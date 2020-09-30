Suzuki Swace ve Toyota Corolla birbirine çok benziyor. Peki, Suzuki Swace neden Corolla'ya bu kadar çok benziyor? Bakalım neden ne?
Suzuki Swace henüz üretiliyor. Yani daha asfalta inmedi. Ama onunla ilgili markanın paylaştığı görsellerde bir detay, fazlasıyla dikkat çekiyor. Suzuki Swace ve Toyota Corolla Touring Sport aşırı derecede birbirine benziyor. İyi de iki model nasıl olur da bu kadar benzer olur?
Suzuki Swace modeli SW olarak üretilecek ve pazarın geniş aile aracı ihtiyacına odaklanacak. markanın Avrupa pazarındaki yüksek emisyon sorununu çözecek teknik özelliklere de sahip olacak. İçten yanmalı motorun yanında görev alan elektrik motoru ise 53kW olarak tercih edilmiş. Batarya ise 3.6 kWh değerinde. Tam Hibrit sistemde çalışan motor, elektrik enerjisini, gaz pedalına temasın olmadığı zamanlarda -salınım esnasında- geri kazanarak depoluyor.
122 beygirlik motorun CVT otomatik şanzıman ile uyumlu çalışacağı bir sistem öngörülüyor.
Suzuki Swace 2021 modeli Türkiye’ye gelecek mi bilmiyoruz. Ancak Avrupa pazarına kesin çıkacak. Zaten hem SW karoseri hem motor özellikleri ile Avrupa pazarını hedefliyor.
Elbette henüz banttan inmemiş bir modelin fiyatını tahmin edemiyoruz. Ancak Suzuki Swace fiyatına dair bazı yorumlar var. Tahminler, Toyota Corolla Touring Sport ile benzer fiyatlara satışa sunulacağı yönünde. Toyota Corolla Touring Sport fiyatı ne mi? Şu anda 30.000 Euro’dan başlayan fiyatlarla Avrupa’da satılıyor.
Otomotiv devleri; gerek mali sebeplerden, gerekse hızlı gelişen teknolojiye hızlı cevaplar verebilmek amacıyla ortaklık anlaşmaları imzalamaya devam ediyorlar. PSA-FCA ortaklığının ardından, Toyota ve Suzuki’nin de modelleri arasında ortak çalışmaya başladığını biliyoruz.
Suzuki, Toyota ile yaptığı bu anlaşmanın ardından yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. İki Japon devi arasında yapılan anlaşmanın ilk çıktısı olarak, ortak model Toyota RAV4′ görmüştük. Yeni Suzuki Across, RAV4’ün bir klonu olarak tanıtılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Toyota Corolla Touring Sport’un bir klonu olan Suzuki Swace tanıtıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum