Sony ve Honda ortaklığında yol ayrımına gelindi! Honda çekildi, Afeela iptal edildi

Otomotiv dünyasında taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Sony ve Honda’nın ortak girişimi Sony Honda Mobility (SHM) tarafından geliştirilen ve bu yıl yollara çıkması beklenen lüks elektrikli araç markası Afeela’nın sona erdiği duyuruldu.

Şirket, değişen sektör şartları ve diğer finansal analizler sonrasında sedan modeli Afeela 1’in ve aynı zamanda geliştirme aşamasındaki SUV modelinin çalışmalarını durdurduğunu duyurdu. Honda, araçların satışa çıkmayacağını da açıkladı.

16 MİLYAR DOLARLIK ZARAR DENGELERİ BOZDU

Krizin merkezinde Honda yer alıyor. Japon üretici, Mart ayı başında yaptığı açıklamada elektrikli araç yatırımlarından kaynaklanan yaklaşık 15,7 milyar dolarlık (2,5 trilyon Yen) devasa bir zarar beklediğini duyurmuştu. Bu mali tablo sonrası Honda; merakla beklenen "0 Serisi" ve Acura RSX gibi elektrikli modellerini üretim bandından çekme kararı aldı.

90 BİN DOLARLIK RÜYA KAĞIT ÜZERİNDE KALDI

Ocak ayındaki CES 2026 fuarında son prototipleri sergilenen ve yaklaşık 90.000 dolarlık fiyat etiketi olan Afeela 1, teknoloji dünyasında büyük heyecan oluşturmuştu. Hatta aracın bazı fonksiyonlarının PlayStation kontrolcüsü (DualSense) ile yönetilebileceği gösterilmişti. Ancak California’da açılan showroomlar ve alınan ön siparişler, bu kararla birlikte havada kaldı.

