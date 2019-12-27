Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak

Elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntıları içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

YERLİ OTOMOBİL BURSA'DA ÜRETİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak.

4 BİN 323 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. Bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.

5 AYRI MODELDE 175 BİN ADET ÜRETİM

Yatırımın süresi, başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren 13 yıl olarak belirlendi.

Otomobil üretimi 5 ayrı modelde olacak. Yıllık üretim kapasitesi 175 bin adet olacak.



YATIRIM TUTARI 22 MİLYAR LİRA

Belirlenen hedefin süre içerisinde tamamlanamaması halinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sürenin yarısı kadar daha ek süre tanınabilecek. Yatırımın toplan tutarı ise 22 milyar lira olarak tespit edildi.

30 BİN OTOMOBİLLİK ALIM GARANTİSİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) gerçekleştireceği yatırıma, 30 bin otomobillik alım garantisi verildi. Garanti çerçevesinde, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil alınacak.

Yerli otomobile devlet tarafından sağlanacak destekler şunlar: