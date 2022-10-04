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Son dakika: Bakan Muş duyurdu! 6 ay ve 6 bin düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama: 'İlanlar takibimizde'

04.10.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Otomobil piyasasındaki fahiş fiyat artışının önüne geçmek için yapılan düzenlemeyle sıfır araç satışına 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Konuyla ilgili son dakika açıklaması yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ilan sitelerine konulan ilanları takip ettiklerine, Bakanlıkta bununla ilgili birim olduğuna dikkati çekti. Öte yandan düzenlemeye uymayanlarla ilgili yeni paket hazırlığının olduğunu duyurdu.

Son dakika: Bakan Muş duyurdu! 6 ay ve 6 bin düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama: 'İlanlar takibimizde'

Son bir yılda fiyatlarda yükselişi durdurulamayan otomobil sektörü mercek altına alınmış, satışlarda 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Düzenlemeyle ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan önemli açıklamalar geldi.

Otomotiv sektörüyle ilgili kamuoyuna çeşitli haberler yansıdığını, bu haberlere göre hareket etmelerinin mümkün olmadığını dile getiren Muş, "Onu araştırmamız lazım. Bir gün birisi bir video çekmiş. Diyor ki 'İstanbul Edirne arasında arabalar kilometre doldurmak için gidip geliyorlar.' Şimdi kilometreyi doldurması yetmiyor, bir de orada süre var. 6 ayı beklemesi lazım. Şimdi dolayısıyla bu gerçek değil. Bu gelişmesinden dolayı herkesin sosyal medya hesabı var. Buna bir bakıyorsun, çok hızlı bir şekilde bu görüntüler viral oluyor ama gerçekliği öyle mi? Gerçekliği öyle değil. Dolayısıyla bu gerçekleri bir takip ediyoruz." dedi.

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Muş, ilan sitelerine konulan ilanları takip ettiklerine, Bakanlıkta bununla ilgili birim olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların hepsini inceliyoruz ve bütün bu işletmelere biz gittik de. Çoğuna da gittik. Dolayısıyla bunlar sadece galeriler de demek doğru değil, bu ticari faaliyette bulunan şirketler. Rent a carlar, al sat yapan firmalar. Bütün bunlar bu tanımın içerisinde. Yani sadece galeri demek de orada bir alınganlık oluyor, o esnaf tarafında da. Onlar değil sadece, kural herkes için geçerli. Bir de şunlar söyleniyor, sizin aracılığınızla onu söylemiş olayım. Şirketin tanımında inşaat taahhüt işleri yazıyor, araba alıp satıyor. 'Ben ticari faaliyette bulunmuyorum.' diyor, şimdi üçten fazla oldu mu ticari faaliyete giriyor. Dolayısıyla kurallara uymadığı zaman sizin aracılığınızla da kamuoyunu bilgilendirmiş olalım. Sonra biz bunları tespit ettiğimiz zaman cezalar ve yaptırımlar da çok ağır. Dolayısıyla herkesi kurallara uymaya davet ediyorum. Biz gerekli düzenlemeyi hazırladık. Grubumuzla da konuştuk.

'YENİ PAKET HAZIRLIĞI VAR'

Sayın Elitaş'la görüşmemiz oldu. Şu an Mustafa Elitaş'ın kendisinden son çalışmaları yürüttüğünü öğrendim. Bir paket hazırlığı var. O paketin içerisine bizim bu tek maddemizi de ekleyeceğini söyledi. Dolayısıyla parlamento bunu bu hafta verirse, komisyondan geçeceği vesaire falan derseniz, Ekim 20 gibi çıkar diye bekliyorum en geç. Beklentim o yönde."

'YANILTICI REKLAMLARDA CEZALAR DAHA SERT'

Yapılan ihlallerin ilgili komisyonda değerlendirildiğini belirten Muş, "Bizim amacımız insanlara ceza kesmek değil. Bunları cezalandırmak değil. Bizim amacımız insanların kurallara uygun şekilde ticari faaliyette bulunmasını sağlamak. Tabii şunu bazıları söyleyebilir, 'Ya işte daha ceza 200-300 bin liraya çıkmadı. Bunu yapalım.' falan demek çok doğru değil. Mesela biz yanıltıcı reklamdan da ceza kesebiliriz. Mesela onun yaptırımları çok ağır. Yani sizi yanıltıcı bir reklam verdiğiniz zaman ve biz onu tespit ettiğimiz zaman oradaki uygulamamız çok daha sert oluyor. Dolayısıyla kurallı olduğu zaman hiç kimse mutsuz olmuyor. Herkes mutlu oluyor." diye konuştu. (AA)

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Mehmet Muş
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