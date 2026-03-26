FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Sony ve Honda ortaklığında yol ayrımına gelindi! Honda çekildi, Afeela iptal edildi

Japon teknoloji devi Sony ile otomobil devi Honda’nın büyük umutlarla kurduğu ortaklık sarsıldı. Honda’nın elektrikli araç stratejisindeki keskin dönüşü, Sony’nin Afeela markasının sonunu getirdi.

Cansu Çamcı

Otomotiv dünyasında taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Sony ve Honda’nın ortak girişimi Sony Honda Mobility (SHM) tarafından geliştirilen ve bu yıl yollara çıkması beklenen lüks elektrikli araç markası Afeela’nın sona erdiği duyuruldu.

Şirket, değişen sektör şartları ve diğer finansal analizler sonrasında sedan modeli Afeela 1’in ve aynı zamanda geliştirme aşamasındaki SUV modelinin çalışmalarını durdurduğunu duyurdu. Honda, araçların satışa çıkmayacağını da açıkladı.

16 MİLYAR DOLARLIK ZARAR DENGELERİ BOZDU

Krizin merkezinde Honda yer alıyor. Japon üretici, Mart ayı başında yaptığı açıklamada elektrikli araç yatırımlarından kaynaklanan yaklaşık 15,7 milyar dolarlık (2,5 trilyon Yen) devasa bir zarar beklediğini duyurmuştu. Bu mali tablo sonrası Honda; merakla beklenen "0 Serisi" ve Acura RSX gibi elektrikli modellerini üretim bandından çekme kararı aldı.

90 BİN DOLARLIK RÜYA KAĞIT ÜZERİNDE KALDI

Ocak ayındaki CES 2026 fuarında son prototipleri sergilenen ve yaklaşık 90.000 dolarlık fiyat etiketi olan Afeela 1, teknoloji dünyasında büyük heyecan oluşturmuştu. Hatta aracın bazı fonksiyonlarının PlayStation kontrolcüsü (DualSense) ile yönetilebileceği gösterilmişti. Ancak California’da açılan showroomlar ve alınan ön siparişler, bu kararla birlikte havada kaldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Honda Sony
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.