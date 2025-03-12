Taşıt kredisi faiz oranlarında son durum! En düşük... Aylık taksit belli oldu

En düşük taşıt kredisi veren bankalar hangileri? Merkez Bankasının faiz indirimi kararının ardından en çok merak edilen konulardan bir tanesi de taşıt kredisi faiz oranları oldu. Merkez Bankası faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti. Bu gelişme sonrası "en düşük taşıt kredisi" araştırılıyor. Bankalarca sunulan taşıt kredilerinde bankadan bankaya göre değişen faiz oranları görülüyor.
Bankaların araç almak isteyenler için sunduğu taşıt kredilerinde en düşük oran olarak yüzde 3,0 göze çarpıyor. Ancak oranlar vadeye göre değişkenlik gösteriyor.
En Düşük Oran: Yüzde 3,10 (Kâr Payı Oranı)
Banka: Kuveyt Türk (Araç Finansmanı)
Aylık taksit: 21 bin 347 TL
Toplam geri ödeme: 257 bin 320 TL
En Düşük Oran: Yüzde 3,10 (Kâr Payı Oranı)
Banka: Kuveyt Türk (Araç Finansmanı)
Aylık taksit: 13 bin 157 TL
Toplam geri ödeme: 316 bin 934 TL
En Düşük Oran: Yüzde 3,00 (Kâr Payı Oranı)
Banka: Kuveyt Türk (Araç Finansmanı)
Aylık taksit: 10 bin 431 TL
Toplam geri ödeme: 376 bin 679 TL
En Düşük Oran: Yüzde 3,00 (Kâr Payı Oranı)
Banka: Kuveyt Türk (Araç Finansmanı)
Aylık taksit: 9 bin 279 TL
Toplam geri ödeme: 446 bin 539 TL
AKBANK
Taşıt kredisi 2. el
Kredi tutarı: 200 bin TL
Vade: 48 ay
Faiz oranı: Yüzde 3,30
Aylık taksit: 9 bin 898 TL
Toplam geri ödeme: 476 bin 251 TL
GARANTİ BBVA
Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 200 bin TL
Vade: 48 ay
Faiz oranı: Yüzde 3,39
Aylık taksit: 10 bin 86 TL
Toplam geri ödeme: 485 bin 161 TL
AL BARAKA
Araç finansmanı
Kredi tutarı: 200 bin TL
Vade: 48 ay
Kar payı oranı: Yüzde 3,09
Aylık taksit: 9 bin 463 TL
Toplam geri ödeme: 454 bin 232 TL
TÜRKİYE FİNANS
Taşıt finansmanı
Kredi tutarı: 200 bin TL
Vade: 48 ay
Kar payı oranı: Yüzde 3,24
Aylık taksit: 9 bin 772 TL
Toplam geri ödeme: 470 bin 097 TL
VAKIF KATILIM
3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı
Kredi tutarı: 200 bin TL
Vade: 48 ay
Kar payı oranı: Yüzde 3,25
Aylık taksit: 9 bin 793 TL
Toplam geri ödeme: 471 bin 096 TL
İŞ BANKASI
Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 200 bin TL
Vade: 48 ay
Faiz oranı: Yüzde 3,55
Aylık taksit: 10 bin 425 TL
Toplam geri ödeme: 501 bin 429 TL
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