Şubat 2026 Hyundai sıfır araç kampanyası belli oldu: i20, i30, Tucson, Bayon

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Sıfır araç kampanyaları ve indirimlerle dolu 2025 yılının ardından pek çok otomobil markası 2026 yılında da araç kampanyalarına devam ediyor. Şubat 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Hyundai fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Şubat Hyundai sıfır araç kampanyaları ne? Hyundai'nin sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Hyundai i20, Hyundai i30, Hyundai Bayon, Hyundai Kona, Hyundai Inster, Hyundai Kona elektrik, Hyundai Tucson, Hyundai IONIQ 5, Hyundai IONIQ 6, Hyundai IONIQ 9, güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

HYUNDAI 2026 MODEL İ20

2026 Model i20, 88.000 TL’ye varan indirim veya 200.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI İ20

i20, 82.000 TL’ye varan indirim ile sunuluyor.

HYUNDAI İ30

i30, 1.930.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

HYUNDAI 2026 MODEL BAYON

2026 model BAYON,105.000 TL’ye varan indirim veya 200.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI BAYON

BAYON, 99.000 TL’ye varan indirim ile sunuluyor.

HYUNDAI KONA

KONA, 2.301.000 TL fiyat imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI INSTER

INSTER, 1.510.000 TL’den başlayan fiyatlar veya 200.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI KONA ELEKTRİK

KONA Elektrik, 58.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI TUCSON

TUCSON, 152.000 TL’ye varan indirim ile sunuluyor.

HYUNDAI IONIQ 5

IONIQ 5, 2.484.900 TL fiyat imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI IONIQ 6

IONIQ 6, 71.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI IONIQ 9

IONIQ 9, 5.560.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.