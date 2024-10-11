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Sigortacınız ile konuşmayı unutmayın... Kasko yaptırmak istemeyen sürücüler için alternatif! Maddeler halinde sıraladı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.10.2024 12:01
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Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyonu geçti. Ağırlıklı olarak otomobilden oluşan kayıtlı araçları korumak için iki türlü sigorta bulunuyor. Birisi zorunlu trafik sigortasıyken diğeri de kasko sigortası. Peki teminattan memnun olmayan vatandaş ne yapabilir? İşte cevabı...

Otomobilde zorunlu sigortanın dışında güvence sağlayan kasko sigortasının seçimini yaparken teminatlar ön plana çıkıyor. Türkiye'de kayıtlı araç sayısı 30 milyonu geçmişken sigorta ise çok önemli bir noktada duruyor.

Trafik sigortası karşı tarafa verdiğiniz zararı karşılıyorken kasko ise hem sizin zararınızı hem de karşı tarafın zararını karşılıyor. Ancak, kasko sigortası yaptırırken sunulan şart ve teminatlar da önem kazanıyor olmasının sebebi ödeyeceğiniz fiyatın teminatı belirliyor olması.

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Takvim'in Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem'in haberine göre, ucuz diye düşük teminatlı kasko yaptırmak ileri ki süreçte sorunlar çıkarabilir.

Kasko yaptırmadan önce şirketin tanınmak gerekiyor. Şirketin sunduğu teminatları yerine getirip getirmediği ise büyük önem taşıyor.

Poliçenin incelenmesi de ayrıca önemli. Sunduğu imkanlar ayrıntılı bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Aracınızın değerini doğru analiz etmeniz alacağınız kasko bedelini değerlendirirken fayda sağlayacaktır. Aracınız sıfır ya da ikinci el olsa da kasko teminatı ile piyasadaki değeri arasında fark bulunmamalı.

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HASARSIZLIK İNDİRİMİNİ UNUTMAYIN

Birçok kasko ürününde hasarsızlık kampanyası da oluyor. Bazı hasarlar hasarsızlık durumunu bozmuyor. Bu küçük hasarları firmanın karşılayıp karşılamadığını da öğrenmelisiniz. Yine kaza durumunda aracınız tamirdeyken ikame araç temini önem kazanıyor. Bu araç verilmesi ile ilgili detayları da mutlaka inceleyin.

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ŞİRKETLER 10 MİLYAR LİRA ZARAR ETMİŞTİ

Zorunlu trafik sigortası ile ilgili firmalar 2024 yılının ilk yarısında 10 milyar lira zarar ettiklerini, bunun yıl sonunda 20 milyar lirayı bulabileceğini belirtiyor. Hem kullanıcıları hem şirketleri ilgilendiren sorunların çözümü için yeni bir yol haritası da belirlenmiş durumda.

Üzerinde çalışılan formüle göre, trafik sigortasındaki bedeni hasarlar için kamu bir havuz kuracak, vefat ve sakatlık tazminatları kamunun kurduğu bu havuzdan ödenecek.

Sigorta şirketleri de sattıkları her poliçede, bedeni hasar için belirlenen primin belirli oranını kamunun kuracağı bedeni hasar havuzuna devredecek. Hasar olduğunda da vefat ve sakatlık tazminatları havuzdan ödenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil kasko
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