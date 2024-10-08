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Togg Çinlilere mi satılacak? Tartışma yaratan iddia sonrası açıklama geldi…

08.10.2024 07:44
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Togg piyasaya çıktığı günden bu yana Türkiye’de en çok konuşulan otomobil olmayı başarsa da hakkında çıkan iddialar da bir türlü bitmek bilmedi. Son olarak Togg’un Çinlilere ya da bir başka büyük gruba satılacağı iddiaları sonrası açıklama geldi. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Togg'un Çinlilere ya da farklı bir gruba satışı söz konusu değil" ifadeleri kullandı.

Togg Çinlilere mi satılacak? Tartışma yaratan iddia sonrası açıklama geldi…

Sapanca’da gerçekleşen Dönüşen Liderlik Zirvesi’nde de konuşan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, Togg’un satılacağı iddialarına ilişkin ilk kez konuştu.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Togg) 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Toplantı sonrası Yönetim Kurulu Başkanlığına oturan Fuat Tosyalı'nın görevine başladıktan sonra ilk işi Togg hakkında çıkan iddialara cevap vermek oldu.

Sapanca’da düzenlenen Dönüşen Liderlik Zirvesi’nde de konuşan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, Togg’un satılacağı iddialarına ilişkin konuştu.

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"SATIŞ YOK KÜRESEL MARKA OLACAĞIZ"

Togg’un satışının düşünülmediğini net bir şekilde ifade eden Tosyalı, yerli otomobil markasının daha da büyüyeceğini ve yeni modellerle güçleneceğini belirtti.

Yeni yönetimle birlikte Togg’un geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini aktaran Tosyalı, ”Küresel marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

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EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

4 Ekim'de göreve gelen Tosyalı, Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobilin Togg olduğunu belirterek, yılın ilk dokuz ayında 17 bin 049 araç satışına ulaştıklarını söyledi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin satış togg
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