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Son dakika: Dolar bugün en yüksek seviyeyi görmüştü! Merkez Bankası'ndan dövize yeni müdahale

10.12.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle döviz piyasasına müdahale etmeye devam ediyor. Dolar/TL kurunun bugün tekrar en yüksek seviyesini görmesinin ardından müdahale gerçekleştirildi. Merkez Bankası bu işlemle birlikte üçüncü kez dövize müdahale etmiş oldu.

TCMB, döviz piyasasına satış yönünde yeni müdahale geldi. Merkez Bankasının sitesinde yayımladığı açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." dedi.

Merkez Bankası, son iki hafta içerisinde dövize 3. kez müdahale etmiş oldu.

7 YIL SONRA MÜDAHALE GELMİŞTİ

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 1 Aralık’ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.

İkinci müdahale ise 3 Aralık'ta dolar/TL'nin 13,89'u görmesinin ardından gelmişti.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Yapılan açıklamanın ardından 13,96 lirayı gören dolar 13.81 lirayı gördükten sonra tekrar yükselişe geçti.

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Amerikan Doları
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