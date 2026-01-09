FİNANS

Tesla en verimli modelini satışa sunuyor! Tek şarjla 657 kilometre menzil

Küresel anlamda satışları gerileyen Tesla yeni hamlede bulundu ve tarihin en verimli Model Y'sini satışa sundu.

Cansu Akalp

657 km menzile sahip yeni Tesla Model Y Standart resmen satışa sunuldu. 64 kWh'lık batarya 74 kWh'a yükseltildi. Böylece aracın menzili 534 kilometreden 657 kilometreye yükseldi.

DAHA REKABETÇİ OLMASI SAĞLANACAK

Model Y Standart'ın bazı özelliklerinin eksik, görünüşünün de daha sade olmasından dolayı modelin daha rekabetçi hale gelmesi için çalışmalar yapıldı. Böylece menzil ve batarya kapasitesi nedeniyle Model Y Standart'ı tercih edecek kesimin artacağı inancı ortaya çıktı.

TESLA AÇIKLADI: EN VERİMLİ MODEL

Tesla, sosyal medya platformu X üzerinden "Model Y Standard Uzun Menzilli Arkadan Çekişli artık Avrupa'da mevcut" açıklamasında bulundu.

Tesla, 100 kilometrede 12,7 kWh enerji tüketen Model Y Standart Uzun Menzilli aracın bugüne kadarki en verimli Model Y olduğunu ifade etti.

Tesla en verimli modelini satışa sunuyor! Tek şarjla 657 kilometre menzil 1

TÜRKİYE'DE ÖTV AVANTAJIYLA SATILABİLİR

Türkiye'de aracın yüzde 25 Özel Tüketim Vergisi diliminden satılması halinde talepte artış olacağı beklentisi hakim oldu.

İlk teslimatların Şubat 2026'da gerçekleşmesi bekleniyor.

