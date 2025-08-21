FİNANS

Tofaş KAP'a bildirdi: Stellantis ile birleşiyor! Sermaye hakkında açıklama geldi

Tofaş, yüzde 100 bağlı ortağı Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. ile devralma yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı aldı. Süreçte herhangi bir sermaye artırımına gidilmeyeceği de belirtildi.

Ezgi Sivritepe

Otomotiv şirketi Tofaş, yüzde 100 iştiraki konumundaki Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı aldığını duyurdu. Bu süreçte sermaye artırımı yapılmayacağı da kaydedildi.

Tofaş KAP a bildirdi: Stellantis ile birleşiyor! Sermaye hakkında açıklama geldi 1

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI!

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim Kurulu'muzun 20/08/2025 tarihli ve 2025/22 no'lu kararıyla,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme Tebliği"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 136 ve devamı maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde; Şirketimizin tek pay sahibi olduğu Stellantis Otomotiv Pazarlama Anonim Şirketi'nin ("Stellantis Türkiye") tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle Şirketimiz ile Birleşme Tebliği'nin 13'üncü maddesinde tanımlandığı şekilde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ("Birleşme İşlemi"),

Tofaş KAP a bildirdi: Stellantis ile birleşiyor! Sermaye hakkında açıklama geldi 2

Birleşme İşleminde şirketlerin 30.06.2025 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,

Birleşme Tebliği'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" başlıklı 13(2). maddesi uyarınca "Bağımsız Denetim Raporu", "Birleşme Raporu" ve "Uzman Kuruluş Görüşü"nün hazırlanmasına gerek olmadığına, ayrıca Birleşme İşlemi çerçevesinde Şirketimiz Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi nezdinde herhangi bir sermaye artırımı gerçekleştirilmemesine, bu kapsamında Birleşme İşlemi'nin SPK'nın II-23.3. sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamına girmediğine,
Bu kapsamda Stellantis Türkiye ile Birleşme Sözleşmesi imzalanmasına, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Birleşme İşlemi'nin genel kurulun onayına sunulmasına gerek bulunmadığına, Birleşme İşlemi'ne ilişkin gerekli diğer belgelerin hazırlanmasına ve/veya temin edilmesine ve onay için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu kolaylaştırılmış usulde birleşme sürecine ilişkin gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır."

