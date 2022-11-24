SON DAKİKA | İkinci el otomobil fiyatlarında 'ÖTV indirimi' beklentisi! Sıfır otomobil siparişlerindeki o detaya dikkat çekerek uyardı: 2023 fiyatları...

Son dakika: Sıfır araç fiyatları düştü, gözler ikinci el otomobil pazarında... ÖTV matrah düzenlemesi otomobil piyasasını hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 595 bin TL'ye kadar olan sıfır otomobil fiyatlarında 70 bine kadar indirim geldi. Sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 56,5 ile yüzde 19 arasında fiyat düşüşüne yol açan ÖTV matrah düzenlemesi sonrası gözler şimdi de ikinci el otomobil piyasasına çevrildi. Otomobil almak ya da satmak isteyen vatandaşlar, piyasaların vereceği tepkiye odaklandı.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARINDA İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otomobiller için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi. Kararın ardından sıfır otomobil fiyatlarında 70 bin TL'ye varan indirimlerin gelmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle en ucuz sıfır otomobiller arasında olan Fiat Egea, Renault Clio ve Hyundai i20'de düşen fiyatlara dikkat çekerken, piyasaların da hareketlenmesi bekleniyor.

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Sıfır araç fiyatlarını doğrudan etkileyen düzenlemesi sonrası tüm gözler bu kez ikinci el otomobil piyasasına çevrildi.

Son günlerde sıfır otomobillere gelen peş peşe zamlar ve ÖTV düzenlemesi beklentisiyle, araç alım satımları neredeyse durma noktasına gelmişti. İkinci el piyasasında neredeyse yaprak kımıldamazken, yaşanan durgunluk ikinci el otomobil fiyatlarında az da olsa düşüşler yaşanmasına neden olmuştu.

Resmi Gazetede yayımlanan yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte ikinci el otomobil alıp satmak isteyen vatandaşlar, "İkinci el araç fiyatları düşecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

SIFIR ARAÇ AYARINDAKİ İKİNCİ EL OTOMOBİLDE FİYATLAR DÜŞEBİLİR

Sıfır otomobillerde yaşanan düşüşün ikinci ele de yansımasının beklendiğini belirten uzmanlar, özellikle sıfır ayarındaki ikinci el araçlarda fiyatların aşağı çekileceğini söylüyor.

OTOMOBİL PİYASASINDA HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Araç alımını düzenleme beklentisiyle erteleyen vatandaşların, otomobil pazarını yeniden hareketlendirmesi beklenirken, araç alım satışlarında hareketlilik yaşanması öngörülüyor.

"PİYASAYA OLUMLU YANSIYACAK"

"Sınırlı sayıda modele etki etse de piyasaya olumlu yansıyacak." ifadelerini kullanan Otomist Otomotiv Genel Müdürü Savaş Açıkgöz, önemli bir noktaya dikkat çekerek uyardı.

OTOMOBİL SİPARİŞLERİ İÇİN UYARDI: TELSİM TARİHİ...

"Yeni matrah düzenlemesinden etkilenen araçlar için bayiler 2023 yılı teslim tarihi veriyor ki muhtemelen şimdi sipariş edilen otomobiller geldiğinde yine üst matrah dilimine girme ihtimali son derece yüksek. " diyen Açıkgöz, kredi ulaşım sorununa dikkat çekerek "BDDK kredi vadeleriyle ilgili düzenleme yapması sektör için daha elzem." dedi.



