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SON DAKİKA: ÖTV güncellemesi sonrası hangi araç ne kadar ucuzlayacak? Canlı yayında hesaplandı! '100 bin TL indirim olacak'

11.11.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Otomobil piyasasında son günlerde ÖTV indirimi beklentisi oluşmuştu ki Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş bir açıklama geldi. ÖTV'de indirim olmayacağını açıklayan Nebati, matrahlarda düzenleme yapılacağını söyledi. Yapılan açıklama sonrası "Hangi araç ne kadar ucuzlayacak?" sorusu merak edildi. ÖTV matrahında yapılacak olan çalışmanın detayları henüz açıklanmasa da vatandaşlar indirim hesabı yapmaya başladı. İşte sıfır araçlarda beklenen olası indirim tutarı..

SON DAKİKA: ÖTV güncellemesi sonrası hangi araç ne kadar ucuzlayacak? Canlı yayında hesaplandı! '100 bin TL indirim olacak'

Son dakika haberine göre sıfır otomobil piyasasında sıcak gelişmeler yaşandı. Son zamanlarda "ÖTV'ye indirim gelecek mi?" sorusu merak konusu olmaya başlamış ve beklenti yaşanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise yaptığı açıklamada, "ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin ÖTV matrahı açıklaması sonrası vatandaşlar "Hangi araba ne kadar ucuzlayacak?" konusunu araştırmaya ve hesap yapmaya başladı.

"FİYATLAR, VERGİLER NEDENİYLE UÇTU"

Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında, otomobil piyasasındaki son durumu değerlendiren ve olası ÖTV güncellemesiyle ilgili konuşan gazeteci Halil Okşit önemli noktalara değindi. Otomobil fiyatlarının vergiler nedeniyle uçtuğunu belirten Okşit, "Avrupa'da 1000 kişiye 600 araç düşerken Türkiye hala 200'leri yakalayamadı." dedi.

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ÖTV KONUSU VE SIFIR ARAÇ PİYASASI

ÖTV matrahına gelmesi beklenen düzenlemeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ökşit, şunları söyledi:

1 milyon TL'lik bir araçtan bahsedelim. Bunun 350 bin TL'si ÖTV. KDV her üründe var. 1 milyonluk ürünü almak için 350 bin TL ÖTV ödüyoruz. Eğer matrah düzenlemesi gerçekleşirse en büyük indirim bu aracın %80 indirimden %50 ÖTV'ye düşmesi olacak. Yüzde 30'luk bir ÖTV fırsatı doğacak. Bu da ne demek? 350 bin TL yerine 250 bin TL ÖTV ödenecek. Aracın fiyatı da 1 milyon TL'den 900 bin TL'ye inecek.

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İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM

İki üç aydır ikinci el piyasası durgun, arabalar artık yatırımdan çıktı. Şirketler ellerinden araçları çıkarmaya başladı. Zaten fırsatçıların önüne geçmek için oraya bir 6 bin km sınırı getirildi. Eğer ÖTV düzenlemesi gelirse Ocak ayından itibaren gelir. İkinci el araçlarda da indirim gelecektir.

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