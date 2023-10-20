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  4. SON DAKİKA | Tabela saatler sonra yine değişiyor: Savaş etkisiyle yeni akaryakıt zammı yolda! 20 Ekim güncel benzin ve motorin (mazot) fiyatları

SON DAKİKA | Tabela saatler sonra yine değişiyor: Savaş etkisiyle yeni akaryakıt zammı yolda! 20 Ekim güncel benzin ve motorin (mazot) fiyatları

20.10.2023 09:32 | Son Güncelleme:
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İsrail-Hamas çatışması brent petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Değişkenlik gösteren benzin ve motorine indirim ile zam haberleri dikkatle takip edilirken yeni bir zammın yolda olduğu öğrenildi. Peki 20 Ekim benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte son dakika akaryakıt zammı haberinin detayları...

SON DAKİKA | Tabela saatler sonra yine değişiyor: Savaş etkisiyle yeni akaryakıt zammı yolda! 20 Ekim güncel benzin ve motorin (mazot) fiyatları

Döviz kurunun dalgalı seyri ve savaş gelişmeleri benzin ve motorin fiyatlarına da yansıyor. Motorine 16 Ekim gecesi 2, 30 TL'lik zam gelmişti. Yakından takip edilen benzin fiyatlarına da yeni bir zam geliyor.

BENZİN FİYATLARI BU GECE DEĞİŞİYOR

Bu gece gelmesi beklenen benzin zammı 21 Ekim'den itibaren akaryakıt tabelalarına yansıyacak. Son zamla birlikte güncel benzin fiyatları için 1 lira 50 kuruşluk artış söz konusu olacak.

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Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 35,21 TL, Ankara’da 35,86 TL, İzmir’de 35,97 TL seviyelerine yükselecek.

İstanbul'da güncel benzin ve motorin pompa fiyatları ise şöyle:

  • Motorin litre fiyatı 39,62 TL
  • Benzin litre fiyatı ortalama 33,64 TL

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 93,36 DOLAR

Öte yandan AA'nın aktardığına göre dün 93,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,06 artışla 93,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,41 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD hükümetinin ülkenin stratejik petrol rezervlerini tekrar doldurmaya başlayacağını duyurmasının ardından yükselişe geçti. ABD Enerji Bakanlığı, stratejik petrol rezervine Aralık 2023-Ocak 2024 tarihlerinde toplam 6 milyon varil ekleme yapılmasının planlandığını açıkladı.

2022 yılı başından bu yana yaklaşık 200 milyon varil kullanılan rezervdeki petrol 40 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bakanlık, varil başına en yüksek 79 dolardan yeniden dolum için satın alma sözleşmeleri imzalayacağını ve Mayıs 2024'e kadar petrol alımlarına yönelik taleplere devam edeceğini kaydetti.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin arttığına işaret eden bu durum petrol fiyatlarının yükselişini destekledi.

İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir Orta Doğu çatışmasına dönüşme olasılığına ilişkin endişeler devam ederken, bu durumun petrol zengini bölgeden gelen ham petrol arzını ciddi şekilde azaltabileceği düşünülüyor.

Ayrıca, petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamalarının ardından zayıflayan ABD dolarının da etkisiyle yükseldi. Powell, ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini belirterek, "Trendin üzerindeki büyümeye veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtlar, para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir." dedi.

Brent petrolde teknik olarak 93,47 ile 93,56 dolar aralığının direnç, 93,09 ile 92,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
benzin zammı akaryakıt fiyatları

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