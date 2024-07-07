FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Sürücü adaylarını sevindirecek haber: Bir deneme hakkı daha verilecek! Ehliyet alacaklar dikkat, direksiyon sınavı sil baştan

Sürücü adaylarını sevindirecek haber: Bir deneme hakkı daha verilecek! Ehliyet alacaklar dikkat, direksiyon sınavı sil baştan

07.07.2024 13:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet alacakları yakından ilgilendiren haber geldi: Direksiyon sınavında sürücülerin en zorlandığı uygulamalardan birinin değişmesi bekleniyor. İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, direksiyon sınavlarında değişiklikler yapılması planlandığını belirtti.

Sürücü adaylarını sevindirecek haber: Bir deneme hakkı daha verilecek! Ehliyet alacaklar dikkat, direksiyon sınavı sil baştan

Yeni direksiyon sınavı sisteminde daha uzun süre hakkı tanınması, ayrıca iki araç arasına park ederken bir manevra hakkı daha verilmesi öngörülüyor. Sürücü adaylarını ilgilendiren açıklamalar yapan İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, "Daha iyi sürücüler yetiştirebilmek için sınav süresinin 40 dakikaya uzatılması bekleniyor." dedi.

"STANDARTLARIN YÜKSELTİLDİĞİ BİR YÖNETMELİK"

Tekin, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ile ehliyet alacak adayların eğitimleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Trafik kazalarının azaltılmasıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık ve İçişleri Bakanlığının denetim sorumluluklarının bulunduğunu belirten Tekin, "Burada eğitim konusu da çok önemli. İlk defa ehliyet alacakların eğitim standartlarının yükseltilmesiyle ilgili yönetmelik değişikliği hazırlığı vardı. STK'ler olarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüyle bu konuyu istişare ettik, bizlerin de görüşlerini aldılar." ifadelerini kullandı.

Taslağı hazırlanan yönetmeliğin bitme aşamasına geldiğini dile getiren Tekin, "İmzaya sunulup yayımlandıktan sonra sürücü kurslarının uyum sağlaması için değişiklikler yapması gerekiyor. Bu yönetmelik standartların yükseltildiği bir yönetmelik olarak algılanabilir." diye konuştu.

thumbs_b_c_f23550c491cab3b2e435b5476dc02498

DİREKSİYON SINAVINDA SÜRE UZUYOR!

Murat Tekin, Türkiye'deki sürücü adaylarının eğitimine değinerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de artık Avrupa standartlarının üzerinde direksiyon sınavı yapılıyor. Bu standart, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı'yla daha da yukarıya çıkarılıyor. Hazırlanan yönetmelikle kursiyerlerin direksiyon sınavlarında değişiklikler yapılması planlanıyor. Sınav süresinin daha iyi sürücüler yetiştirebilmek için 40 dakikaya uzatılması, sürücü kurslarına kaydolacak kursiyerlerin kimliklerini yenilemesi şartının gelmesi bekleniyor. Bunlar güvenlik açısından önemli.

"İLLEGALLİĞİ ORTADAN KALDIRACAK UYGULAMA"

Haberlerde çıkan 'joker' denilen, birinin yerine kimliğini değiştirerek başkasının sokulması gibi illegalliği ortadan kaldıracak bir uygulama. Kişinin kimliğiyle doğrulama yapılarak sınava alınacak. Bu değişiklik yapılarak oluşabilecek usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

"İLAVE GÜZERGAHLAR PLANLANIYOR"

Ayrıca direksiyon eğitiminde sınav yapmış olduğumuz güzergahlar vardı. Bu güzergahların hem genişletilmesi hem de alternatif güzergahların ilave edilmesi planlanıyor. Burada sürücü kriterini ve başarısını hesaplayabilmesi için akan trafikle çalışıyor. Burada 'Ben araba kullanmayı boş alanda öğrendim, ehliyetimi aldım, akan trafikte ne yapacağım?' sorusunu ortadan kaldıracak. Sürücünün akan trafiğin içerisine girebileceği bir sınav yapılması planlanıyor."

DİREKSİYON SINAVINDA SÜRÜCÜ ADAYI İÇİN PARK MANEVRASINA İKİ DENEME GETİRİLMESİ BEKLENİYOR

Sürücü adaylarının iki araç arasına park etme konusunda sorun yaşadıklarının altını çizen Tekin "Bir kursiyerin tek hamlede aracını geri geri gelerek iki arabanın arasına park etmesi gerekiyordu. Bu çok katıydı. Ölümle çok bir bağlantısı olmayan ve eğitimlerin tamamının buraya yoğunlaşmasına sebep olan bir maddeydi. Burada da bir değişiklik yapılması bekleniyor. Kursiyer iki araç arasına park ederken ilk hakkında deneme yapacak, eğer başarılı olamazsa çıkacak tekrar manevra yapmayı deneyebilecek." bilgisini paylaştı.

thumbs_b_c_c36295fe8f841c1f684193deeec13c80

Bu kapsamda direksiyon sınavlarında motosiklet ve otomobil kullanımı eğitiminde "U dönüşü" manevrasının eklenmesini öngördüklerini dile getiren Tekin, "Motosikletlerde 6 ile 6,5 metre genişliğinde, otomobillerde ise 8 metrelik alanda kursiyerlerden iki manevrayla 'U dönüşü' yapması istenecek." dedi.

