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Tesla'dan indirim kararı: Model S ve Model X fiyatları düşürüldü

06.03.2023 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın üst yöneticisi olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'de fiyatlarında bir kez daha indirime gitti. Şirket, ülkede en pahalı iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında indirim yaptı. Elektrikli otomobil üreticisi, ülkede Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını yüzde 4 ila yüzde 9 arasında düşürdü.

Tesla'dan indirim kararı: Model S ve Model X fiyatları düşürüldü

Tesla, ABD'de fiyatlarında bir kez daha indirime gitti... Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listelerine göre Tesla, Model S ve Model X fiyatlarında yüzde 4 ila yüzde 9 arasında indirim yaptı.

MODEL S VE MODEL X FİYATLARINI DÜŞÜRDÜLER

Model S'in fiyatı yüzde 5 azalışla 89 bin 990 dolara düşürülürken, Model S Plaid fiyatı yüzde 4 azalışla 109 bin 990 dolara indirildi. Model X'in fiyatı da yüzde 9 azalışla 99 bin 990 dolara çekilirken, Model X Plaid fiyatı yüzde 8 azalışla 109 bin 990 dolara düşürüldü.

tesla

Tesla, ocak ayında da satışlarını artırmak amacıyla ABD ve Avrupa'da fiyat indirimlerine gitmişti.

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Elektrikli otomobil üreticisi, Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında yüzde 20'lere varan indirimler yapmıştı.

Model X

ABD'de fiyat indirimleri, otomobil modeline göre yüzde 6 ile yüzde 20 arasında değişirken Almanya'da ise yüzde 17'yi bulmuştu. Tesla, Avusturya, İsviçre ve Fransa'da da fiyatlarında indirime gitmişti.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 1 Mart'taki Yatırımcı Günü'nde fiyattaki küçük değişikliklerin bile talep üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu belirtmişti. (AA)

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Otomobil Tesla abd

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