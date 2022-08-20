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SON DAKİKA | Otomobil satışlarındaki yeni düzenleme piyasaya yansıdı! Sıfır araçlar ortaya çıktı, fiyatlar düştü

20.08.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Otomobil satışları için hayata geçirilen 6 ay-6 bin kilometre uygulaması ilk sonuçlarını vermeye başladı. Daha önce, 'Araç yok' diyerek müşterileri geri çeviren ve stok yapan otomobil firmaları adeta 'u dönüşü' yapmaya başladı. Sıfır araçlarını tek tek showrooma çıkarmaya başlayan otomobil firmalarının internet sitelerindeki ilan girişlerinin artması da dikkat çekti. Galerilerin panikle ellerindeki aracı piyasaya sürmeye çalışması fiyatları da yüzde 5-10 arasında aşağı çekti.

SON DAKİKA | Otomobil satışlarındaki yeni düzenleme piyasaya yansıdı! Sıfır araçlar ortaya çıktı, fiyatlar düştü

Son dakika: Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre kararının etkisi piyasaya yansımaya başladı. Galerilerin 'yok' dediği sıfır araçlar piyasaya çıkmaya başladı. Bugüne kadar çip krizi bahanesiyle "Sıfır araç yok" diyen yetkili otomobil bayileri, 6 ay sınırının ardından bir anda olmayan araçları buldu. Daha önce 2023'e kadar bile sıra vermeyen bayiler, "Gelin alın, anında teslim" kampanyaları başlattı, stoklarında olmayan araçları da 1-2 hafta içinde temin ediyor.

SIFIR OTOMOBİLLER BAYİLERDE VAR

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul'un en büyük otomobil bayilerinden olan bir firmanın satış temsilcisi, istenilen modellerin ellerinde olduğunu belirtti. Aynı modelin otomatik vitesi için ise, "O model eylülün ilk haftasında gelecek. Eğer ön ödeme yaparsanız sizin için aracı ayırırız" dedi.

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"SORUN BU HAFTA ÇÖZÜLDÜ"

Ancak aynı bayinin 20 gün önce; bu modellerin ellerinde olmadığını ve en erken 2 ay sonra ulaşabileceğini söylediği hatırlatılınca; satış temsilcisi, "Evet bu aybaşında biraz sorun vardı ancak bu hafta çözüldü" şeklinde cevap verdi.

'ARAÇ YOK' SÖYLEMİ BİTTİ

Türkiye'nin önde gelen otomobil distribütörlerinden birinin Kartal'daki yetkili bayisi ise söz konusu araçlarla ilgili her iki markanın da manuel araçlarının ellerinde olduğunu, istediğimiz zaman aracı gidip görebileceğimizi belirttiler.

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"GELİP ALABİLİRSİNİZ"

Bu araçların otomatik viteslerinin ise ellerinde bulunmadığını, eylül ayı içinde stoklara gireceğini kaydettiler. Bu araçların daha önce bulunamadığı hatırlatılınca satış temsilcisi, "Bir dönem 3-4 ay araç yoktu. Şu an öyle bir sorun yok. Dediğim gibi manuel isterseniz gelip alabilirsiniz, otomatik ise eylülde stokta olacak" dedi.

ANINDA ALIN 5 BİN TL İNDİRİM!

Sadece İstanbul değil, farklı illerdeki otomobil bayilerini de aradık. İzmir'deki bir bayi ise söz konusu aynı markanın bir modeliyle ilgili, "Elimizde var. Benzinli, otomatik, tekno paket olan aracımız kredi kullanacaksanız 591 bin TL. Eğer nakit alacaksanız 555 bin TL. Ancak bu haftaya özel 5 bin TL indirimle 550 bin TL" diye konuştu. Aynı markanın üst modelinin ise önümüzdeki hafta stoklara geleceğini, onunla ilgili de yardımcı olabileceğini belirtti.

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24 SAATE 20 BİNE YAKIN İLAN GİRİLDİ

Öte yandan ellerinde sıfır araç bulunan galerilerin de ellerindeki araçları hızlı bir şekilde piyasaya sürdüğü görüldü. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesine göre ikinci el araç ticareti yapanlar adına tescil edilen otomobiller 15 Eylül'e kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın satılabilecek.

FİYATLAR YÜZDE 10 AŞAĞI ÇEKİLDİ

Bu süreyi değerlendirmek isteyen galeriler, online araç satış platformlarında ardı ardına sıfır araç ilanları girmeye başladı. Son 24 saate internet sitelerine galeriler tarafından 20 bine yakın sıfır araç ilanı girildi. Galerilerin panikle ellerindeki aracı piyasaya sürmeye çalışması fiyatları da yüzde 5 ila 10 arasında aşağı çekti.

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İLANLARA FAHİŞ FİYAT AYARI

Sahibinden.com'dan düzenlemeyle ilgili adım geldi. Siteye sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu kara taşıtı ilanı verebilecek. Yetkili bayilerin dışındakiler, ilan verirken "Aracın Durumu" kriteri olarak sadece 'İkinci El'i seçebilecek ve KM için en az 6 bin kilometre girecek.

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Otomobil Sıfır araba otomobil fiyatları
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