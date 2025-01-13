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Suriyeliler geri dönüşe geçince piyasanın altında satışlar başladı! İkinci el araba pazarında hareketlilik var...

13.01.2025 12:17
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Suriye'de Baas rejiminin yıkılması ile Suriye'de yeni bir yaşamın temelleri atılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin sınır kapısında geri dönüş hareketliliği devam ederken otomobillerini de satan Suriyeliler piyasanın altında bir değer ile mal varlıklarını elden çıkarıyor.

Suriyeliler geri dönüşe geçince piyasanın altında satışlar başladı! İkinci el araba pazarında hareketlilik var...

61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Dönüş hazırlığındaki Hatay'daki Suriyeliler de ev ve araçlarını satışa çıkarmaya başladı. Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ndeki araç pazarına gelen Suriyeliler 300 bin TL ile 500 bin TL arasında olan araçlarını piyasanın altında satışa sunuyor.

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SURİYELİLER ARABALARINI SATMAYA BAŞLADI

Araçlarını bir an evvel elden çıkarmak isteyen Suriyelilerin, araçlarını ucuza satışa koymasıyla araba pazarında olumlu yönde hareketlilik yaşanmaya başladı. Arabasını satıp 11 yıl sonra ülkesine dönecek olan Suriyeli Musap Elubeydi, 2013 yılından beri Türkiye'de yaşadığını belirterek, şu cümleleri kurdu:

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“Ben 2013 yılından beri Türkiye'de yaşıyorum. İnşaatlarda boyacılık yapıyorum. Arabamı satmak için araba pazarına geldim. Arabamı satıp aldığım parayla önce borçlarımı ödeyeceğim. Borcu ödedikten sonra ülkeme geri döneceğim. Kalan parayla da ev yapacağım. Suriye'de Hama şehrine gideceğim. Hama'daki evimin biraz hasarı var ama tadilatını yapıp yaşayacağım. Arabamı satıp gelecek hafta Suriye'ye gideceğim. Türk kardeşlerimiz bize çok yardım etti. Onlara ve Cumhurbaşkanına çok teşekkür ederim. İnşallah Suriye daha iyi olacak. Allah Esad'ın cezasını verecek. Savaş bitti ve biz de ülkemize geri döneceğiz”

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OTOMOBİLDE FİYATLAR DÜŞÜYOR

Suriyelilerin arabalarını satması ile pazar hareketlenirken otomobilini satmak için pazara gelen Hamza Alış, şu cümleleri kurdu:

“Ben devamlı buraya gelirim. Buradaki 2 aracımıza 230 bin TL ile 220 bin TL alıcı arıyoruz. Suriyeliler savaş bitmeden önce araç satmıyorlardı ama savaş bittiği için araçlarını satmak zorunda kalıyorlar. Suriyeliler ülkelerine geri dönmek için araçlarını ucuza satmaya çalışıyor. Ben aracıma 230 bin TL fiyat verirken 200 bin TL'ye fiyatı düşüreceğim. Bu şekilde olumlu düşüşler olacak”
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
suriye Otomobil ikinci el araba
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