Suzuki Swace ve Toyota Corolla birbirine çok benziyor. Peki, Suzuki Swace neden Corolla'ya bu kadar çok benziyor? Bakalım neden ne?

SUZUKİ SWACE NEDEN COROLLA’YA BU KADAR ÇOK BENZİYOR?

Suzuki Swace henüz üretiliyor. Yani daha asfalta inmedi. Ama onunla ilgili markanın paylaştığı görsellerde bir detay, fazlasıyla dikkat çekiyor. Suzuki Swace ve Toyota Corolla Touring Sport aşırı derecede birbirine benziyor. İyi de iki model nasıl olur da bu kadar benzer olur?

SUZUKİ SWACE HAKKINDA

Suzuki Swace modeli SW olarak üretilecek ve pazarın geniş aile aracı ihtiyacına odaklanacak. markanın Avrupa pazarındaki yüksek emisyon sorununu çözecek teknik özelliklere de sahip olacak. İçten yanmalı motorun yanında görev alan elektrik motoru ise 53kW olarak tercih edilmiş. Batarya ise 3.6 kWh değerinde. Tam Hibrit sistemde çalışan motor, elektrik enerjisini, gaz pedalına temasın olmadığı zamanlarda -salınım esnasında- geri kazanarak depoluyor.

122 beygirlik motorun CVT otomatik şanzıman ile uyumlu çalışacağı bir sistem öngörülüyor.

SUZUKİ SWACE TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

Suzuki Swace 2021 modeli Türkiye’ye gelecek mi bilmiyoruz. Ancak Avrupa pazarına kesin çıkacak. Zaten hem SW karoseri hem motor özellikleri ile Avrupa pazarını hedefliyor.