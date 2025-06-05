Suzuki'ye Çin engeli! Türkiye'de en çok tercih edilen modeldi, 26 Mayıs'ta durduruldu...

Otomobil sektörü için kritik öneme sahip olan nadir toprak metallerinin en büyük üreticisi Çin, ihracat konusunda da önemli bir yerde duruyor. Çin'in ihracat kısıtlamalarının küresel otomotiv üreticileri üzerinde etkisi hissedilmeye başlandı.

26 MAYIS'TAN BERİ ÜRETİM YAPILMIYOR

Japon otomobil üreticisi Suzuki Motor, Çin'in nadir toprak metallerine getirdiği ihracat kısıtlaması nedeniyle bazı yeni kararlar aldı. Buna göre Suzuki Motor, Japonya'da üretilen popüler Swift modelinin üretimine ara verdi. Nikkei’nin haberine göre, üretim 26 Mayıs’tan bu yana durdurulmuş durumda.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Şirket, daha önce Swift üretiminin 6 Haziran’a kadar geçici olarak durdurulacağını açıklamıştı, ancak o dönemde bu kararın gerekçesi paylaşılmamıştı. Suzuki’den üretimin ne zaman normale döneceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.