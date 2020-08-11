Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? İkinci el taşıt kredisi faiz oranları! Taşıt kredisi faizleri 2020!

İkinci el araba satın almayı düşünen pek çok vatandaşın bir süredir sorduğu soru olan taşıt kredisi faizleri yükseldi mi sorusu kamu bankalarının sunduğu kampanyaların sona ermesiyle cevap buldu. Şimdi vatandaşlar yeniden taşıt kredisi faizleri düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek konusu da gündemi oldukça meşgul ediyor. Son dönemde ikinci el araba fiyatları üzerinde görülen şaşırtıcı yükseliş bir araba satın almayı düşünen vatandaşların aklını oldukça karıştırıyor. Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Kamu bankaları tarafından gerçekleştirilen ikinci el taşıt kredisi kampanyası ile çok sayıda vatandaş ikinci el araba satın almış ve piyasada önemli ölçüde hareketlilik yaşanmıştı. Ancak kamu bankaları ikinci el taşıt kredisi faizlerini yeniden yükseltti. Araba fiyatları ise her gün biraz daha artıyor. Özellikle üretimdeki aksama nedeniyle bazı modellerde ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçebiliyor. Yeni bir ikinci el araba satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el taşıt kredisi en uygun faiz oranlarını veren bankaları araştırıyor. Peki, taşıt kredisi ne kadar?

İkinci el taşıt kredisi faiz oranları Taşıt kredisi faizleri 2020 yılı için her banka tarafından farklı vade ve faiz oranlarında sunuluyor. İkinci el araç kredi faizleri için İş Bankası 100 bin TL’lik kredi tutarı için 48 ay vade ve 0.99 kredi faizi ile aylık ödeme olarak 2.745 TL belirliyor. Taşıt kredisi faizleri AlternatifBank tarafında ise 100 bin TL kredi tutarı ve 48 ay vade için 1.03 faiz ile 2.774 aylık ödeme şeklinde görünüyor. 100 bin TL’lik kredi için Fibabanka 48 ay vade ve 1.13 faiz oranı ile 2.847 TL aylık ödeme planı çıkarıyor. Yapı Kredi Bankası da 100 bin TL’lik kredi için 48 ay vadeli ile 1.15 kredi faizi ve 2.862 TL aylık ödeme belirliyor. Kamu bankalarının taşıt kredisi oranları da oldukça merak ediliyor. Kamu bankaları tarafından araç kredisi 1.17 kredi faizi oranı ile veriliyor. Buna göre kamu bankalarından 100 bin TL’lik kredi tutarı 48 ay vade ile aylık 2.877 TL ödeme planıyla alınabiliyor. Akbank taşıt kredi oranları ise 100 bin TL kredi tutarı, 48 ay vade ile 1.41 şeklinde ve aylık 3059 TL ödeme planıyla belirleniyor. Garanti BBVA araç kredisi ne kadar sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Garanti BBVA tarafında 100 bin TL kredi tutarı, 48 ay vade, 1.44 kredi faizi ve 3082 TL aylık ödemeyle sunuluyor.