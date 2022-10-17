FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. SON DAKİKA | Sıfır otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? OSD Başkanı açıkladı: ‘Matrah güncellemesi…’

SON DAKİKA | Sıfır otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? OSD Başkanı açıkladı: ‘Matrah güncellemesi…’

17.10.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sıfır otomobil fiyatları finansmana erişim, döviz kurundaki yükseklik ve tedarik sorunlarının devam etmesiyle yükselmeye devam ederken, “ÖTV matrah güncellemesi ne zaman gelir?” , “Otomobil fiyatları düşecek mi?” soruları merak ediliyor. Son dönemde sıkça gündeme gelen ÖTV matrahlarında güncelleme yapılmasına yönelik beklentiler konusunda OSD Başkanı flaş bir açıklama yaparak, matrah güncellemesinin ihtiyaç olduğunu ancak şimdilik bunu beklemediklerini dile getirdi.

SON DAKİKA | Sıfır otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? OSD Başkanı açıkladı: ‘Matrah güncellemesi…’

Son dakika: Ağustos ayında ikinci el otomobillere getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı, yatırım amaçlı alımların önünü kesmiş olsa da, bu sefer de artan fiyatlar yüzünden aylardır bayilerde araç bulamayanların sıfır otomobile erişimi zorlaştı. Araç alımlarında BDDK'nın getirdiği kredi sınırı ve kredilere erişimde yaşanan sıkıntılar da otomobil alımını zorlaştıran diğer etkenler arasında. Bu sebepler tüketicinin ÖTV güncellemesi ile fiyatların düşeceği ve otomobile erişimin kolaylaşacağı yönünde bir beklenti içerisine girmesine yol açtı.

iStock-1429645835

ÖTV MATRAH GÜNCELLEMESİ OLACAK MI?

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, son dönemde sıkça gündeme gelen ÖTV matrahlarında güncelleme yapılmasına yönelik beklentiler konusunda da açıklama yaptı.

Türkiye’deki ÖTV sisteminin otomobil fiyatlarındaki artışta çarpan etkisi yaptığını ifade eden Eroldu, “Üreticinin 10 TL maliyet artışı yaptığı bir araç, yüksek ÖTV’den dolayı 20 TL olarak piyasaya çıkıyor. Bu tabii ki, Türk müşterisinin alım gücüne önemli oranda olumsuz bir etki yapıyor. Ben şahsen ÖTV matrahlarının güncellenmesine ihtiyaç olduğu görüşündeyim. Fakat böyle bir değişikliğin olacağını beklemiyorum. Diğer yandan, bu yöndeki söylentiler, iç piyasaya zarar veriyor. Çünkü bunları dikkate alarak bazı müşterilerde erteleme kararları olabiliyor. Bu mutlaka yönetmemiz gereken bir konu” diye konuştu.

iStock-993085592

Eroldu, matrahların ilk oluşturulduğunda yerli sanayici çok önemli oranda destekleyen bir yapısı olduğunu hatırlatarak, “Şimdi tabii herkes aynı çizgiye gelince bu kayboldu ortadan” dedi.

TAŞIT KREDİSİNDE GEVŞEME BEKLENİYOR

Merkez Bankası faizleri indirmeye devam ederken yükselen taşıt kredisi faiz oranları ve krediye erişim konusunda yapılan anket araba almak isteyenleri biraz da olsa sevindirdi. Merkez Bankası’nın banka kredileri eğilim anketinde bireysel kredi türlerine uygulanan standartların da sıkılaşmaya devam ettiği, taşıt kredi türünde ise standartların gevşediği görüldü. Yılın dördüncü çeyreği için beklenti, konut ve diğer bireysel kredi türlerinde standartların sıkılaşacağı, taşıt kredi türünde ise gevşeyeceği yönünde çıktı.

