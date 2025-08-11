FİNANS

'Talep oraya kaymaya başladı' Fiyatlar için işaret ettiler! 'Son 10 gün içinde çok hissediliyor'

ÖTV düzenlemesi, otomotiv piyasasında önemli değişiklikler getirdi, fiyatlarda da önemli ölçüde farklılık oluşturdu. Bazı araçların ÖTV oranları yükselirken bazılarında ise indirim oldu. Peki, ÖTV düzenlemesi sonrası değişen fiyatlar da beraber vatandaşların tercihi ne durumda?

Hande Dağ

ÖTV düzenlemesi otomotiv sektöründe bir dizi değişimi de beraberinde getirdi. Fiyatlar kimi araçlarda yükselirken kimi araçlarda ise düştü. Sıfır araçların listelerinde değişimin etkileri görülürken ikinci el piyasasında ise yeniden bir hareketlilik yaşandı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; önceki dönem MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Otomotiv Kurulu Başkanı İsmail Altın, son 10 günlük süreçte piyasada gözle görülür bir talep artışı yaşandığına dikkat çekti.

"TALEBİN BÜYÜK KISMI KULLANILMIŞ ARAÇ TARAFINA KAYMAYA BAŞLADI"

Altın, "Sıfır araç tarafında sunulan kredi kampanyaları ve indirimler tüketicinin ilgisini çekiyor. İkinci el tarafında ise fiyatlandırma tamamen talep üzerine kurulu. Liste fiyatı 2,5 milyon TL olan bir aracın, sıfıra yakın ikinci eldeki değeri 2,2 milyon ile 2,4 milyon TL arasında değişebiliyor. Elbette aracın bulunurluğu, kilometresi, hasar ve tramer kaydı gibi faktörler rakamları etkiliyor ancak ana belirleyici talep oluyor. Sıfır tarafındaki fiyat artışları ve alım gücünün etkisiyle talebin büyük kısmı kullanılmış araç tarafına kaymaya başladı. Bu da ikinci el fiyatlarını hızla yukarı çekiyor, son 10 gün içinde bu durum çok hissediliyor" ifadelerini kullandı.

"HİSSEDİLİR BİR FİYAT GERİLEMESİ YAŞANMADI"

ÖTV artışlarının elektrikli araçların ikinci el fiyatlarına hızla yansıdığını belirten otomotiv yöneticisi Bekir Alkılıç, içten yanmalı yerli üretimdeki indirimin piyasada beklenen etkiyi göstermediğini aktardı.

Alkılıç, "Yüzde 5 ila 10’luk ÖTV düşüşü, 1.6 litre ve altındaki yerli araçların ikinci el fiyatlarına bir indirim olarak yansımadı. Çünkü bayiler, stoklarını eritmek amacıyla zaten bu oranlara yakın indirim ve kampanyaları müşterilere sunuyordu. Tüketici açısından değişen tek şey, bu indirimin adının 'ÖTV düşüşü' oldu. Dolayısıyla ikinci el pazarında hissedilir bir fiyat gerilemesi yaşanmadığı gibi, artan taleple birlikte bir miktar fiyat artışı bile gözlemleniyor" şeklinde konuştu.

