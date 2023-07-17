Temmuz ayında yüzde 100 oldu! Otomobilde ÖTV ve matrah dilimleri için çok konuşulacak sözler: ‘Önemli bir sorun…’ diyerek açıkladı

Meclis’te kabul edilen ek bütçe teklifine göre 2023'te otomotivden elde edilmesi hedeflenen 203,6 milyar TL'lik ÖTV geliri yüzde 70 artırılarak 346,5 milyar TL'ye çıkartıldı. Sadece otomotivden bu yıl için 142,9 milyar TL'lik bir ek gelir beklentisi bulunuyor. Bu durum sektörde "ÖTV artışının ayak sesleri" olarak yorumlansa da, yeni hedefe herhangi bir vergi artışına gerek duyulmadan rahat bir şekilde ulaşılabileceği belirtiliyor.

Otomobil yazarı Emre Özpeynirci’nin haberinde, bu yılın ilk 5 ayında, ek bütçeden önce yıl sonu hedefi olan 203,6 milyar TL'nin 125 milyar TL'si yani yüzde 61'i gerçekleşmişti. Haziran ayındaki 111 bin adetlik rekor satış ve Temmuz’da da rekor beklentisiyle 7 ay sonunda toplam ÖTV gelirinin 200 milyar TL'ye yaklaşması bekleniyor. 203 milyar TL'lik ilk hedefe 7 ay sonunda ulaşılma ihtimali ise yüksek görülüyor.

OLASI ÖTV ARTIŞI OTOMOBİLE YENİ ZAMLARA KAPI ARALAYABİLİR

Olası bir ÖTV artışında, otomobil fiyatları daha da artabileceğine vurgu yapan sektör temsilcileri, halihazırda talep patlaması yaşayan otomobil satışlarının düşmesinden de endişeli. Konuya ilişkin Anadolu Ajansı’na konuşan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu da araçların çoğunun artık yüzde 80 diliminde yer aldığının altını çizdi. “Tüm otomobiller 80 ve üzeri vergi dilimine girmiş durumda artık. Aralık ayında baktığımız zaman 80 ve üzeri vergi diliminde olan araçlar, pazarın yüzde 65’ini oluşturuyordu. Haziran ayında bu rakam 98’e geldi, Temmuz ayında da 100 oldu tekrar yapılan zamlarla ve ÖTV matrahlarının değişmemesi sonucunda” diyerek şunları dile getirdi:

UCUZ ARABA İÇİN MATRAH TALEBİ

“Bu tabii 45, 50, 60, 80 vergi diliminde yerli üreticilere bir rekabet avantajı sağlayan bir durumdu. Şimdi yerli üreticilerin araçları aslında ithalatçılara göre daha fazla artmış oldu çünkü 80’lik araçlarda, sene başında 80 olan bir araçta vergi değişimi yok fakat sene başında 50 olan bir araçta 50’den 80’e gittiğiniz zaman bir vergi değişimi de geliyor. Bu da aslında gerçek ihtiyaç sahiplerinin mobiliteye ihtiyaçlarının erişimlerini zorlaştıran bir durum. Yani bütün Türkiye'de satılan bütün araçların yüzde 80’lik ÖTV diliminde olması bence Türk tüketicisinin mobiliteye erişiminde önemli bir sorun."

“OTOMOTİVE OLAN TALEBİN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

ÖTV matrahlarında bir güncelleme olup olmayacağına yönelik de açıklamada bulunan Cengiz Eroldu, “45-50-80 matrah yapısının oluşumunun amacı aslında hem tüketiciyi korumak hem de yerli sanayicinin rekabetçiliğini gözetmekti. O yapı bozuldu. Herkes 80’lik dilime girdi ve yerli ürünlerin payı da aşağı doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Ama bu tabii siyasi iradenin ve bakanlıkların vereceği bir karardır. Biz sadece bu durumun altını çizmek istiyoruz. Yani böyle bir aşamaya geldik şu anda. Hem dar gelirli olan insanların araçlara erişimi zorlaşıyor, şu anda zorlaştı. Daha önce yüzde 50 ve yüzde 18 KDV ile araç alan vatandaşlarımız şimdi 80 ve artı 20 ile araç almaları lazım. Dolayısıyla bizim bir anlamda bu dar gelirli ve mobilite ihtiyacı olan insanları gözetmemiz gerekiyor. Bunu söylemek istiyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

"TÜRKİYE'DE 'PARA BİTTİ, MÜŞTERİ OLMAYACAK' DİYE BİR ŞEY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Otomobil satışında talebin devam edeceğini belirten Eroldu, pazarı ikiye ayırmak gerektiğini söyleyerek, “Bir perakende müşterilerinin olduğu pazar var. Bir de kurumların olduğu pazar var. Şimdi kurumların olduğu pazarda ciddi bir yenilenmesi gereken bir park var. Şu anda perakende çok kuvvetli olduğu için kurumsal tarafa satış çok fazla olmadı büyük ihtimalle diye düşünüyorum ilk 6 ayda. Kurumsalda çok daha büyük bir hacim var. Ben Türkiye'de öyle yani 'para bitti, müşteri olmayacak' diye bir şey olacağını düşünmüyorum. Türkiye zengin ve güçlü bir ülke. Yani bizim kaynaklarımız çok fazla ve Türkiye'de de çok ciddi bir mobilite talebi var, ihtiyaç var” dedi.



