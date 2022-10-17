SON DAKİKA | Sıfır otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? OSD Başkanı açıkladı: ‘Matrah güncellemesi…’

Son dakika: Ağustos ayında ikinci el otomobillere getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı, yatırım amaçlı alımların önünü kesmiş olsa da, bu sefer de artan fiyatlar yüzünden aylardır bayilerde araç bulamayanların sıfır otomobile erişimi zorlaştı. Araç alımlarında BDDK'nın getirdiği kredi sınırı ve kredilere erişimde yaşanan sıkıntılar da otomobil alımını zorlaştıran diğer etkenler arasında. Bu sebepler tüketicinin ÖTV güncellemesi ile fiyatların düşeceği ve otomobile erişimin kolaylaşacağı yönünde bir beklenti içerisine girmesine yol açtı.

ÖTV MATRAH GÜNCELLEMESİ OLACAK MI?

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, son dönemde sıkça gündeme gelen ÖTV matrahlarında güncelleme yapılmasına yönelik beklentiler konusunda da açıklama yaptı.

Türkiye’deki ÖTV sisteminin otomobil fiyatlarındaki artışta çarpan etkisi yaptığını ifade eden Eroldu, “Üreticinin 10 TL maliyet artışı yaptığı bir araç, yüksek ÖTV’den dolayı 20 TL olarak piyasaya çıkıyor. Bu tabii ki, Türk müşterisinin alım gücüne önemli oranda olumsuz bir etki yapıyor. Ben şahsen ÖTV matrahlarının güncellenmesine ihtiyaç olduğu görüşündeyim. Fakat böyle bir değişikliğin olacağını beklemiyorum. Diğer yandan, bu yöndeki söylentiler, iç piyasaya zarar veriyor. Çünkü bunları dikkate alarak bazı müşterilerde erteleme kararları olabiliyor. Bu mutlaka yönetmemiz gereken bir konu” diye konuştu.

Eroldu, matrahların ilk oluşturulduğunda yerli sanayici çok önemli oranda destekleyen bir yapısı olduğunu hatırlatarak, “Şimdi tabii herkes aynı çizgiye gelince bu kayboldu ortadan” dedi.

TAŞIT KREDİSİNDE GEVŞEME BEKLENİYOR

Merkez Bankası faizleri indirmeye devam ederken yükselen taşıt kredisi faiz oranları ve krediye erişim konusunda yapılan anket araba almak isteyenleri biraz da olsa sevindirdi. Merkez Bankası’nın banka kredileri eğilim anketinde bireysel kredi türlerine uygulanan standartların da sıkılaşmaya devam ettiği, taşıt kredi türünde ise standartların gevşediği görüldü. Yılın dördüncü çeyreği için beklenti, konut ve diğer bireysel kredi türlerinde standartların sıkılaşacağı, taşıt kredi türünde ise gevşeyeceği yönünde çıktı.

“MUHAKKAK FİNANSMANA ERİŞİMİN HALLOLMASI LAZIM”

Cengiz Eroldu, finansmana erişim ve mali politikaların iç pazar satışlarının önündeki en büyük engeller olduğunu dile getirerek, “Bugün ülkede ciddi yenilenmesi gereken kurumsal müşterinin araç parkı var. Bunlar hep ötelendi fakat şimdi de müşteri var, araç almak istiyor fakat finansman sağlayamıyor. Otomotiv sanayinin önünde ciddi bir engel olarak duruyor. Diğer taraftan otobüs işinde yine benzer bir durum söz konusu. Talep var, ihtiyaç var, fakat finansmana erişim sorunlu. Banka kredilerinde otomotivin de yatırım malı olarak kabul edilip kredilenme konusunda desteklenmesi lazım. Eğer finansmana erişimde iyileşmeler söz konusu olursa tüm segmentleri olumlu yönde etkileyecek bir gelişme olur. Muhakkak finansmana erişimin bir şekilde hallolması lazım" dedi.

Eroldu, ihracatta Eximbank kredilerinin kullanımında da ciddi zorluklar olduğunu dile getirirken, BDDK’nın TL kredi kullanımlarında getirdiği birçok yasal sınırlama bulunduğunu, bunun da sektörü zorladığını ifade etti. Eroldu ayrıca, yabancı yatırımda Türkiye’ye ilginin arttığını ancak mali politikaların bu kunuda da engel oluşturduğunu söyledi.

TÜM OTOMOBİLLER YÜZDE 80 VERGİ DİLİMİNDE

Sıfır kilometre otomobil fiyatları her geçen gün artmaya devam ederken, rakam yıl başından bu yana yüzde 50’nin üzerine çıktı. Araba fiyatları yükselirken vergisiz fiyatı 200 bin TL'yi aşan tüm otomobiller yüzde 80 ÖTV dilimine girdi. Türkiye'de satılan neredeyse tüm otomobillerin yüzde 80 ve daha yüksek ÖTV ile fiyatlanır hale geldi. Bununla birlikte Ekim ayı birlikte markalar modellerine ortalama yüzde 3 ile 5 arasında değişen zamları yansıtmış durumda. Sektör temsilcileri fiyatların yıl sonuna kadar yüzde 20 daha artacağı görüşünde.

EN SON OCAK AYINDA GÜNCELLENMİŞTİ

ÖTV sisteminde en son Ocak ayında değişiklik yapılmış ve dilim sayısı artırılmıştı. Bu kapsamda, motor silindir hacmi 1,6 litreyi geçmeyen araçlarda yüzde 45 ÖTV oranı için belirlenen matrah limiti 120 bin lira oldu. Yüzde 50 ÖTV için belirlenen matrah üst sınırı ise 150 bin TL iken, yüzde 60 ÖTV için 175 bin TL ve yüzde 70 ÖTV için 200 bin TL’ye yükseldi. 353 bin TL ile 401 bin TL arasında kalan otomobiller yüzde 70'lik ÖTV dilimine, 401 bin TL'den daha pahalı otomobiller ise yüzde 80'lik ÖTV dilimine giriyor. Ancak şu anda yüzde 70 ÖTV diliminin altında kalan bir otomobil kalmadı.



