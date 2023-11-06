Sistem değişti, ‘panik’ başladı: Hepsi bir bir ortaya çıktı! ‘Otomobilde en cazip dönem…”

Ticaret Bakanlığının, gayrimenkul ve ikinci el taşıt satışlarında sahte ilanlarla spekülatif fiyat oluşumlarını engellemek amacıyla getirdiği ilan yasağının uygulanması başladı. İnternet sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşların mağdur edildiğinin gözlemlenmesi üzerine bazı kararlar almıştı.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel sıfır ve ikinci el araç piyasasında yaşanan son gelişmeleri Milliyet’e anlattı.“Ticaret Bakanlığı’mızın 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren yeni uygulaması ile birlikte artık ilan veren herkes öncelikle e-Devlet uygulaması üzerinden kimlik doğrulaması yapacak. Bu sayede sahte ilan, bu tür ilanlar üzerinden yapılan dolandırıcılıklar ve yine aynı yöntemlerle yapılan fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor” diyen Ertemel, “Birkaç ay önce yine Ticaret Bakanlığı’mız tarafından alınan önlemler ve 2023 yılı itibarıyla sıfır araçta artan üretim sebebiyle piyasadaki haksız uygulamalar ve olağan dışı fiyat artışlarının önüne geçilmişti” ifadelerini kullandı.

İLAN SİTELERİ İÇİN YENİ TALEP

Atılan adımlarla fiyat artışlarının önüne geçileceğini dile getiren Ertemel, “Aynı zamanda bu uygulama ile kişinin 1. dereceden aile üyesi olmayan kişilerin araçlarını ilana vermesi de vekalet/sözleşme gibi resmi ve tespit edilebilir koşullara bağlanıyor. Bu noktada özellikle kayıt dışı ticaret maksatlı araç alan ve 3 araç kuralını geçebilmek için arkadaş, yakın akraba gibi 3. kişilerin adına yapılan satışlar çok daha rahat takip ve tespit edilebilecek. Elektronik platformlar gelişen teknoloji ile birlikte alıcı ve satıcı arasında köprü kuran mecraların başında geliyor. Dolayısı ile Ticaret Bakanlığı’mızın bu mecralar üzerinde attığı adım, geliştirilebilir çeşitlendirilebilir niteliktedir” şeklinde açıklamada bulundu.

1 MİLYON ADET İLAN!

Ticaret Bakanlığı’nın hamlesi sonrası ilan sitelerinde araç sayılarının 1 milyon adede yaklaştığını kaydeden Ertemel, “Atılan adımlar ile kayıt dışı ticaretin yarattığı ve olumsuz sonuçlar doğuran talebin önüne geçilmişti. Öte yandan krediye erişimde yaşanan güçlükler sebebiyle reel tüketicinin talebinde de azalma söz konusu. Dolayısı ile ilanlarda paylaşılan araçlar satılmadığından mevcut ilan havuzu varlığını sürdürüyor. Bunun üzerine fiyat düşüşleri sebebiyle satışa sunulan araçlar veya kayıt dışı ticaret maksadıyla alınan ve saklanan araçlar gibi pek çok aracın ilana konması ile mevcut ilan havuzu yüzde 20 civarında artmış durumda. 1 milyona yaklaşan vasıta ilanları, içinde bulunduğumuz an itibarıyla 900-950 bin adet civarında olduğunu görüyoruz. Elbette bu ilanların sadece otomobil değil deniz araçları, kiralık araçlar hatta ATV gibi taşıtları da kapsadığını hatırlatmakta fayda var” dedi.

ARABA FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel bu soruya şöyle cevap verdi:

“Sonbahar itibarıyla fiyatların bir miktar düşeceği ve sıfır/ikinci el araç fiyat makasının tekrar tahsis edileceği bizlerin öngördüğü ve basın mülakatlarımızda sık sık dile getirdiğimiz bir husustu. İçinde bulunduğumuz kasım ayı itibarıyla döviz kurunun bir miktar artmasına rağmen bazı markaların indirim oranlarını biraz daha artırdığını görüyoruz. Sıfır araçta yaşanan bu düşüşler ikinci el fiyatlarına da doğal olarak yansıdı.”

“OTOMOBİL ALMAK İÇİN CAZİP DÖNEM”

“Otomobil almak için oldukça avantajlı ve cazip olanaklar sunan bir dönemin içerisindeyiz. Yeni yılın ilk bir iki ayında bu kampanyalar sürebilir. Otomobil fiyatları döviz kuru, ÖTV, enflasyon gibi faktörlerden doğrudan etkileniyor. Diğer yandan yeni yılda reel tüketici talebinin artış göstereceğini ön görmekteyiz” ifadelerini kullanan Hayrettin Ertemel, “Tüketici talebinin artması, döviz kurları, enflasyon gibi etkiler sebebiyle 2024 yılı ilk çeyreğinde otomobil fiyatlarında bir miktar artış görebiliriz. Ancak yaşanabilecek bir miktar artış, alınan önlemler neticesinde olağan dışı değil, kabul edilebilir oranda olacaktır. Dolayısı ile otomobil almak isteyen vatandaşlarımız bütçe ve ihtiyaçları dahilinde tercihlerine göre ikinci el veya sıfır araçları inceleyerek, içinde bulunduğumuz bu avantajlı dönemden faydalanabilirler” dedi.







