Tofaş CEO'su açıkladı: Türkiye'nin en çok satan arabası artık üretilmeyecek! Nedeni ise...

En ucuz ve en çok satan araba unvanına sahip olan Fiat Egea Sedan için kötü haberi Tofaş CEO'su Cengiz Elordu verdi. 2015 yılından itibaren 700 binin üzerinde satış rakamlarına ulaşan, 2024'te en çok satılan otomobil olan Egea Sedan artık üretilmeyecek.

FİAT EGEA SEDAN İÇİN SON KARAR

CNBC-e ekranlarına konunun detaylarını açıklayan Elordu, müşteri alışkanlıklarının sedan modellerden SUV araçlara kaymaya başladığını söyledi. Elordu, Fiat Egea Sedan hakkındaki açıklamasında üretimin en geç 2026 yılının haziran ayında son bulacağını ifade etti.

YENİ BİR MODEL Mİ GELİYOR?

Elordu, üretimi uzatma kararı alsalar bile en fazla 6 aylık bir süre olacağını belirtti ve,"Egea üretiminden boşalacak üretim kontenjanını da yeni bir model ile doldurmak istiyoruz. Bu kararı alırken tabii ki müşteri tercihini de okumak lazım. Müşteriler yavaş yavaş sedan modellerden SUV tarafına yönelmiş durumda" dedi.

10 YILDA 700 BİN ARAÇ SATILDI

Egea'nın çok başarılı bir model olduğunu aktaran Elordu, cümlelerini şu şekilde tamamladı:



"Biz de Egea'nın yatırım kararını alırken bu kadar başarılı olacağını tahmin etmedik. 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 10 yılda 700 bin araç sattık. Bu çok büyük bir rakam çünkü toplam üretim 1 milyon 350 bin seviyesinde. Bu aslında doğru ürünü doğru fiyata ürettiğiniz zaman başarılı olabildiğinizi gösteriyor. Bu nedenle modeli doğru seçmek ve müşterinin ne istediğini seçebilmek çok önemli. Doğru bir modelle benzer bir başarıyı yakalamak mümkün Türkiye'de”