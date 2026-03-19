Skoda'da rekor yıl: 2025'te gelirini 30,1 milyar avroya yükseltti

Skoda, 2025'te gelirini bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,3 artırarak 30,1 milyar avroya yükseltti.

Skoda'da rekor yıl: 2025'te gelirini 30,1 milyar avroya yükseltti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Skoda'nın faaliyet karı geçen yıl yüzde 8,6 artışla 2,5 milyar avroya ulaşırken, satış karlılığı yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti. Küresel piyasalardaki zorlu koşullara rağmen, şirketin güçlü iş modeli ve operasyonel verimlilik programlarının etkisiyle net nakit akışı da yüzde 14,9 artarak 2,3 milyar avroya çıktı.

Skoda'nın dünya genelindeki teslimatları ise 2025'te yüzde 12,7 artışla 1 milyon 43 bin 900 adede yükseldi. Böylece marka, 6 yıl aradan sonra yeniden yıllık 1 milyon satış eşiğini aştı. Söz konusu büyüme Almanya, Çekya, Birleşik Krallık, Hindistan ve Polonya gibi kilit pazarlardaki güçlü performansla desteklendi.

Avrupa pazarında büyümesini sürdüren Skoda, Avrupa Birliği'nde en çok satış yapan üçüncü marka konumuna yükseldi. Aynı bölgede elektrikli araç üreticileri arasında dördüncü sırada yer aldı.

Skoda da rekor yıl: 2025 te gelirini 30,1 milyar avroya yükseltti 1

Marka, Avrupa'da 840 bin 295 adetlik kayıt ve yüzde 9,6'lık artışla ilk 10 marka arasında en hızlı büyüyen üretici oldu.

Skoda Octavia, 2025'te de markanın en çok satılan modeli olurken, bu modeli Kodiaq, Kamiq ve Fabia takip etti. Elektrikli ve elektrik destekli araçların müşteri teslimatları yıllık bazda iki kattan fazla artarak 218 bin 700 adede ulaştı. Bunun 174 bin 900'ünü tam elektrikli modeller, 43 bin 800'ünü ise şarj edilebilir hibrit araçlar oluşturdu.

Skoda da rekor yıl: 2025 te gelirini 30,1 milyar avroya yükseltti 2

Avrupa'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modeller, toplam Skoda teslimatlarının yaklaşık yüzde 26'sını oluşturdu. Elroq modeli Avrupa'da en çok tercih edilen ikinci elektrikli otomobil olurken, Çekya, Danimarka, Hollanda ve Slovakya'da ilk sırada yer aldı. Enyaq modeli ise Avrupa genelinde yedinci sıraya yükseldi.

Elektrifikasyon konusunda 2026'da öncelik vermeyi planlayan Skoda, bu yılın ilk yarısında tamamen elektrikli yeni Epiq modelini tanıtacak. Şirket ardından yedi koltuklu Peaq modelini tanıtarak tamamen elektrikli ürün gamını 2026'da iki katına çıkaracak. Bu iki modelin eklenmesiyle Skoda, elektrikli model yelpazesini hem giriş hem de üst segmentte tamamlayarak elektrikli mobiliteyi yeni müşteri grupları için daha erişilebilir ve cazip hale getirecek.

"AVRUPA DIŞINDAKİ BÜYÜME DAHA KRİTİK HALE GELDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Skoda Auto Üst Yöneticisi (CEO) Klaus Zellmer, şirketin hem finansal sonuçlar hem de pazar konumu açısından tarihi bir dönemden geçtiğini belirtti.

Zellmer, Avrupa pazarında büyümenin sınırlarına yaklaşıldığını ifade ederek, "2022'de Avrupa'da 10. sıradaydık. Bugün ise ilk 3 içindeyiz. Aynı zamanda 1 milyon adetlik üretim ve satış eşiğini de geride bıraktık. Bu başarının temelinde güçlü ve stratejik satış performansı yer alıyor. Avrupa'da Skoda yükselen bir konumda, ancak biz yalnızca Avrupa'ya bağlı bir büyüme modeliyle ilerlemiyoruz, iş modelinin ikinci ayağı olarak Avrupa dışındaki pazarlarda da güçleniyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Şirketin Avrupa dışındaki büyüme stratejisinde Hindistan, Vietnam, Güneydoğu Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun öne çıktığını aktaran Zellmer, "Avrupa pazarında artık doğal bir büyüme sınırı görünmeye başladı ve burada yıllık yeni araç satışlarının 12-13 milyon adet bandının üzerine çıkmasını beklemiyoruz. Mevcut tabloda pazar payını daha da artırmak giderek zorlaşıyor ve bu nedenle Avrupa dışındaki büyüme daha kritik hale geldi." ifadelerini kullandı.

Şirketin başarısında müşteri odaklı ve esnek ürün stratejisinin belirleyici olduğunu vurgulayan Zellmer, Skoda'nın yalnızca regülasyonlara uyum sağlamak amacıyla değil, müşterinin gerçekten talep ettiği ürünleri geliştirip üreterek başarıya ulaştığına dikkati çekti.

Bu yaklaşımın, üretim esnekliğiyle de desteklendiğini belirten Zellmer, Çekya'daki Mlada Boleslav'da Elroq, Enyaq ve Octavia'nın aynı hatta üretilebildiğini aktardı.

Ürün stratejisinde tam elektrikli dönüşüm kadar esnekliğin de önemli olduğuna işaret eden Zellmer, şöyle devam etti:

"Fabia, Scala ve Kamiq gibi modellerde mild hybrid motorlar sunacağız ve bu rekabet gücümüzü artıracak. Plug-in hibrit seçenek olarak Superb, Kodiaq ve Octavia modellerimiz tercih edilebilecek. Ayrıca Octavia modelinde 1.5 litrelik tam hibrit motoru da sunacağımızı söyleyebilirim. Karoq için ise tamamen yeni nesil bir araç geliştiriyoruz. Bu otomobili gelecek yılın sonunda tanıtacağız ve 2028'de satışa sunacağız. Bu model, Kodiaq ile aynı platformu paylaşacak ve benzer güç ünitelerine sahip olacak. Tam elektrikli dönüşüm hızının yavaşladığı mevcut pazarda bu esneklik büyük önem taşıyor."

Türkiye pazarına da değinen Zellmer, "Superb sedan üretiminin yarısı Türkiye'ye gönderiliyor. Bu araç adeta Türkiye için geliştirildi ve üretiliyor. Bunu gerçekten takdir ediyoruz. Ayrıca, küresel ölçekte SUV tipi araçlara, daha geniş anlamda crossoverlara doğru çok net bir yönelim var. Aynı zamanda ise halihazırda lider olduğumuz alanlarda, örneğin Octavia ve station wagon gövde tipinde, konumumuzu korumaya ve güçlendirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

