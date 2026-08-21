Tesla, 2 milyon aracını geri çağırıyor! İşte o modeller...

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, Çin'de üretilen yaklaşık 2 milyon Model 3 ve Model Y aracını geri çağırıyor.

Uzmanlar bunun, şirketin hem en büyük üretim merkezi hem de en çok geri çağırma yaptığı bölge haline gelen bir pazarda yaşanmasına dikkat çekti.

EN ÇOK SATAN İKİ OTOMOBİLİ KAPSIYOR

Geri çağırma, Tesla'nın en çok satan iki modelinin Çin'de üretilen ünitelerini kapsıyor... Bahsi geçen araçlar şirketin Şanghay Gigafactory'sindeki montaj hatlarından çıkıyor. Bu fabrika sadece Çin iç pazarına değil, aynı zamanda Asya ve Avrupa'daki ihracat pazarlarına da tedarik sağlıyor.

Bu, Tesla'nın Çin'de yedi haneli geri çağırma rakamlarıyla ilk karşılaşması değil. Ocak 2024'te şirket, ülkede 1,6 milyondan fazla aracı geri çağırmıştı; bu geri çağırma, Autopilot direksiyon işlevi ve kapı kilitleme mekanizmalarındaki sorunları ele alıyordu.

Her iki sorun da, ürün güvenliğini denetleyen düzenleyici kuruluş olan Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından tespit edilmişti.

Kaynak: NEFES