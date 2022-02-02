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Son dakika: Otomobil alacaklara kötü haber! OYDER Başkanı açıkladı: Artık 300 bin lira...

02.02.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Otomobil alacaklar araç fiyatlarını araştırıyor. "Araba fiyatları düştü mü? Ne zaman düşecek?" diye merak edenlere OYDER Başkanı Turgay Mersin'den kötü haber geldi. Otomobil pazarının Ocak ayında geçen seneye göre yüzde 18 daraldığının altını çizen Mersin, 300 bin liranın altında araç kalmadığını söyledi.

Son dakika: Otomobil alacaklara kötü haber! OYDER Başkanı açıkladı: Artık 300 bin lira...

Son dakika haberi: Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin Ocak ayında bir önceki seneye göre yüzde 18 daralan otomotiv pazarını ve otomotiv kredisi koşullarının iyileştirilmesi için BDDK Başkanı ile yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi.

Bloomberg HT’ye konuşan Turgay Mersin, düşen rakamların büyük oranda yükselen otomotiv fiyatları ve kredi koşullarından kaynaklandığını belirterek, "Maalesef Ocak pazarı geçen seneye göre yüzde 18 daraldı. Binek ve ticariye göre değişken olsa da genel pazar yüzde 18 daraldı. Bu hafta BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ile bir görüşme yaptık. Orada krediye ulaşma zorluğunu ve kredi kullanma oranlarının düşük kaldığını ve araçların fiyatlarının yükseldiğini OYDER ekibiyle detaylı olarak anlattık” dedi.

300 BİN LİRANIN ALTINDA ARAÇ KALMADI

Acilen bir güncellemeye ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Mersin, “Örnek vermek gerekirse; 300 bin liralık bir aracın kredi kullanma oranı yüzde 30 yani bugün 300 bin liranın altına artık bir araç kalmadı. Dolayısıyla 400-500 bin liralık araçlarda kredi kullanma oranı yüzde 30’un altında gerçekleşiyorsa vatandaşın bu araca sahip olma şansı kalmıyor” dedi.

“Bu da tabii ki pazarın geçen seneye göre yüzde 18 daralmasına sebep oldu” diyerek sözlerine devam eden Mersin, “Tabii bunu sadece bu nedene bağlamak doğru olmayabilir. Araç bulunabilirliğinde de bazı sıkıntılar var onun da etkisi olmuş olabilir ama genel anlamda kredi faizlerinin yüksekliği, krediye ulaşma ve kredi taksit sayılarındaki düşüklük maalesef pazarı yüzde 18 daralttı" şeklinde konuştu.

DÜŞÜK TAKSİT SAYISI VE YÜKSEK FAİZ EN BÜYÜK ETKEN

Bu hafta BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ile yapılan görüşmeyi ve beklentilerini de aktaran Mersi şu ifadeleri kullandı:

"BDDK Başkanı ve Yardımcısı bizi dikkatle dinledi. Onlar da zaten bu durumun farkındalar. Biz uzun bir yazı ile OYDER olarak görüşümüzü bildirdik. 300 bin bareminin 450 bin liraya çıkartılması ve bu araç için yüzde 30 değil yüzde 80 oranında kredi kullanılarak alınması ve yine 24 ay aralığının da 60 aya çıkartılması şeklinde görüşlerimiz belirttik. Araç fiyatları gerçekten çok arttı. Dolayısıyla taksit sayılarının artması lazım çünkü artmazsa taksit miktarları yüksek oluyor ve alım gücünü düşürüyor. Faizlerin de arttığını düşündüğünüz zaman vatandaşın araç sahiplenme olasılığı kalmıyor. Müşteriler istediği modeli bire bir bulamasa bile artık araç bulma konusunda çok ciddi bir sıkıntı yok ama bu taksitlendirme sayısının düşük ve faizlerin yüksek olması müşterilerimizi zaman zaman geri çevirmek zorunda kalmamıza neden oluyor.

BDDK Başkanı ve Yardımcısı taleplerimizi saygıyla karşıladı. Zannediyorum önümüzdeki günlerde bir güncelleme gelecek. Umarım bizim istediğimiz gibi gelir ama orada bir siyasi otorite de var. Hepsi beraber bir karar alacaklardır diye düşünüyorum.”

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