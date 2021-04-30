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Suzuki 'oksijen yetersizliği' nedeniyle üretimi askıya aldı

30.04.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suzuki sanayide kullanılan oksijen yetersizliği sebebiyle Hindistan'daki üretimini askıya alıyor.

Suzuki 'oksijen yetersizliği' nedeniyle üretimi askıya aldı

Suzuki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı olarak sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle Hindistan'daki tesislerinde üretime ara verecek.

HANGİ MODELLERİN ETKİLENECEĞİ AÇIKLANMADI

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japon üretici, araç parça üretiminde kullanılan oksijeninin bulunamaması sebebiyle Hindistan'daki imalatını askıya alacak.

Suzuki'nin 1-9 Mayıs döneminde ülkedeki 3 fabrikasında imalata ara verilmesinden hangi modellerin etkileneceği açıklanmadı.

Hindistan'da Kovid-19 vakalarındaki artış, sanayide kullanılan oksijen stoklarının tıbbi ihtiyaca sevk edilmesine yol açtı.

Suzuki, Hindistan'daki vaka durumunun seyrine göre üretim bantlarının yeniden hizmete dönmesine karar verecek.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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