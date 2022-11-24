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SON DAKİKA | ÖTV matrah düzenlemesi sonrası sıfır otomobillerde yeni fiyatlar! En ucuz Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 fiyatı... Yüzde 5,5-19 arasında indirim

24.11.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobil alacakların beklediği son dakika indirim haberi geldi. İkinci el araç fiyatları da dahil olmak üzere otomobil piyasasını etkileyecek olan ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Otomobilde ÖTV matrah limiti artırılırken, sıfır otomobillerin yeni fiyatları da netleşmeye başladı. Renault Clio, Hyunda i20 ve Fiat Egea başta olmak üzere araç fiyatları düşerken, genel olarak yüzde 5,5-19 arasında indirim yaşandı. İşte ÖTV matrah düzenlemesi sonrası sıfır otomobil fiyatları.

SON DAKİKA | ÖTV matrah düzenlemesi sonrası sıfır otomobillerde yeni fiyatlar! En ucuz Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 fiyatı... Yüzde 5,5-19 arasında indirim

Son dakika haberi: Otomobil fiyatlarında indirim için beklenen ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, matrah yüzde 40 ile yüzde 75 arasında arttırılırken, fiyatlara yansıması yüzde 5,5 ile yüzde 19 arasında değişiyor. Yeni düzenleme ile birlikte Renault Clio, Hyunda i20 ve Fiat Egea başta olmak üzere araç fiyatları düşerken; detaylar da netleşti. İşte otomobil piyasasını büyük oranda etkileyecek olan ÖTV matrah düzenlemesi ve sıfır otomobillerdeki yeni fiyatlarla ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otolar için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi.

Karara göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

595 BİN TL'NİN ALTINDAKİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ

Sıfır otomobillere genel olarak yüzde 10'luk bir zam gelmişti, söz konusu indirimle bu zammın etkisini ortadan kaldırıldığı anlamına geldiğini belirten gazeteci Emre Özpeynirci, yapılan matrah güncellemesinden sadece 595 bin TL'nin altında fiyata sahip modeller etkilendiğini belirtti.

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EN UCUZ FİAT EGEA, RENAULT CLİO VE HYUNDAİ İ20'NİN YENİ FİYATLARI

ÖTV matrah düzenlemesi sonrası bazı sıfır araçların yeni fiyatlarını da paylaşan Özpeynirci, en ucuz Fiat Egea, Renault Clio ve Hyundai i20'nin son fiyatlarını duyurdu.

Buna göre;

FIAT EGEA'NIN YENİ FİYATI

En ucuz Fiat Egea'nın fiyatı 402.900 TL'den %11,11 indirimle 355.500 TL'ye,

EN UCUZ RENAULT CLIO NE KADAR?

En ucuz Renault Clio'nun fiyatı 448.000 TL'den %16,67 indirimle 373.300 TL'ye,

HYUNDAİ İ20'DE YÜZDE 16,67'LİK İNDİRİM

En ucuz Hyundai i20'nin fiyatı 437.000 TL'den %16,67 indirimle 364.166 TL'ye indi.

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MATRAH DÜZENLEMESİ SONRASI FİYAT TABLOSU

ESB Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin de ÖTV matrah değişimi öncesi ve sonrası fiyat tablosunu paylaştı.

GFDGDG

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ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandıÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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