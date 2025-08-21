Tesla'nın rakibiydi iflas etti! Ofislerini bile terk ettiler, 5 yıl önce piyasaya çıkmıştı milyon dolarlık zarar etti

Elektrikli otomobil sektöründe bir firma eksildi. Elon Musk'ın Tesla'sı ile rakip olan Fisker, 2020 yılında büyük vaatlerle sahneye çıkmasının ardından 5 yıl sonra iflas etti. Fisker’in halka arz sürecinde işler tersine döndü.

HEDEFİ TUTTURAMADI ZARAR AÇIKLADI!

2020’de 10,4 milyar dolar gelir hedefi açıklayan şirket, 2023 yılı sonunda sadece 273 milyon dolar gelir elde edebildi. Dahası, aynı yıl 939 milyon dolar net zarar açıkladı. Yatırımcıların güveni bir anda sarsıldı.

SEKTÖRE TUTUNAMAMADI

Elektrikli araçlar için büyük önem taşıyan bataryada Fisker'in sürekli sorun çıkarması şirketin büyük çıkış yapmasına engel oldu. Şirketin geliştirdiği batarya sistemleri, vaat edilen menzil ve performansı sağlayamaması, bazı modellerinde de güvenlik ve dayanıklılık sorunları ortaya çıkması sektörde tutunamamasına neden oldu.

Fisker, “devrimsel batarya teknolojisi” sloganının ötesine gidemeyerek tüketicisine vermesi gereken güveni veremedi. California, La Palma’daki ofis, Fisker’in iflas sonrası derin bir kaosla yüzleştiğini gösteren gerçek bir “zaman kapsülü” oldu.

ÇALIŞANLAR OFİSİ TERK ETTİ!

Şirket çalışanlarının hiçbir şey almadan çekilmesi, ofisin tamamen dağınık bırakılmasıyla sonuçlandı. Landlord tarafından yapılan açıklamalara göre, ofiste kilden yapılmış, tam ölçekli model araç prototipleri, çeşitli otomotiv parçaları, EV bataryalar, tehlike arz eden atık içerikli yağ ve soğutucu tamburları gibi tehlikeli materyaller bırakıldı.

Fisker’in avukatları, bırakılan bu malzemelerin kime ait olduğundan emin olmadıklarını belirtirken; bazı varlıkları, mülkün kira sahibi tarafından Heritage Global Partners adlı bir müzayede firmasına satıldığını iddia ettiler.