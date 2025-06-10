FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Sıfırda ilgi büyük, ikinci elde kaçıyorlar! Güven azaldı... 'Ömrünü mü bitirdi bilemiyoruz'

Elektrikli araçlara ilgi her geçen gün daha fazla artarken şimdi ise sıfır mı ikinci el mi konusu gündeme gelmeye başladı. Yapılan araştırmalar ikinci el elektrikli araçlarla ilgili dikkat çeken bir detayı ortaya koyarken bunun nedenleri de belli oldu.

Sıfırda ilgi büyük, ikinci elde kaçıyorlar! Güven azaldı... 'Ömrünü mü bitirdi bilemiyoruz'
Hande Dağ

Elektrikli otomobiller çoktan hayatımızın bir parçası oldu. Sıfır alımlarda çok yoğun bir bölüm onlardan oluşuyor. Ancak ikinci el piyasası için aynı şeyi söylemek çok kolay değil. İkinci el araç almak isteyenler elektrikli araçlardan biraz uzak duruyor. Yapılan bir araştırmaya göre; ikinci el elektrikli araçlara güvende düşüş var. İşte nedenleri...

e3

ATV Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir kişi "İkinci elde acaba bu arkadaş yani kullanan şahıs nasıl kullandı, bataryasını düzgün şarj edilebilen üniteleri mi kullandı, bunu bilemiyoruz" derken bir başkası da "Adam yukarıdan kabloyu uzatmış, arabaya takmış, şarj ediyor. Allah göstermesin bir yangın çıkarsa ne olacak?" ifadelerini kullandı.

e4

İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ ARACA GÜVEN SON 4 YILDA YÜZDE 10 AZALDI

Endişe ve sorular uzayıp giderken ikinci el elektrikli araca güvenin son 4 yılda yüzde 10 azaldığı öğrenildi. Peki, bunun sebebi ne?

e1

Teknoloji editörü Bilal Akgündüz "Yani milyonlar verdiğimiz arabaları gerçekten ufacık bir hatadan dolayı da heba etmenin de bir anlamı yok" ifadelerini kullanırken Otohaber dergisi haber müdürü Koray Kodal ise "Bunları alırken aslına bakarsanız bir korku var. Bu bataryalar bir noktadan sonra patlar mı, bir zarar verir mi gibi, elektrikli aletler için de söylüyorum bunu... Otomobil kısmında ise bu işin ciddiyeti daha fazla aslına bakarsanız. Özellikle üreticiler batarya garanti sürelerini oldukça uzun tutuyorlar" şeklinde konuştu.

e2

Yüksek fiyatlı yedek parça ve batarya konusundaki bilinmezler elektrikli araçlara olan soru işaretlerinin başında geliyor. Elektrikli olmayan benzinli bir araçla yolda kalındığında ya da herhangi bir yedek parça lazım olduğunda işin ustası çok ki zaten kullanıcıların bir çoğu da kendi işini kendi halledebilir hale geldi zamanla. Ancak problem elektrikli araçlarda, özellikle ikinci el elektrikli araçların nasıl kullanıldığı merak konusu. Çünkü bazı elektrikli araçlar, evden çekilen hatlarla şarj ediliyor. Bu da bataryanın ömrünü azaltıyor mu, en önemli sorulardan biri bu.

e5

"ŞARJ DÖNGÜSÜYLE İLGİLİ BİLGİ ALABİLİRSİNİZ"

Koray Kodal, "Bataryanın şarj döngüsünü artık zaten otomobilin içindeki bilgisayardan bile alabiliyorsunuz ama daha sağlıklı daha garanti olan şekilde ekspertizlerden bu şarj döngüsüyle ilgili bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

e6

Bilal Akgündüz ise "Elektrikli arabanın şarjıyla alakalı bu teçhizatın en güvenlikli seviyede olması lazım" dedi.

e7

"YANMA İHTİMALİ ESKİ NESİL ARAÇLARA KIYASLA ÇOK DAHA DÜŞÜK"

Endişelere karşılık alınan önlemlerin de oldukça fazla olduğu belirtilirken Akgündüz "Şebekede bir sıkıntı yoksa, arabamızın bataryasında bir sıkıntı yoksa zaten yanma ihtimali eski nesil araçlara kıyasla çok daha düşük" şeklinde konuştu.

e8

"KENDİ ADIMA SÖYLEYEYİM; İKİNCİ EL TERCİH ETMEM"

Mikrofon uzatılan bir vatandaş ise "Evde kendi mi şarj etmeye çalıştı, bataryanın ömrünü mü bitirdi, bunu bilemiyoruz yani, ben kendi şahsi adıma söyleyeyim, kesinlikle ikinci el hiç tercih etmem" dedi.

e9

"OTOMOBİLİN GEÇMİŞİNDE NELER OLDUĞUNU GÖREBİLİYORSUNUZ"

Kodal da "Batarya garanti süresine bakılmalı ve bu araç içindeyse içiniz daha rahat olur, garanti kapsamı içindeyse. Siz bu otomobili bilgisayara, yetkili servisteki o yetkili cihaza bağladığınızda otomobilin geçmişinde neler olduğunu görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kara yollarında durumKara yollarında durum
Serbest piyasada döviz açılış fiyatlarıSerbest piyasada döviz açılış fiyatları

Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba Sıfır araba elektrikli araç elektrikli araba ikinci el ikinci el araç sıfır araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Araç sahipleri dikkat! Tüm otomobiller için zorunlu olabilir

Araç sahipleri dikkat! Tüm otomobiller için zorunlu olabilir

Cenaze namazı kılındı, günlerce taziyesi kabul edildi... Öldü sandılar ama 6 ay sonra evine döndü: Sinir bozan 'Öcalan' detayı...

Cenaze namazı kılındı, günlerce taziyesi kabul edildi... Öldü sandılar ama 6 ay sonra evine döndü: Sinir bozan 'Öcalan' detayı...

Asgari ücrete ara zam kulisi 'Kesinlikle...' diyerek açıkladı

Asgari ücrete ara zam kulisi 'Kesinlikle...' diyerek açıkladı

2021 yılında 12,5 liraydı artık fiyatı ile lüks oldu

2021 yılında 12,5 liraydı artık fiyatı ile lüks oldu

'Nasılsın' diye sorduğu şoför aldığı trafik cezasına isyan etti

'Nasılsın' diye sorduğu şoför aldığı trafik cezasına isyan etti

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.