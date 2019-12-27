Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak

Elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntıları içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak.
Üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. Bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.
Yatırımın süresi, başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren 13 yıl olarak belirlendi.
Otomobil üretimi 5 ayrı modelde olacak. Yıllık üretim kapasitesi 175 bin adet olacak.
Belirlenen hedefin süre içerisinde tamamlanamaması halinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sürenin yarısı kadar daha ek süre tanınabilecek. Yatırımın toplan tutarı ise 22 milyar lira olarak tespit edildi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) gerçekleştireceği yatırıma, 30 bin otomobillik alım garantisi verildi. Garanti çerçevesinde, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil alınacak.
Yerli otomobile devlet tarafından sağlanacak destekler şunlar:
Gümrük Vergisi muafiyeti, Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kâr payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi.
Öte yandan "Türkiye’nin Otomobili"nin merakla beklenen ön gösteriminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Gebze'de yapılması planlanıyor.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin Osmangazi Köprüsü'nden geçerken kaydedilmiş 51 saniyelik ilk hareketli görüntüsü paylaşıldı.
İşte o paylaşım:
Direksiyonunda biz varız! #HerşeyiyleBizim#YeniliğeYolculuk#TürkiyeninOtomobili#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/QGAvy8Z8rm— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 26, 2019
Türkiye’nin yerli otomobilinin 22 milyar liralık yatırımla Bursa’da yapılacak olması, ikinci büyük ihracat şehrinde sevinçle karşılandı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, "Bu yatırımın Bursa’da olması yerli otomovin başarısını garanti etmiştir, taçlandırmıştır" derken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Saim Kılavuz, bu karardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 milyar lira yatırımla, 5 farklı modelde, yılda 175 bin adet üretilecek elektrikli yerli otomobil için Bursa’nın tercih edildiğini kararını Resmi Gazete’de imzaladı. 300 beyaz yakalı nitelikli personel, 4 bin 323 mavi yakalının istihdam edileceği 22 milyar liralık yatırımın Bursa’da karar kılınması şehirde sevinçle karşılandı.
İHA muhabirine konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür ederek, "Bu yatırımın Bursa’da olması yerli otomotivin başarısını garanti etmiştir. taçlandırmıştır. Elektrikli yerli otomobili yapacak tecrübe ve altyapı fazlasıyla brusa’da var. Bu yatırımın Bursa’da çok başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "Yerli otomobil gurur yolculuğuna Bursa’mızdan çıkacak. Bursa’mıza hayırlı olsun. Bu önemli yatırım için şehrimizi seçen Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz" diye konuştu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, "Bursamıza hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.
Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de, "Cuma sabahına hayırlı haberle uyandık. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bursa Büyürse, Türkiye Büyür" diyerek duygularını paylaştı.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Saim Kılavuz ise, "Yerli otomobilin Bursa’da üretilmesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kentteki potansiyeli gören ve tesisin Bursa’mıza yapılmasına onay veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güven ve destek ile ülkemiz için en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.
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