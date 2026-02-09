FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Son iki yıldır rekor kıran Türkiye otomotiv pazarının cazibesi giderek artıyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, geçen yıl otomobil, hafif ticari ve ağır ticari araç satışında 1 milyon 414 bin adetle en yüksek seviyeye ulaşan Türkiye otomotiv pazarının çok cazip olduğunu bildirdi.

Son iki yıldır rekor kıran Türkiye otomotiv pazarının cazibesi giderek artıyor

Aynı zamanda Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Başkanı olan Çelik, AA muhabirine, Türkiye otomotiv endüstrisi tedarik sanayisinde, geçen 5 yıllık dönemde yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Çelik, şu an otomotiv ana sanayide özellikle Uzak Doğu kökenli yatırımların söz konusu olduğunu ve sektörün bu yatırımları beklediğini aktardı.

Tedarik sanayisinde de çeşitli haberlerin gündeme geldiğini belirten Çelik, özellikle satış sonrası tedarik parçaları üzerine üretim yapacak firmalarla alakalı yatırım haberlerinin geldiğini vurguladı.

Çelik, Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 368 bin otomobil ve hafif ticari araç satışıyla tüm zamanların rekorunun kırıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ağır ticari araçları da kattığımızda pazar 1 milyon 414 bin adede ulaşıyor. Türkiye otomotiv pazarı artık hem otomobil tarafında hem de ticari araç tarafında çok cazip bir pazar. Bundan sonraki süreçte otomotiv sektörünün bu büyüklükteki bir pazara sahip olması hem ihracattaki gücünü hem de pazardaki gücünü koruyarak yatırımlarına devam edeceğini öngörmek çok kolay. Yatırım devam edecektir. Çünkü pazar bunu doyuracak nitelikte bir büyüklüğe ulaşmış durumda."

"2026 YILI OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN UMUTLAR TAŞIYAN BİR YIL"

Çelik, Türkiye'de son 2 yıldır otomobil pazarının çok iyi büyüdüğünü, tüm zamanların en iyi satışlarının yaşandığının altını çizerek, "2026 yılında aynı büyüme gerçekleşir mi? Tabii temkinli olmak lazım ama bundan sonra Türkiye otomotiv pazarı 1 milyonun altına düşmez. Onu söyleyebiliriz. 1 milyon 300 bin ila 1 milyon 500 bin bant arasında bir rakamla kapatacaktır. 1 milyon 368 binlik seviye bile bir yıl önce söylense çok inandırıcı gelmezdi kimseye ve şu an için buna ulaştık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin otomobil üretim kapasitesine değinen Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye otomotiv endüstrisinin 2 milyon 200 bin-2 milyon 250 bin üretim kapasitesi var. Şu an toplam üretim 1,5 milyona dayanmış durumda. Halen kapasitemizde boşluğumuz var. Ürün çeşitlendirmesi, segmentlendirilmesi noktasında bir miktar eksiklerimizin olduğunu da gösteriyor. Yani bizim kapasitemizde ürün segment çeşitlendirmesine de ihtiyaç var. Eksikleriyle fazlalıklarıyla çok dinamik ve aynı zamanda çok büyük bir dönüşümün içinde olan bir sektör. 2026 yılı otomotiv sektörü için umutlar taşıyan bir yıl."

"SEGMENT ÇEŞİTLENDİRMESİ ÖNEMLİ"

Baran Çelik, Türkiye'nin otomotiv üretiminin yüzde 75’inin ihraç edildiğini anlattı.

Türkiye'de satılan araçların ise yüzde 70'ten fazlasının ithal olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Bunun sebebi segment çeşitlendirmesi. Binek otomobil endüstrisinde 5-6 segment araç var. Her aracın segmentini üretmek çok zor tabii ki ama bir miktar çeşitlendirme arttıkça ithalattaki payı daha indirgeyebiliyorsunuz. Mesela D segmenti binek araç almak isteyen bir tüketici Türkiye'de yerli D segmenti aracı bulamayabiliyor. A segment yani en küçük segmentte araç almak isteyen kişi de onu da bulamayabiliyor. Ondan dolayı bu ithalat dengesini bozuyor. O açıdan segment çeşitlendirmesi önemli. Bütün yakıt modellerinin de segmentlerinin de içinde barındırdığı bir otomotiv ülkesi olabilmek en büyük idealimiz ancak buna yakın sayılabilecek her türlü yatırımın Türkiye otomotiv endüstrisine katkı sağlayacağını biliyoruz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli bayram ikramiyesi beklentisi yükseliyor: gözler Erdoğan'ın kararında!Emekli bayram ikramiyesi beklentisi yükseliyor: gözler Erdoğan'ın kararında!
Satışların yüzde 100 artmasına sayılı gün kaldı!Satışların yüzde 100 artmasına sayılı gün kaldı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Türkiye otomobil fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Yer çekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh yıktı geçti...

Yer çekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh yıktı geçti...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.