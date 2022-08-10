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SON DAKİKA: Araba alım satımında vurguna son! Uzun süredir konuşuluyordu otomobil fiyatlarını düşürecek düzenleme...

10.08.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme geliyor. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Artık araçların liste fiyatının üzerinde satılması engellenecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. Bakan Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent a carlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi. Bu düzenlemenin otomobil fiyatlarını düşürmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: Araba alım satımında vurguna son! Uzun süredir konuşuluyordu otomobil fiyatlarını düşürecek düzenleme...

Son dakika... İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi için uzun süredir bir düzenleme üzerinde çalışılıyordu. Sıfır araçları alıp beklettikten sonra fahiş fiyatlara satan galerilerin bu hamlesinin önüne geçilecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır otomobil satışları için 6 ay ve altı bin kilometre sınırı getirileceğini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: BEKLENEN DÜZENLEME GELİYOR! 6 BİN KM SINIRI...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulu’nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız” dedi.

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REKABET KURULU'NUN SORUŞTURMASI

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin çeşitli uygulamalar ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri toplantıda müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil hakkında soruşturma açtı.


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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Milletimiz şeytana babucunu ters gidirir.Yine yolunu bulurlar.
ama ötv yi çatır çatır alırım diyorsun.
Araba fiyatlarınıda karıştılar ve bozdular.

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