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Sıkıştırılmış doğalgazın araba yakıtı olarak kullanımı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 26.09.2020 16:05 | Son Güncelleme

Sıkıştırılmış doğalgazın araba yakıtı olarak kullanımı nasıl oluyor? Sıkıştırılmış doğalgazla çalışan araba var mı? Doğalgazın yakıt olarak kullanılması konusunu masaya yatırdık...

Sıkıştırılmış doğalgazın araba yakıtı olarak kullanımı

Sıkıştırılmış doğalgazın araba yakıtı olarak kullanımı bazılarının aklına takılmış olan bir soru olabilir. Yakıt olarak sıkıştırılmış doğalgaz kullanımı veya CNG yakıtı gibi cümlelerle aranmakta olan sıkıştırılmış doğalgazın araba yakıtı olarak kullanılması ile ilgili soruları bu yazımızda cevapladık.

Sıkıştırılmış doğalgaz nedir veya sıkıştırılmış doğalgaz araba yakıtı olarak kullanılabilir mi; gibi soruların yanıtları için okumaya devam edin...

Sıkıştırılmış Doğalgazın Araba Yakıtı Olarak Kullanımı

Enerji kaynakları ve kullanım şekilleri her zaman gündemde olan bir konu. İş, arabalara gelince günümüzde birçok seçeneği bir arada bulmak da mümkün. Ama bazıları performans için iyiyken ekonomik değil, bazıları da çok çevreci ama performans yeterli değil vs...

Ülkemizde çoğunlukla benzin, dizel ve LPG ile çalışan araçlara alışmış olsak da sıkıştırılmış doğalgazın yakıt olarak kullanımını da giderek yaygınlaşıyor. Sıkıştırılmış doğalgaz veya CNG yani Compressed Natural Gas, bazı kaynaklara göre gündelik kullandığımız benzinden daha ekonomik, daha çevreci ve daha kullanışlı. Bu iddialar da sıkıştırılmış doğalgazın kullanımını oldukça merak edilen bir konu haline getiriyor. Hatta geçtiğimiz günlerde sıkıştırılmış doğalgazlı Volvo’nun haberimi yapmıştık. O halde hep beraber sıkıştırılmış doğalgazın araba yakıtı olarak kullanımını inceleyelim!

CNG

SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ NEDİR?

Sıkıştırılmış doğalgazın arabalar için nasıl bir kullanımı olacağını iyice anlayabilmek için öncelikle sıkıştırılmış doğalgazın nasıl bir yakıt olduğunu bilmemiz gerekiyor. İsminden de anlaşılabileceği gibi CNG aslında bildiğimiz doğalgazın bir dizi işlemden geçirilerek işlenmesi ve sıkıştırılması sayesinde elde edilen bir yakıt türü. Bu işlemler sonucunda doğalgaz, standart atmosfer basıncında kapladığı hacmin %1’ine kadar sıkıştırılır. Yani normal koşullarda bulunan doğalgaz, sahip olduğu hacminden 100 kat daha küçük bir hacme sıkıştırılıyor. Bu sayede normalde çok yer kaplayacak olan yakıtı daha küçük bir depoda saklayarak daha fazla miktarda enerji elde edilebiliyor.

DOĞALGAZIN ARABA YAKITI OLARAK KULLANILMASI

Yakıt ekonomisinin bu kadar gündemde olduğu bu dönemde sıkıştırılmış doğalgazın araba yakıtı olarak kullanımı oldukça heyecan verici bir konu. Peki, CNG yakıt tipinin araçlarda kullanılmasının avantajları neler? Gerçekten de tercih edilmeli midir? Beraber inceleyelim...

DOĞALGAZLI ARABALAR ÇEVRECİDİR!

Çevresel sorunların gündemde olduğu bu dönemde, bir enerji kaynağının sahip olabileceği en önemli avantajlardan biri çevreci olması olabilir.Kullanılan arabaya ve kullanım şekline göre sayılar değişiklik gösterse de, sıkıştırılmış doğalgaz günlük hayatta kullandığımız benzinden yaklaşık %80 daha az Karbon Monoksit salınımı yapmakta. Bunun da çevreye etkisi oldukça büyük.

SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ EKONOMİKTİR!

Petrol ve petrole olan talep azaldıkça benzin fiyatları da artmaya devam edecek. Bu noktada sıkıştırılmış doğalgazın araba yakıtı olarak kullanımı oldukça öne çıkıyor. Günlük hayatta kullandığımız benzinden açıkça daha ucuz olan sıkıştırılmış doğalgaz, ekonomik anlamda da daha üstün kalıyor.

DOĞALGAZLI ARABALARIN PERFORMANSI

Günlük hayatta kullandığımız kurşunsuz benzinin 95 oktan civarı olduğunu, sıkıştırılmış doğalgazın ise 130 oktan civarı olabildiğini düşünürsek sıkıştırılmış doğalgazdan daha yüksek performans elde etmenin mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

DOĞALGAZ MOTORU KORUR MU?

Dizel ve benzin kullanan araçlara kıyasla sıkıştırılmış doğalgaz, aracın motoruna çok daha az kalıntı bıraktığından araca daha az zarar verdiğini ve dolayısıyla da motorun ömrünü uzattığını söyleyebiliriz.

DOĞALGAZ YAKIT GÜVENLİ Mİ?

Araçlarımızın yakıtları yanıcı ve patlayıcı olduğundan olası bir kazada tehlikeli hale gelebilirler. Bu noktada aracımıza koyduğumuz yakıtın bize bir tehlike oluşturmayacağını bilmek de oldukça önemli hale geliyor. Benzinin 320, mazotun ise 285 derece sıcaklıkta yandığını düşünürsek 600 derecede yanmaya başlayan sıkıştırılmış doğalgaz daha az tehlike yaratıyor. Aynı zamanda unutulmamalıdır ki sıkıştırılmış doğal gazın yoğunluğu havadan az olduğu için herhangi bir kaza durumunda yakıt hızla havaya karışarak kaza yerinden uzaklaşır.

SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ NERELERDE KULLANILIYOR?

CNG tipi yakıt günümüzde İran, Pakistan ve Arjantin gibi ülkelerde araba yakıtı olarak kullanılmaktadır. Fiat, Opel, Volkswagen ve Honda gibi bazı markalar hem benzin hem de sıkıştırılmış doğalgaz ile çalışabilen araçlar üretmektedir. Örnek olarak; Volkswagen Polo, Opel Combo, Volvo S60 ve Ford C-Max araçlarının CNG sıkıştırılmış doğalgaz ile çalışan versiyonları bulunmaktadır. Benzinle çalışan herhangi bir araba CNG tipi yakıt ile çalışabilecek hale dönüştürülebilir olup, sıkıştırılmış doğalgaz ile kullanılabilir. Bu dönüştürme işlemi pek ucuz olmadığı gibi aracınızın bagajından veya başka bir bölgesinden bir miktarda yer ayrılması gerektiğini de belirtmeliyiz. Sıkıştırılmış doğalgaz dünya genelinde benzine bir alternatif olarak görülmeye başlansa da, Türkiye özelinde düşündüğümüzde yalnızca 20 civarında CNG dolumu yapan istasyon bulunmaktadır.


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