Tesla en verimli modelini satışa sunuyor! Tek şarjla 657 kilometre menzil

657 km menzile sahip yeni Tesla Model Y Standart resmen satışa sunuldu. 64 kWh'lık batarya 74 kWh'a yükseltildi. Böylece aracın menzili 534 kilometreden 657 kilometreye yükseldi.

DAHA REKABETÇİ OLMASI SAĞLANACAK

Model Y Standart'ın bazı özelliklerinin eksik, görünüşünün de daha sade olmasından dolayı modelin daha rekabetçi hale gelmesi için çalışmalar yapıldı. Böylece menzil ve batarya kapasitesi nedeniyle Model Y Standart'ı tercih edecek kesimin artacağı inancı ortaya çıktı.

TESLA AÇIKLADI: EN VERİMLİ MODEL

Tesla, sosyal medya platformu X üzerinden "Model Y Standard Uzun Menzilli Arkadan Çekişli artık Avrupa'da mevcut" açıklamasında bulundu.

Tesla, 100 kilometrede 12,7 kWh enerji tüketen Model Y Standart Uzun Menzilli aracın bugüne kadarki en verimli Model Y olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'DE ÖTV AVANTAJIYLA SATILABİLİR

Türkiye'de aracın yüzde 25 Özel Tüketim Vergisi diliminden satılması halinde talepte artış olacağı beklentisi hakim oldu.

İlk teslimatların Şubat 2026'da gerçekleşmesi bekleniyor.