Son iki yıldır rekor kıran Türkiye otomotiv pazarının cazibesi giderek artıyor

Aynı zamanda Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Başkanı olan Çelik, AA muhabirine, Türkiye otomotiv endüstrisi tedarik sanayisinde, geçen 5 yıllık dönemde yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Çelik, şu an otomotiv ana sanayide özellikle Uzak Doğu kökenli yatırımların söz konusu olduğunu ve sektörün bu yatırımları beklediğini aktardı.

Tedarik sanayisinde de çeşitli haberlerin gündeme geldiğini belirten Çelik, özellikle satış sonrası tedarik parçaları üzerine üretim yapacak firmalarla alakalı yatırım haberlerinin geldiğini vurguladı.

Çelik, Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 368 bin otomobil ve hafif ticari araç satışıyla tüm zamanların rekorunun kırıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ağır ticari araçları da kattığımızda pazar 1 milyon 414 bin adede ulaşıyor. Türkiye otomotiv pazarı artık hem otomobil tarafında hem de ticari araç tarafında çok cazip bir pazar. Bundan sonraki süreçte otomotiv sektörünün bu büyüklükteki bir pazara sahip olması hem ihracattaki gücünü hem de pazardaki gücünü koruyarak yatırımlarına devam edeceğini öngörmek çok kolay. Yatırım devam edecektir. Çünkü pazar bunu doyuracak nitelikte bir büyüklüğe ulaşmış durumda."

"2026 YILI OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN UMUTLAR TAŞIYAN BİR YIL"

Çelik, Türkiye'de son 2 yıldır otomobil pazarının çok iyi büyüdüğünü, tüm zamanların en iyi satışlarının yaşandığının altını çizerek, "2026 yılında aynı büyüme gerçekleşir mi? Tabii temkinli olmak lazım ama bundan sonra Türkiye otomotiv pazarı 1 milyonun altına düşmez. Onu söyleyebiliriz. 1 milyon 300 bin ila 1 milyon 500 bin bant arasında bir rakamla kapatacaktır. 1 milyon 368 binlik seviye bile bir yıl önce söylense çok inandırıcı gelmezdi kimseye ve şu an için buna ulaştık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin otomobil üretim kapasitesine değinen Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye otomotiv endüstrisinin 2 milyon 200 bin-2 milyon 250 bin üretim kapasitesi var. Şu an toplam üretim 1,5 milyona dayanmış durumda. Halen kapasitemizde boşluğumuz var. Ürün çeşitlendirmesi, segmentlendirilmesi noktasında bir miktar eksiklerimizin olduğunu da gösteriyor. Yani bizim kapasitemizde ürün segment çeşitlendirmesine de ihtiyaç var. Eksikleriyle fazlalıklarıyla çok dinamik ve aynı zamanda çok büyük bir dönüşümün içinde olan bir sektör. 2026 yılı otomotiv sektörü için umutlar taşıyan bir yıl."

"SEGMENT ÇEŞİTLENDİRMESİ ÖNEMLİ"

Baran Çelik, Türkiye'nin otomotiv üretiminin yüzde 75’inin ihraç edildiğini anlattı.

Türkiye'de satılan araçların ise yüzde 70'ten fazlasının ithal olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Bunun sebebi segment çeşitlendirmesi. Binek otomobil endüstrisinde 5-6 segment araç var. Her aracın segmentini üretmek çok zor tabii ki ama bir miktar çeşitlendirme arttıkça ithalattaki payı daha indirgeyebiliyorsunuz. Mesela D segmenti binek araç almak isteyen bir tüketici Türkiye'de yerli D segmenti aracı bulamayabiliyor. A segment yani en küçük segmentte araç almak isteyen kişi de onu da bulamayabiliyor. Ondan dolayı bu ithalat dengesini bozuyor. O açıdan segment çeşitlendirmesi önemli. Bütün yakıt modellerinin de segmentlerinin de içinde barındırdığı bir otomotiv ülkesi olabilmek en büyük idealimiz ancak buna yakın sayılabilecek her türlü yatırımın Türkiye otomotiv endüstrisine katkı sağlayacağını biliyoruz."

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır