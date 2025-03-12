Taşıt kredisi faiz oranlarında son durum! En düşük... Aylık taksit belli oldu

En düşük taşıt kredisi veren bankalar hangileri? Merkez Bankasının faiz indirimi kararının ardından en çok merak edilen konulardan bir tanesi de taşıt kredisi faiz oranları oldu. Merkez Bankası faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti. Bu gelişme sonrası "en düşük taşıt kredisi" araştırılıyor. Bankalarca sunulan taşıt kredilerinde bankadan bankaya göre değişen faiz oranları görülüyor.

EN DÜŞÜK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Bankaların araç almak isteyenler için sunduğu taşıt kredilerinde en düşük oran olarak yüzde 3,0 göze çarpıyor. Ancak oranlar vadeye göre değişkenlik gösteriyor.

200 BİN TL FİNANSMAN / 12 AY GERİ ÖDEME

En Düşük Oran: Yüzde 3,10 (Kâr Payı Oranı)

Banka: Kuveyt Türk (Araç Finansmanı)

Aylık taksit: 21 bin 347 TL

Toplam geri ödeme: 257 bin 320 TL

200 BİN TL FİNANSMAN / 24 AY GERİ ÖDEME

En Düşük Oran: Yüzde 3,10 (Kâr Payı Oranı)

Banka: Kuveyt Türk (Araç Finansmanı)

Aylık taksit: 13 bin 157 TL

Toplam geri ödeme: 316 bin 934 TL

200 BİN TL FİNANSMAN/36 AY GERİ ÖDEME

En Düşük Oran: Yüzde 3,00 (Kâr Payı Oranı)

Banka: Kuveyt Türk (Araç Finansmanı)

Aylık taksit: 10 bin 431 TL

Toplam geri ödeme: 376 bin 679 TL

200 BİN TL FİNANSMAN/48 AY GERİ ÖDEME

En Düşük Oran: Yüzde 3,00 (Kâr Payı Oranı)

Banka: Kuveyt Türk (Araç Finansmanı)

Aylık taksit: 9 bin 279 TL

Toplam geri ödeme: 446 bin 539 TL

BANKA BANKA TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

AKBANK

Taşıt kredisi 2. el

Kredi tutarı: 200 bin TL

Vade: 48 ay

Faiz oranı: Yüzde 3,30

Aylık taksit: 9 bin 898 TL

Toplam geri ödeme: 476 bin 251 TL

GARANTİ BBVA

Taşıt kredisi

Kredi tutarı: 200 bin TL

Vade: 48 ay

Faiz oranı: Yüzde 3,39

Aylık taksit: 10 bin 86 TL

Toplam geri ödeme: 485 bin 161 TL

AL BARAKA

Araç finansmanı

Kredi tutarı: 200 bin TL

Vade: 48 ay

Kar payı oranı: Yüzde 3,09

Aylık taksit: 9 bin 463 TL

Toplam geri ödeme: 454 bin 232 TL

TÜRKİYE FİNANS

Taşıt finansmanı

Kredi tutarı: 200 bin TL

Vade: 48 ay

Kar payı oranı: Yüzde 3,24

Aylık taksit: 9 bin 772 TL

Toplam geri ödeme: 470 bin 097 TL

VAKIF KATILIM

3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı

Kredi tutarı: 200 bin TL

Vade: 48 ay

Kar payı oranı: Yüzde 3,25

Aylık taksit: 9 bin 793 TL

Toplam geri ödeme: 471 bin 096 TL

İŞ BANKASI

Taşıt kredisi

Kredi tutarı: 200 bin TL

Vade: 48 ay

Faiz oranı: Yüzde 3,55

Aylık taksit: 10 bin 425 TL

Toplam geri ödeme: 501 bin 429 TL