“MUHAKKAK FİNANSMANA ERİŞİMİN HALLOLMASI LAZIM”

Cengiz Eroldu, finansmana erişim ve mali politikaların iç pazar satışlarının önündeki en büyük engeller olduğunu dile getirerek, “Bugün ülkede ciddi yenilenmesi gereken kurumsal müşterinin araç parkı var. Bunlar hep ötelendi fakat şimdi de müşteri var, araç almak istiyor fakat finansman sağlayamıyor. Otomotiv sanayinin önünde ciddi bir engel olarak duruyor. Diğer taraftan otobüs işinde yine benzer bir durum söz konusu. Talep var, ihtiyaç var, fakat finansmana erişim sorunlu. Banka kredilerinde otomotivin de yatırım malı olarak kabul edilip kredilenme konusunda desteklenmesi lazım. Eğer finansmana erişimde iyileşmeler söz konusu olursa tüm segmentleri olumlu yönde etkileyecek bir gelişme olur. Muhakkak finansmana erişimin bir şekilde hallolması lazım" dedi.

iStock-1430946271

Eroldu, ihracatta Eximbank kredilerinin kullanımında da ciddi zorluklar olduğunu dile getirirken, BDDK’nın TL kredi kullanımlarında getirdiği birçok yasal sınırlama bulunduğunu, bunun da sektörü zorladığını ifade etti. Eroldu ayrıca, yabancı yatırımda Türkiye’ye ilginin arttığını ancak mali politikaların bu kunuda da engel oluşturduğunu söyledi.

TÜM OTOMOBİLLER YÜZDE 80 VERGİ DİLİMİNDE

Sıfır kilometre otomobil fiyatları her geçen gün artmaya devam ederken, rakam yıl başından bu yana yüzde 50’nin üzerine çıktı. Araba fiyatları yükselirken vergisiz fiyatı 200 bin TL'yi aşan tüm otomobiller yüzde 80 ÖTV dilimine girdi. Türkiye'de satılan neredeyse tüm otomobillerin yüzde 80 ve daha yüksek ÖTV ile fiyatlanır hale geldi. Bununla birlikte Ekim ayı birlikte markalar modellerine ortalama yüzde 3 ile 5 arasında değişen zamları yansıtmış durumda. Sektör temsilcileri fiyatların yıl sonuna kadar yüzde 20 daha artacağı görüşünde.

iStock-1432133265

EN SON OCAK AYINDA GÜNCELLENMİŞTİ

ÖTV sisteminde en son Ocak ayında değişiklik yapılmış ve dilim sayısı artırılmıştı. Bu kapsamda, motor silindir hacmi 1,6 litreyi geçmeyen araçlarda yüzde 45 ÖTV oranı için belirlenen matrah limiti 120 bin lira oldu. Yüzde 50 ÖTV için belirlenen matrah üst sınırı ise 150 bin TL iken, yüzde 60 ÖTV için 175 bin TL ve yüzde 70 ÖTV için 200 bin TL’ye yükseldi. 353 bin TL ile 401 bin TL arasında kalan otomobiller yüzde 70'lik ÖTV dilimine, 401 bin TL'den daha pahalı otomobiller ise yüzde 80'lik ÖTV dilimine giriyor. Ancak şu anda yüzde 70 ÖTV diliminin altında kalan bir otomobil kalmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci elin yeni gözdeleri! 250 ile 300 bin lira...İkinci elin yeni gözdeleri! 250 ile 300 bin lira...
Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde dahaAsgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha
Akaryakıta bir zam daha geldi! Akaryakıta bir zam daha geldi!
Anahtar Kelimeler:
Otomobil ÖTV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Cumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecek

Cumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecek

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Konut satışları düştü ama Ruslar Türkiye'den ev almaktan vazgeçmedi! Bir yılda yüzde 199 arttı

Konut satışları düştü ama Ruslar Türkiye'den ev almaktan vazgeçmedi! Bir yılda yüzde 199 arttı

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar...

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar...

Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha

Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.