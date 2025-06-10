Sıfırda ilgi büyük, ikinci elde kaçıyorlar! Güven azaldı... 'Ömrünü mü bitirdi bilemiyoruz'

Elektrikli otomobiller çoktan hayatımızın bir parçası oldu. Sıfır alımlarda çok yoğun bir bölüm onlardan oluşuyor. Ancak ikinci el piyasası için aynı şeyi söylemek çok kolay değil. İkinci el araç almak isteyenler elektrikli araçlardan biraz uzak duruyor. Yapılan bir araştırmaya göre; ikinci el elektrikli araçlara güvende düşüş var. İşte nedenleri...

ATV Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir kişi "İkinci elde acaba bu arkadaş yani kullanan şahıs nasıl kullandı, bataryasını düzgün şarj edilebilen üniteleri mi kullandı, bunu bilemiyoruz" derken bir başkası da "Adam yukarıdan kabloyu uzatmış, arabaya takmış, şarj ediyor. Allah göstermesin bir yangın çıkarsa ne olacak?" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ ARACA GÜVEN SON 4 YILDA YÜZDE 10 AZALDI

Endişe ve sorular uzayıp giderken ikinci el elektrikli araca güvenin son 4 yılda yüzde 10 azaldığı öğrenildi. Peki, bunun sebebi ne?

Teknoloji editörü Bilal Akgündüz "Yani milyonlar verdiğimiz arabaları gerçekten ufacık bir hatadan dolayı da heba etmenin de bir anlamı yok" ifadelerini kullanırken Otohaber dergisi haber müdürü Koray Kodal ise "Bunları alırken aslına bakarsanız bir korku var. Bu bataryalar bir noktadan sonra patlar mı, bir zarar verir mi gibi, elektrikli aletler için de söylüyorum bunu... Otomobil kısmında ise bu işin ciddiyeti daha fazla aslına bakarsanız. Özellikle üreticiler batarya garanti sürelerini oldukça uzun tutuyorlar" şeklinde konuştu.

Yüksek fiyatlı yedek parça ve batarya konusundaki bilinmezler elektrikli araçlara olan soru işaretlerinin başında geliyor. Elektrikli olmayan benzinli bir araçla yolda kalındığında ya da herhangi bir yedek parça lazım olduğunda işin ustası çok ki zaten kullanıcıların bir çoğu da kendi işini kendi halledebilir hale geldi zamanla. Ancak problem elektrikli araçlarda, özellikle ikinci el elektrikli araçların nasıl kullanıldığı merak konusu. Çünkü bazı elektrikli araçlar, evden çekilen hatlarla şarj ediliyor. Bu da bataryanın ömrünü azaltıyor mu, en önemli sorulardan biri bu.

"ŞARJ DÖNGÜSÜYLE İLGİLİ BİLGİ ALABİLİRSİNİZ"

Koray Kodal, "Bataryanın şarj döngüsünü artık zaten otomobilin içindeki bilgisayardan bile alabiliyorsunuz ama daha sağlıklı daha garanti olan şekilde ekspertizlerden bu şarj döngüsüyle ilgili bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Bilal Akgündüz ise "Elektrikli arabanın şarjıyla alakalı bu teçhizatın en güvenlikli seviyede olması lazım" dedi.

"YANMA İHTİMALİ ESKİ NESİL ARAÇLARA KIYASLA ÇOK DAHA DÜŞÜK"

Endişelere karşılık alınan önlemlerin de oldukça fazla olduğu belirtilirken Akgündüz "Şebekede bir sıkıntı yoksa, arabamızın bataryasında bir sıkıntı yoksa zaten yanma ihtimali eski nesil araçlara kıyasla çok daha düşük" şeklinde konuştu.

"KENDİ ADIMA SÖYLEYEYİM; İKİNCİ EL TERCİH ETMEM"

Mikrofon uzatılan bir vatandaş ise "Evde kendi mi şarj etmeye çalıştı, bataryanın ömrünü mü bitirdi, bunu bilemiyoruz yani, ben kendi şahsi adıma söyleyeyim, kesinlikle ikinci el hiç tercih etmem" dedi.

"OTOMOBİLİN GEÇMİŞİNDE NELER OLDUĞUNU GÖREBİLİYORSUNUZ"

Kodal da "Batarya garanti süresine bakılmalı ve bu araç içindeyse içiniz daha rahat olur, garanti kapsamı içindeyse. Siz bu otomobili bilgisayara, yetkili servisteki o yetkili cihaza bağladığınızda otomobilin geçmişinde neler olduğunu görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.