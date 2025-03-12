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Taşıt kredisi faiz oranlarında son durum! En düşük... Aylık taksit belli oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
12.03.2025 14:22
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Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Araç sahibi olmak isteyenler taşıt kredisinde güncel faiz oranlarını araştırıyor. Tüketicilere sunulan faiz oranları bankadan bankaya ve vadeye göre değişkenlik gösteriyor. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirimine giderek faiz oranını yüzde 42,50'ye çekmesi sonrası faizler merak ediliyor. Peki, en düşük taşıt kredisi faiz oranı ne kadar? İşte detaylar...

Taşıt kredisi faiz oranlarında son durum! En düşük... Aylık taksit belli oldu

En düşük taşıt kredisi veren bankalar hangileri? Merkez Bankasının faiz indirimi kararının ardından en çok merak edilen konulardan bir tanesi de taşıt kredisi faiz oranları oldu. Merkez Bankası faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti. Bu gelişme sonrası "en düşük taşıt kredisi" araştırılıyor. Bankalarca sunulan taşıt kredilerinde bankadan bankaya göre değişen faiz oranları görülüyor.

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EN DÜŞÜK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Bankaların araç almak isteyenler için sunduğu taşıt kredilerinde en düşük oran olarak yüzde 3,0 göze çarpıyor. Ancak oranlar vadeye göre değişkenlik gösteriyor.

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BDDK'dan yeni karar! Araç alacaklar dikkat... Kredi tutarları değişti BDDK'dan yeni karar! Araç alacaklar dikkat... Kredi tutarları değişti

200 BİN TL FİNANSMAN / 12 AY GERİ ÖDEME

En Düşük Oran: Yüzde 3,10 (Kâr Payı Oranı)

Banka: Kuveyt Türk (Araç Finansmanı)

Aylık taksit: 21 bin 347 TL

Toplam geri ödeme: 257 bin 320 TL

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200 BİN TL FİNANSMAN / 24 AY GERİ ÖDEME

En Düşük Oran: Yüzde 3,10 (Kâr Payı Oranı)

Banka: Kuveyt Türk (Araç Finansmanı)

Aylık taksit: 13 bin 157 TL

Toplam geri ödeme: 316 bin 934 TL

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200 BİN TL FİNANSMAN/36 AY GERİ ÖDEME

En Düşük Oran: Yüzde 3,00 (Kâr Payı Oranı)

Banka: Kuveyt Türk (Araç Finansmanı)

Aylık taksit: 10 bin 431 TL

Toplam geri ödeme: 376 bin 679 TL

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200 BİN TL FİNANSMAN/48 AY GERİ ÖDEME

En Düşük Oran: Yüzde 3,00 (Kâr Payı Oranı)

Banka: Kuveyt Türk (Araç Finansmanı)

Aylık taksit: 9 bin 279 TL

Toplam geri ödeme: 446 bin 539 TL

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BANKA BANKA TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

AKBANK

Taşıt kredisi 2. el
Kredi tutarı: 200 bin TL
Vade: 48 ay
Faiz oranı: Yüzde 3,30
Aylık taksit: 9 bin 898 TL
Toplam geri ödeme: 476 bin 251 TL

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GARANTİ BBVA

Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 200 bin TL
Vade: 48 ay
Faiz oranı: Yüzde 3,39
Aylık taksit: 10 bin 86 TL
Toplam geri ödeme: 485 bin 161 TL

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AL BARAKA

Araç finansmanı
Kredi tutarı: 200 bin TL
Vade: 48 ay
Kar payı oranı: Yüzde 3,09
Aylık taksit: 9 bin 463 TL
Toplam geri ödeme: 454 bin 232 TL

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TÜRKİYE FİNANS

Taşıt finansmanı
Kredi tutarı: 200 bin TL
Vade: 48 ay
Kar payı oranı: Yüzde 3,24
Aylık taksit: 9 bin 772 TL
Toplam geri ödeme: 470 bin 097 TL

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VAKIF KATILIM

3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı
Kredi tutarı: 200 bin TL
Vade: 48 ay
Kar payı oranı: Yüzde 3,25
Aylık taksit: 9 bin 793 TL
Toplam geri ödeme: 471 bin 096 TL

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İŞ BANKASI

Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 200 bin TL
Vade: 48 ay
Faiz oranı: Yüzde 3,55
Aylık taksit: 10 bin 425 TL
Toplam geri ödeme: 501 bin 429 TL

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Anahtar Kelimeler:
taşıt kredisi kredi faiz oranı kredi faiz oranları
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