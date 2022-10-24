Sıfır otomobiller ateş pahası, ikinci el araçlarda yepyeni dönem! 2023’te yollarda olacak ancak şimdiden 50 euro arttı!

Yurt içinde dövizdeki artışın yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından başlayan gelişmeler otomobil fiyatlarının son dönemde artan fiyatlarında etkili oluyor. Yıl sonuna kadar yüzde 20 daha zamlanması beklenen sıfır otomobillerin ikinci el araba fiyatlarını da yükseltmesi beklenirken bugün gündeme gelen fabrika çıkışlı ikinci el araçların, yeni yıl itibariyle hayatımıza girmeye hazırlandığı belirtiliyor.

YENİLENMİŞ İKİNCİ EL ARABALAR YOLLARDA OLACAK

Konuya ilişkin Habertürk TV’de değerlendirmelerde bulunan Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız, “Fabrika çıkışlı araç yeni bir kavram. Şimdi dünyada yeni bir trend söz konusu. Hindistan’da bunun örneklerini görmekteyiz. Fransa’da bunu bir fabrika yapmakta. Eski aracınızı fabrikaya veriyorsunuz. Fabrika o aracın belki motorunu değiştiriyor. Belki elektrik aksamını değiştiriyor. Aracı belli bir ücret karşılığında aracı size teslim ediyor ve yeniden garanti sunuyor. Bu yeni araç almaktan daha ucuza mal oluyor. Ve eski aracınızı da daha uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Bunun Türkiye’de başlama ihtimalini görmekteyiz. Bu çok yeni, uygulamanın detaylarını göreceğiz” dedi.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE KATKI SUNACAK

Fabrika çıkışlı ikinci el araçların alım-satımına dair de yorumda bulunan Yıldız, “İsterseniz kendi aracınızı yeniletebileceksiniz, isterseniz de fabrika piyasadan aldığı ikinci el araçları yenileyip, yeniden ikinci el araç olarak satabilecek. Bu her iki anlamda da sıfır kilometre araca göre tüketicinin otomobile erişimini kolaylaştıracak. Tüketicinin alım gücü ne yazık ki düştü. Belki de bu anlamda yollardaki araçların yenilendiğini göreceğiz. Böylece trafik güvenliği açısından da ciddi anlamda olumlu katkısı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bu konuda tüketicinin de talep oluşturması gerektiğinin altını çizen Yıldız, “Talep olmazsa fabrikaların yatırım yapma ihtimalim yok. Ancak talep artarsa önümüzdeki dönem yeni firmaların da bu işe girebileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

BENZİNLİ YA DA DİZEL ARACI ELEKTRİKLİYE ÇEVİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Şu an 6 yaşına kadar olan araçlar için geçerli olacak yenileme sürecinin ileride daha büyük yaştaki otomobilleri de kapsayabileceğini belirten Yıldız, “Bu süre 10 yıla da çıkabilir. Tüketicinin talebi, fabrikanın yapacağı optimizasyon gibi konularda hesaplamalar yapılarak bu sürenin değişmesi mümkün. Belki de bu yöntemle benzinli ve dizel otomobillerin elektrikliye dönüşümü de gündeme gelebilir. Bu da bir trend. Bunun örnekleri dünyada yaygın. Teknik olarak da bu mümkün. Özellikle Asya ülkelerinde bunu görmekteyiz. Bu araçların dönüşümü konusunda 5 bin euro gibi rakamlar konuşuluyor. Bu fiyata elinizdeki aracı elektrikliye dönüştürmek cazip hale gelebilir.”

YEDEK PARÇA MALİYETLERİ ARTIYOR! FİYATLARI ETKİLEYEBİLİR

Ancak bir başka konu ise yedek parça fiyatları. Piyasada şu anda araç satış fiyatlarındaki yükselişten dolayı arabasını değiştiremeyenler elindekileri yenilediler ancak orada da fiyatlar hissedilir şekilde artmış durumda. Batı ve Rusya'nın karşılıklı yaptırımları neticesinde, Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz akışını kesmesiyle birlikte kıtada enerji krizi baş gösterirken, otomotiv endüstrisinde de yedek parça üretim maliyetleri artıyor. S&P Global Mobility raporuna göre, otomobil üretim maliyeti araç başına 50 euro kadar yükseltti. Yurt içinde ise geçtiğimiz ay sadece debriyaj balataları ve termostatlarda 3 hafta içinde yüzde 15’den fazla artış yaşandı. Bu noktada yedek parça maliyetlerindeki artışın yenilenmiş ikinci el araç fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak edilirken, bunun fiyatlara nasıl yansıyacağı soru işareti olarak karşımızda duruyor. Fiyatların yeni yıl itibariyle daha da artması ise gündemde.



