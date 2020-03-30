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Tofaş’tan korona virüs mücadelesine büyük destek

OTOMOTİV HABERLERİ  | 30.03.2020 18:09 | Son Güncelleme

Tofaş, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı malzeme bulunurluğuna destek olmak amacıyla, ekipman üretimine başladı.

Tofaş’tan korona virüs mücadelesine büyük destek

Tofaş, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı malzeme bulunurluğuna destek olmak amacıyla, ekipman üretimine başladı. Sağlık sektöründe görev yapan personelin virüsten korunması amacıyla Tofaş’ta geliştirilip üretilen, hekimlerce doğrulanmış tıbbi destek ekipmanları, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabininin ilk örnekleri geçtiğimiz gün Bursa Şehir Hastanesi’ne teslim edildi. Tofaş, bu ekipmanlara ek olarak bu hafta itibariyle “siperlikli maske"nin seri üretimine başlayarak, sağlık çalışanlarına destek sağlayacak.

Türkiye’nin beşinci büyük sanayi kuruluşu Tofaş, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarına için tıbbi destek ekipmanları üretmeye başladı. Sağlık personelini ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla geliştirilen biyolojik örnek alma kabini ve entubasyon kabini Bursa Bursa Şehir Hastanesi hekimlerine teslim edildi. Pandemik virüsün yayılmasına engel olmak ve sağlık personelini korumak için konu uzmanları ile yaptığı değerlendirmelerde en çok ihtiyaç duyulan koruyucu ekipmanları değerlendiren Tofaş, bu konuda hızla çalışmaya başladı. Tofaş Ar-Ge Merkezi’ndeki çalışmalar kapsamında; biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabini üretimleri gerçekleştirildi. Bursa’daki fabrikada ilk etapta üretilen biyolojik örnek alma ve ve entübasyon kabini Bursa Şehir Hastanesi’ne teslim edildi. Tofaş, bu ekipmanlara ek olarak bu hafta itibariyle “siperlikli maske"nin seri üretimine başlayarak, sağlık çalışanlarına destek sağlayacak.

“Hekimlerce doğrulanan tasarımlarımızı ilgilenen tüm firmalara açacağız"

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Türkiye’nin öncü sanayi ve ArGe şirketlerinden biri olarak, korona virüs ile verilen mücadeleye gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Fedakarlıkla çalışan sağlık personelinin korunmasına katkı sunmak için harekete geçtik. Mühendislerimiz, çok sayıda saha ve ofis çalışanlarımız örnek bir çalışma sergilediler. Kısa sürede, yurt dışından aldıkları kabin örneklerini daha da geliştirdiler; siperlikli maskeyi ise seri üretime hazır hale getirdiler. Bu hafta 5 bin adetin üzerinde ekipmanı üreterek hastanelerimize dağıtacağız. Tıbbi destek ekipmanları üretmeye, yaşadığımız bu zorlu süreçte sağlık personelimize destek olmaya devam edeceğiz. Ürettiğimiz ekipmanlara çok sayıda ihtiyaç olduğu bilgisini alıyoruz. Kendi üretim kapasitemizi kullanmanın yanı sıra üretmeye başladığımız ve hekimler tarafından doğrulanan ekipmanların tasarımlarını ilgilenen firmalara da açacağız. Bu tasarımları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar da üretebilir. Ekipmanlara PDF formatında 2 boyutlu teknik resimler ve CAD data (IGES/PARASOLID) formatında yayınlayacağımız https://tofas.com.tr adresinden ulaşılabilecek. Böylelikle başka firmaların da gerekli tıbbi standartlarda hızla üretim yapmasına olanak sağlayarak, yüksek sayılara ulaşılmasına destek olmak istiyoruz." diye konuştu.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bursa Sağlık İl Müdürü Uzman Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, Tofaş’ta üretilen, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabinlerinin sağlık görevlilerinin sıhhati açısından önemine vurgu yaptı. Yeni tip korona virüs salgının yaşandığı bu kritik günlerde ülkece kenetlenme ve birlik olmanın kıymetine de değinen Kaşıkçı “Ülke genelinde tüm sağlık personeli büyük bir özveri ile çalışmayı sürdürüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Virüsle mücadele eden hastalarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Tofaş’ın sağlık çalışanlarına verdiği değer ve üretim gücünün bir kanıtı olan bu üç önemli ekipmanın yapımında emeği geçen her kademedeki çalışana içtenlikle teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonraki süreçte de belirlenen plan doğrultusunda, Bursa’nın en önemli sembollerinden Tofaş’ın salgınla mücadeleye desteğinin devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Tofaş Fabrikası’nda üretilen ekipmanlar hakkında

Tofaş Fabrikası’nda üretilen ekipmanların tamamı yeni tip korona virüs testleri esnasında, sağlık personelinin maksimum seviyede korunması için geliştirildi. Tüm hastane ve sağlık personeli için çok önemli olan ve hasta ile yüz yüze çalışırken personeli aerosollerden koruyan siperlikli maskeler için , yüksek adetlerde üretime imkan verecek şekilde kalıp üretimi tamamlandı; bu hafta seri üretime hızla geçilecek. “Entübasyon kabini" de hastalardan numune alırken hemşire ve doktorların korunması amacıyla kullanılıyor. Kabin, hasta yada virüs şüphesi olan kişi bu kabinin içine girdikten sonra şeffaf olan ve izole edilmiş delikleri olan ön kısımdan sağlık personelinin numune alma işlemini yapabileceği şekilde tasarladı. Bu şekilde sağlık çalışanı örnekleri güvenli bir şekilde alabilirken; her kullanımdan sonra da kabininin içinde yer alan ultraviyole ışık sistemi ile dakikalar içerisinde bir sonraki hastaya kadar virüs yayılımına izin vermeyecek şekilde temizlenmesi sağlanıyor. “Biyolojik örnek alma kabini" ise entübasyon operasyonu sırasında, hastalar operasyon yatağındayken doktorları aerosollerden koruyor. Tofaş mühendisleri, kabini tasarlarken yüksek enerjili mor ötesi ışın lambaları ile sterilizasyon sağlayacak sistemler geliştirdiler. Ayrıca, kabin içinde negatif basınç oluşumu elde edilerek, hem sağlık personelinin hem de test yapılan kişinin korunması sağlandı. Tüm bu geliştirmelerde konu uzmanı doktorların görüşleri alındı ve Tofaş ARGE’de numune ürünler üzerinde doğrulamalar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TOFAŞ, Covid-19,

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