Tesla binlerce otomobilini geri çağırdı! Ücretsiz değiştirileceği açıklandı

Elektrikli otomobil sektörünün önde gelen isimlerinden olan Tesla bazı modelleri için geri çağırma işlemi başlattı. Tesla, 8 bin Model Y ve 5 binden fazla Model 3 aracını batarya bağlantı parçasında hata olduğunu belirtti.

13 BİNDEN FAZLA OTOMOBİL GERİ ÇAĞRILDI

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) sitesinde yayımlanan belgelerde, şirketin Mart-Ağustos 2025 arasında üretilen yaklaşık 8 bin Model Y SUV ve 5 binden fazla Model 3 sedan için geri çağırma başlattığı belirtildi.

TESLA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Tesla, hatanın batarya paketindeki bir bağlantı parçasından kaynaklandığını, bunun da araçların uyarı vermeden aniden güç kaybetmesine neden olabileceğini açıkladı. Bu durum, özellikle yüksek hızlarda kaza riskini artırabiliyor.



Şirket bugüne kadar 36 garanti talebi ve 26 saha raporu aldığını, ancak herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm rapor edilmediğini bildirdi.

ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

Tesla, araç sahiplerinin yetkili servislere çağrılarak etkilenen parçaların ücretsiz değiştirileceğini duyurdu. Şirket, konuya ilişkin medya sorularına ise henüz yanıt vermedi.



Geri çağırma, Tesla’nın son dönemde artan kalite ve güvenlik incelemelerine bir yenisini ekledi. NHTSA, geçtiğimiz ay 2021 model Model Y araçlardaki elektrikli kapı mekanizmasıyla ilgili olası güç sorunlarını araştırmaya başladığını duyurmuştu.

Ayrıca Tesla, son aylarda piyasaya sürdüğü Cybertruck modeli için de yarım düzineden fazla geri çağırma gerçekleştirdi.