaya başladık” dedi.

Talebin en yoğun olduğu yerli modeller için de sıra yazılıyor. Bit başka isim Alp Gülan da, gemide olan araçların satılmaya başladığını ifade ederken, “Ötelenmiş talep matrah beklentisinin ortadan kalkmasıyla yeniden devreye girdi. Fiyatların artmasından endişe eden tüketici alımı öne çekiyor. Özellikle B segmenti araçlarda matrah güncellemesiyle gelen avantajın, kurdaki artış paralelinde ortadan kalkabileceği öngörülüyor. Dolayısıyla o segmentteki araçlara yoğun ilgi var” dedi.

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ÖTELENMİŞ YÜZ BİNLERCE TALEP VAR

2022'nin ilk 11 ayında Türkiye'de 668 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı. Sektör temsilcileri, satış rekorlarının kırıldığı 2016 ve 2017 yıllarında 1 milyon adete yakın satışlar yapıldığını hatırlatarak, tedarik krizi ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar olmasa bu yıl da pazarın benzer bir potansiyeli olduğuna dikkat çekiyor. Çünkü pazarda son yıllarda ötelenmiş yüz binlerce otomobil talebinin olduğu ifade ediliyor.

SIFIR BULAMAYAN İKİNCİ EL ARACA YÖNELİYOR

Sıfır araçların yanı sıra ikinci el otomobil piyasasında da talep geçen hafta hızlandı. Sektör temsilcisi Melih Mutlu ise, “ÖTV matrah güncellemesiyle alımını öteleyenler vardı. Bir yandan onlar pazarı hareketlendirirken, diğer yandan zam geleceği endişesi ile alımını öne çekenler var. Sıfır araç bulamayan tüketiciler de ikinci ele yöneliyor” dedi. İkinci el araçlara talebin artması ile fiyatlar da yükselmeye devam ediyor.

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MARKALAR, OCAK STOKLARINI DA ÖN SİPARİŞE AÇTI

Sektör yetkilileri, birçok markanın ocak ayında gelecek araçların da listesini vermeye başladığına dikkat çekti. Bayiler, fiyat garantisi vermeden ocak ayında gelecek araçlar için de liste yapmaya başladı. Bazılarından kaparo alınırken, bazıları ise sadece merkeze müşterinin ismi bildiriliyor.

YATIRIM ARACI OLARAK CAZİBESİNİ KORUYOR

Bülent Kılıçer de çok güçlü bir taleple karşı karşıya olduklarını, yatırım amaçlı alımların da devam ettiğini ifade etti. Birçok sektör uzmanı ve ekonomist de otomobilin cazip bir yatırım aracı olmaya devam ettiğinin altını çiziyor. Tüketici bir yandan mobilite ihtiyacını karşılarken, diğer yandan kullandığı otomobilden kur ve enflasyona bağlı olarak birçok diğer yatırım enstrümanına göre daha çok kar ediyor.


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