FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Tesla'nın karı yılın ilk çeyreğinde arttı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net karı, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 17 artış kaydetti.

Tesla, 2026'nın Ocak-Mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin toplam geliri bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 16 artarak 22,4 milyar dolara ulaştı.

Tesla, 2025'in aynı döneminde 19,34 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı da ilk çeyrekte yıllık yüzde 17 artışla 477 milyon dolara yükseldi.

Şirketin karı 2025'in ilk çeyreğinde 409 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Tesla'nın geçen yılın ilk çeyreğinde 27 sent olan düzeltilmiş hisse başına karı bu yılın aynı döneminde 41 sente çıktı.

Şirketin geliri ilk çeyrekte piyasa beklentilerinin biraz altında kalırken, karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Tesla, 2026'nın ilk çeyreğinde küresel çapta 408 bin 386 otomobilin üretimini yaparken, 358 bin 23 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 13, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 6 arttı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.