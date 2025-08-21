FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Tesla'nın rakibiydi iflas etti! Ofislerini bile terk ettiler, 5 yıl önce piyasaya çıkmıştı milyon dolarlık zarar etti

Elektrikli otomobil piyasasında markaların rekabeti yoğun bir şekilde devam ediyor. Çin devi BYD, Elon Musk'ın Tesla'sı sektördeki rekabeti kızıştırırken Tesla'nın rakibi Fisker, iflas bayrağını çekti. 2020’de 10,4 milyar dolar gelir hedefi açıklayan şirket, 2023 yılı sonunda sadece 273 milyon dolar gelir elde edebilmişti.

Tesla'nın rakibiydi iflas etti! Ofislerini bile terk ettiler, 5 yıl önce piyasaya çıkmıştı milyon dolarlık zarar etti
Ezgi Sivritepe

Elektrikli otomobil sektöründe bir firma eksildi. Elon Musk'ın Tesla'sı ile rakip olan Fisker, 2020 yılında büyük vaatlerle sahneye çıkmasının ardından 5 yıl sonra iflas etti. Fisker’in halka arz sürecinde işler tersine döndü.

Tesla nın rakibiydi iflas etti! Ofislerini bile terk ettiler, 5 yıl önce piyasaya çıkmıştı milyon dolarlık zarar etti 1

HEDEFİ TUTTURAMADI ZARAR AÇIKLADI!

2020’de 10,4 milyar dolar gelir hedefi açıklayan şirket, 2023 yılı sonunda sadece 273 milyon dolar gelir elde edebildi. Dahası, aynı yıl 939 milyon dolar net zarar açıkladı. Yatırımcıların güveni bir anda sarsıldı.

Tesla nın rakibiydi iflas etti! Ofislerini bile terk ettiler, 5 yıl önce piyasaya çıkmıştı milyon dolarlık zarar etti 2

SEKTÖRE TUTUNAMAMADI

Elektrikli araçlar için büyük önem taşıyan bataryada Fisker'in sürekli sorun çıkarması şirketin büyük çıkış yapmasına engel oldu. Şirketin geliştirdiği batarya sistemleri, vaat edilen menzil ve performansı sağlayamaması, bazı modellerinde de güvenlik ve dayanıklılık sorunları ortaya çıkması sektörde tutunamamasına neden oldu.

Fisker, “devrimsel batarya teknolojisi” sloganının ötesine gidemeyerek tüketicisine vermesi gereken güveni veremedi. California, La Palma’daki ofis, Fisker’in iflas sonrası derin bir kaosla yüzleştiğini gösteren gerçek bir “zaman kapsülü” oldu.

Tesla nın rakibiydi iflas etti! Ofislerini bile terk ettiler, 5 yıl önce piyasaya çıkmıştı milyon dolarlık zarar etti 3

ÇALIŞANLAR OFİSİ TERK ETTİ!

Şirket çalışanlarının hiçbir şey almadan çekilmesi, ofisin tamamen dağınık bırakılmasıyla sonuçlandı. Landlord tarafından yapılan açıklamalara göre, ofiste kilden yapılmış, tam ölçekli model araç prototipleri, çeşitli otomotiv parçaları, EV bataryalar, tehlike arz eden atık içerikli yağ ve soğutucu tamburları gibi tehlikeli materyaller bırakıldı.

Fisker’in avukatları, bırakılan bu malzemelerin kime ait olduğundan emin olmadıklarını belirtirken; bazı varlıkları, mülkün kira sahibi tarafından Heritage Global Partners adlı bir müzayede firmasına satıldığını iddia ettiler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni demir yolunun temeli atılacak!Yeni demir yolunun temeli atılacak!
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyorKKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Tesla elektrikli araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek

Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Banka hesabını unutanlara kötü haber!

'Öğrenmek isteyene öğretirim' Şimdiye kadar yüzlerce yaptı, çırak bulamıyor

'Öğrenmek isteyene öğretirim' Şimdiye kadar yüzlerce yaptı, çırak bulamıyor

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı!

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı!

Ağustos ortasında beklenmedik manzara şaşırttı

Ağustos ortasında beklenmedik manzara şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.