Tekin, eğitim veren öğreticilere de yönetmelikte yer verilmesini beklediklerini anlatarak, "Eğitim veren usta öğreticilerimizin her 10 yılda bir yeniden hizmet içi eğitime tabi tutulması, yönetmelik değişikliğinde olması bekleniyor. Bu yönetmelik çıktığı zaman, usta öğreticilerimiz, sınav yapıcılarımız bu eğitimi alacaklar, bu eğitim bittikten sonra her 10 yılda bir de bu eğitimleri yenilemeleri gerekecek." ifadesini kullandı.

ENGELLİLER İÇİN DE DÜZENLEME BEKLENİYOR

Türkiye'de elektrikli araç kullanımının arttığına değinen Tekin, sürücü kurslarının da artık eğitimlerinde bu araçları kullanmaya başladığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığının elektrikli araçlarla ilgili yaptığı değişikliklere sürücü kurslarının da uyum sağladığını anlatan Tekin, "Yeni yönetmelikle sürücü kurslarında elektrikli otomatik vites araçlarının kullanılabileceğiyle ilgili düzenlemenin yapılmasını bekliyoruz. Sınavdaki araç elektrikli ise bataryanın ömrü, batarya seviyesi gibi aracı da ilgilendiren ama elektrikli araçta olup da normal otomobilde olmayan şeylerin sorularının çıkarıldığı değişiklik yapılmasını ve elektrikli araç tanımı gelmesi bekleniyor." şeklinde konuştu.

Engelli kursiyer bireylerin direksiyon sınavında yaşadıkları sorunlara da değinen Tekin, şu bilgileri verdi:

"Engelli kursiyerlerin hepsinin çeşit çeşit engelli durumları söz konusu. Bir aracı yüz çeşit engelliye çeviremeyebiliyoruz ama burada da bir değişiklik yapması bekleniyor. Bu konuda sürücü adayına 'Eğer ehliyet almak istiyorsanız kendi aracınızı temin edebilir, bu araçla kursa kaydolabilir, eğitimlerinizi bu araçla alabilir, mezun olmak için de sınava bu araçla girebilirsiniz. Eğer bunu temin edemiyorsanız bu aracı kiralayabilirsiniz.' diyerek bir alternatif getirilmesini istiyoruz. Bu engelli vatandaşlarımız için de olumlu bir şey. Engelli vatandaşımız geldiğinde ona sunulan aracı değil de kendisinin daha rahat edebileceği, engel durumuna göre temin edebileceği veya kiralayabileceği bir araçla hem eğitim alabilecek hem de sınav yapabilecek."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu hafta en çok o kazandırdı! Zirvedeki yatırımcı aracı şaşırttıBu hafta en çok o kazandırdı! Zirvedeki yatırımcı aracı şaşırttı
İstanbul'da yatırım zirvesi! İstanbul'da yatırım zirvesi!
Otoparklar doldu taştı! 'Yediemin'deki araçların satışında değişiklik! 6 ay sonra... Otoparklar doldu taştı! 'Yediemin'deki araçların satışında değişiklik! 6 ay sonra...
Anahtar Kelimeler:
Ehliyet direksiyon park
En Çok Okunan Haberler
Artık ev kadınları da emekli olabilecek!

Artık ev kadınları da emekli olabilecek!

Yer: Sivas! Köylüsü tarafından sırtından vurulup öldüresiye dövüldü: Şüphelilerden fazla ceza aldı

Yer: Sivas! Köylüsü tarafından sırtından vurulup öldüresiye dövüldü: Şüphelilerden fazla ceza aldı

Mevduat faizi baş döndürdü: Oranlar değişti, bankada parası olanları ilgilendiriyor!

Mevduat faizi baş döndürdü: Oranlar değişti, bankada parası olanları ilgilendiriyor!

Depolayıp satıyorlardı! Akaryakıtta bir dönem sona eriyor! Yasaklanacak!

Depolayıp satıyorlardı! Akaryakıtta bir dönem sona eriyor! Yasaklanacak!

Bakan Uraloğlu duyurdu! Yollarda yeni dönem başlayacak! Akıllı ulaşım sistemleri kuruluyor: Tarih verildi

Bakan Uraloğlu duyurdu! Yollarda yeni dönem başlayacak! Akıllı ulaşım sistemleri kuruluyor: Tarih verildi

Otoparklar doldu taştı! 'Yediemin'deki araçların satışında değişiklik! 6 ay sonra...

Otoparklar doldu taştı! 'Yediemin'deki araçların satışında değişiklik! 6 ay sonra...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.